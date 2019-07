Vozač BMW-a u trenutku nesreće u sebi je imao i 'drogu za silovanje': GHB je sve popularniji, proizveden je da bude anestetik, ali onda je zbog opasnih nuspojava ušao na 'crnu' listu

Je li i tko zakazao u slučaju Čakovčanina Ozrena Mlinarića (35), koji se punim gasom, bez kočenja, i pod utjecajem koktela droge i lijekova zaletio u kolonu vozila na naplatnoj postaji Sveta Helena uništivši život tročlanoj obitelji, pokazat će vrijeme.

Vozač se u međuvremenu privikava na pritvorski ambijent remetinečkog zatvora u koji je prvi put kročio s obzirom na to da je bez kriminalnih grijeha. Roditeljima pritvorenog vozača trenutačno nije do publiciteta, a Mlinarićev branitelj za Jutarnji kaže da “tek treba utvrditi točan razlog nastanka nesreće”.

Nakon stravične nesreće kod Svete Helene otvorio se niz pitanja; Liječnici upozoravaju: Tko god je vozača liječio od ovisnosti, o njegovom je stanju morao obavijestiti policiju!

Vozač BMW-a koji je pokosio Škodu na naplatnim kućicama u sebi imao cijeli koktel droga i lijekova! Mještani nisu iznenađeni: Trebao je biti na odvikavanju, a vratio se doma ušlagiran

Zapovjednik vatrogasaca koji su intervenirali nakon sudara na naplatnim kućicama: Netko je nešto pokušao uzeti iz BMW-a; Je li liječnik osumnjičenog znao da je došlo do promjene zdravstvenog stanja?

- Istraga je u tijeku, a neovisno o tijeku i ishodu postupka Ozren je itekako svjestan svoje odgovornosti i duboko je potresen prouzročenim posljedicama. Nada se da će što prije imati priliku osobno izraziti svoju iskrenu ispriku ozlijeđenoj obitelji. Također odmah nakon početnog šoka, tijekom dva dana koliko je bio kod kuće prije uhićenja, ozlijeđenima je uputio pismo s najiskrenijim žaljenjem. Bila je to njegova ljudska potreba - izjavio je Mlinarićev odvjetnik.

Dodao je kako je cijela obitelj potresena tragedijom, a inicijalne muke za Mlinariće su počele kad su detektirali da im droga u obitelj unosi razdor.

Kako doznajemo, Ozren Mlinarić je na liječenje na Rab otišao prije nepuna dva mjeseca. Imao je nesebičnu podršku roditelja koji su se radovali njegovu povratku početkom prošlog tjedna. U planu je imao i nastavak liječenja koji je trebalo dalje koordinirati. Prošli četvrtak krenuo je za Zagreb da se “makne iz sredine u kojoj su se zahuktale njegove narkomuke i zbog kojih je završio na rubu”.

U Zagrebu se trebao zadržati neko vrijeme, no do Zagreba nije stigao. Na naplatnim kućicama Sveta Helena svojom divljačkom vožnjom bez kočenja zabio se BMW-om u Škodu u kojoj je bio Daniel Dobrenov (38), bivši teniski trener Petre Martić, sa suprugom i sinčićem.

- Da su roditelji vidjeli da se Ozren čudno ponaša netom prije polaska za Zagreb, sigurno bi reagirali i ne bi ga pustili. Mediji su objavili kako je neposredno nakon nesreće njegov otac pokušao bez dozvole službenika uzeti stvari iz vozila, ali to nije točno.

Uostalom, u vozilu su bile samo osobne stvari. Obitelj Mlinarić je izložena velikom broju neprimjerenih poruka i komentara upućenih preko društvenih mreža, pri čemu pojedinci javno prijete te pišu stvari koje potiču na mržnju - rekao je odvjetnik Ozrena Mlinarića.

Premda se nakon strašne prometne nesreće na naplatnim kućicama Sveta Helena činilo da bi sve moglo završiti i s tragičnim posljedicama, liječnička izvješća tjedan poslije govore da se teško stradala australska obitelj, koja je dolazila na ljetovanje u Hrvatsku, srećom dobro oporavlja, uključujući i najteže stradalog muškarca koji je neko vrijeme bio u induciranoj komi.

- Zadovoljni smo tijekom oporavka našeg pacijenta jer je već nekoliko dana izvan neposredne životne opasnosti. Probudili smo ga iz inducirane kome, a danas je učinjen još jedan kirurški zahvat, i to na slomljenom kralješku - rekao je u utorak prof. dr. Slobodan Mihaljević, predstojnik Klinike za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb.

Naime, od te je nesreće prošlo gotovo tjedan dana, a stradala obitelj i dalje je na liječenju u dvije zagrebačke bolnice. Uz oca, koji je imao najteže ozljede i nekoliko dana bio u induciranoj komi, u KBC-u Zagreb liječi se i sin koji je, kažu liječnici, imao slomljenu natkoljenicu pa mu je kost fiksirana vijkom. No, od dolaska u bolnicu dječak je bio “kontaktibilan i nije bio životno ugrožen, za razliku od oca kod kojeg su liječnici dijagnosticirali politraumu”.

- Od jakog udarca pacijent je imao nagnječenje mozga, a stradale su mu i kosti lica, ali to smo sanirali. Također mu je jako stradao prsni koš zbog čega je došlo do unutarnjeg krvarenja i slomljena su mu i rebra, što je pak izazvalo pneumotoraks - objašnjava prof. dr. Mihaljević. Naime, često puknuta rebra izazivaju i ozljedu pluća zbog koje se prsna šupljina ispunjava zrakom, što može izazvati kolaps pluća. To se rješava transkateterskom aspiracijom ili torakalnom sondom.

Kako se radi o australskim državljanima, ovih su ih dana posjetili i predstavnici njihova Veleposlanstva, a među posjetiteljima često je i brat najteže ozlijeđenog koji inače živi u SAD-u. Mala je “nezgoda” što se supruga odnosno majka liječi od posljedica nesreće u KB-u Dubrava. No, liječnici kažu kako su oni “posrednici”. Budno prate što se zbiva s pacijenticom u bolnici u Dubravi i izvještavaju supruga o stanju.

Srećom, i supruga koja se liječi u KB-u Dubrava je, prema riječima liječnika, stabilno. - Premda je pacijentica imala vrlo teške ozljede, osobito prsnog koša i glave, ni u jednom trenutku nije bila na respiratoru. Cijelo je vrijeme kontaktibilna - kaže anesteziolog doc. dr. Stjepan Barišin.

Dodaje da je pacijentica imala tzv. subduralni hematom, ali su neurokirurzi procijenili da nema potrebe za kirurškim zahvatom. No, ona će još neko vrijeme ostati u bolnici na promatranju. Stradala obitelj ipak je imala sreću u nesreći i većih posljedica ipak ne bi trebali imati, piše Jutarnji.