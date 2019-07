Zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Ivan Zelina Kristijan Koščec rekao je za RTL Danas da prizore kakve su on i njegovi kolege zatekli prilikom prošlotjedne intervencije na naplatnim kućicama Sveta Helena nisu vidjeli "u zadnjih 10 godina".

- Sve je bilo nagnječeno, stisnuto, jako teška intervencija. Nekakvih 20 do 25 minuta smo vadili van tri osobe. To je dosta brzo u uvjetima u kakvim smo se nalazili. U zadnjih deset godina nismo to vidjeli, rekao je Koščec za RTL Danas.

Dodao je da su nakon nesreće vidjeli da je netko nešto pokušao uzeti iz vozila koje je skrivilo nesreću u kojoj su teško ozlijeđene tri osobe. Riječ je o BMW-u kojim je tada upravljao 35-godišnji Ozren M.

- Vidjeli smo da policija samo sugerira nekom muškarcu da se makne od mjesta nesreće i da ne može uzimati ništa, dodao je Koščec.

Ovo je vozač BMW-a koji je skrivio nesreću na naplatnim kućicama: u trenutku sudara bio je pod utjecajem droga i lijekova, prijeti mu osam godina zatvora

Podsjećamo, Ozren M. se u četvrtak 11. srpnja pri brzini od 150 km/h bez kočenja zabio u Škodu mađarskih tablica, koja je potom odletjela u betonski zid, a zatim i u dvije naplatne kućice, udarivši pritom u stražnji dio Audija koji se nalazio u blizini. U nesreći su teško ozlijeđeni Daniel Dobrenov (38), bivši teniski trener Petre Martićte njegova supruga Ana i njihov sedmogodišnji sinčić.

Koščec kaže da su vatrogasci prvo htjeli doći do dječaka, ali da nisu mogli jer je BMW bio na krovu Škode. Morali su ga prvo odvući i izrezati krov da bi mogli doći do majke i oca, a potom i do 7-godišnjaka.

- Otac i majka nisu bili pri svijesti. S njima nismo komunicirali, a s dječakom tek povremeno. Na hrvatskom nam je rekao 'boli, boli', dodao je Koščec, piše Jutarnji.

Prema pisanju Dnevnik.hr-a, Slobodan Mihaljević iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb kaže da su vijesti o stanju ozlijeđenih dobre.

- Gospodin je dobro svjestan i kontaktibilan. Prema mojim spoznajama dijete je na kirurgiji bilo teško ozlijeđeno lomom natkoljenice. To je sintezom riješeno. Dobro je, u oporavku, rekao je Mihaljević.

Kako policija tvrdi da je Ozren M. toga četvrtka vozio pod utjecajem i droge i lijekova, Policijska uprava zagrebačka provjerit će putem Policijske uprave međimurske je li obiteljski liječnik osumnjičenog znao da je došlo do promjene njegova stanja zbog kojeg nije smio voziti.

Psihijatar Ante Bagarić rekao je za Dnevnik.hr da postupak za oduzimanje vozačke dozvole kreće od obiteljskog liječnika te da je sigurno bilo propusta.

- Ako se liječio, kaže, onda je morala biti procjenjivana i njegova sposobnost za vožnju, a obiteljski liječnik o tome obavještava medicinu rada. Osobe koje imaju značajne psihičke smetnje mi trebamo educirati, moramo educirati liječnika opće prakse da se radi ta procjena vozačke sposobnosti - rekao je Bagarić te dodao da je vrlo malo vjerojatno da je ta osoba prvi put uzela alkohol i drogu.