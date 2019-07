Na suđenju Giljanoviću svjedočila njegova supruga: Bekavca smo primili u kuću, kuhala sam mu i prala. Onda je postao bahat, počeo je prijetiti i tražiti novac...

Nakon izljeva ljubavi, praštanja i pokoje suze između Marka Bekavca i Ivana Giljanovića Gilje kojem se sudi za pokušaj Bekavčevog ubojstva u svibnju prošle godine u splitskom kafiću "Clo", u srijedu je u nastavku postupka svjedočila Višnja Giljanović, supruga okrivljenog.

Ona je ispričala kako ju je suprug početkom studenog 2017. godine pitao što misli o tome da u kuću prime Marka Bekavca koji se želio riješiti ovisnosti o narkoticima.

- To je za njega bila vrsta Božjeg poziva. Nisam znala tad tko je Bekavac, a poslije sam čitala o njemu u medijima. Pristala sam na njegov nagovor da ga primimo, suprug ga je dovezao u automobilu, ali ne znam kojem jer ih imamo više. Dva mjeseca je bio kod nas, kuhala sam mu, prala odjeću, čistila...

No, nakon nekog vremena postao je bahat, počeo se žaliti na hranu, sve mu je smetalo, a sjećam se da je na Badnjak kazao da će nam dostaviti račun za njegovo zdravlje.

Tad smo, obitelj, išli na Vlašić na skijanje i nismo njega vodili, a to ga je jako naljutilo. Tih desetak dana koliko smo tamo bili, moj je suprug dobivao prijeteće poruke, kako video tako i tekstualne od Bekavca. Urlao je da je gladan, da mu treba novac, a moj se suprug zbog svega jako uzrujao i bilo ga je strah - kazala je Višnja Giljanović dodajući da se u veljači prošle godine zbog straha za sebe i djecu preselila kod roditelja, a da je Ivan jednu od svojih kćeri čak ispisao iz škole u Okrugu zbog straha od Bekavca koji je cijelo to vrijeme nesmanjenom žestinom slao prijeteće poruke i pozive.

- Tog 1. svibnja bili smo na obiteljskom ručku i oko 16.30 ga je nazvao Bekavac i prijetio da će ubiti mene i djecu ako se ne pojavi u kafiću "Clo". Ivan je izašao pola sata kasnije, a ja sam mu rekla da kupi mlijeko kad se bude vraćao.

Oko 20 sati sam ga zvala, nije se javio. Poslije sam doznala da je bila neka pucnjava. Moj je suprug zbog ovoga, prije te pucnjave, čak jednom na desetak dana otišao u BiH kako bi se stvari primirile. Znam da je Bekavcu dao prvo 1200 kuna, a poslije je ovaj tražio od 16 do 18 tisuća eura, a meni je bilo čudno zašto se te cifre samo penju, tražio je sve više i više novca. A zašto, pa pomogli smo mu.

Mislim da je prvo bio sam, a poslije je u priču uključio i neke druge osobe, svoju ekipu. I da, jednom je kazao Ivanu da želi preuzeti naše prezime, da je on njemu otac, da je on "Number one", a poslije je poslao i poruku u kojoj je pisalo da je rat počeo, da će jedan od njih poginuti i da će mom suprugu odrezati jezik i provući ga kroz utrobu - rekla je svjedokinja.

Dodala je da je nakon pucnjave i bijega supruga imala više neugodnosti, da joj je ispred kuće propucano auto i da je s kumom bila napadnuta na semaforu kada su dvije muške osobe fizički napale kuma, a njoj rekle da poruči suprugu da on zna tko su oni. No, tvrdi da ne zna tko su bile te osobe i da je o svemu dala iskaz USKOK-u.

Svjedočio je i Zvonko Giljanović, otac okrivljenog profesora kineziologije koji je samo ponovio da ga sin nije previše htio zamarati sa svojim problemima te da Bekavca nikad nije vidio u njihovoj kući ili u društvu. Kazao je da mu je sin radio kao konobar u Trogiru i trener boksa, a da mu je supruga Višnja nezaposlena pedikerka te da su im zato on i njegova supruga financijski pomagali, kao i njegov brat koji živi u Đakovu.

- Vidio sam jednom nekakav nalog za pretragu u Ivanovom stanu i na njemu ime Poljičanin, pa sam mislio da mu taj čovjek prijeti posebno zato jer je na jednom videu bio s Bekavcem i nekim Dujom i zvao ih svojim sinovima. No, poslije mi je sin kazao da mu Bekavac prijeti i da mi je zato rekao da pripazim na njegovu kćer o kojoj se supruga i ja brinemo - rekao je Zvonko.

Zamjenica ŽDO-a Marina Matušan je tijekom svjedočenja Giljanovićeve supruge prozborila kako se "ovdje ne sudi Bekavcu" te je prigovorila i njenom i očevom iskazu smatrajući da su pristrani.

Giljanovićev odvjetnik Marijo Vuković, pak, nije imao nikakvih primjedbi, a na njegovo je pitanje Višnja kazala da je pretpostavljala da Bekavac ima oružje, da je o tome govorio u svojim pričama, ali da ga nije vidjela osobno kod njega. Suđenje se nastavlja.