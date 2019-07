Pohotni 64-godišnjak bludničio nad 36 godina mlađom dadiljom svoga djeteta: 'Govorio je da ima najbolji penis u cijelom Trogiru i nagovarao me na oralni seks'

Na uvjetnu kaznu zatvora od godine dana uz rok kušnje od tri godine osuđen je 64-godišnjak iz Trogira zbog bludnih radnji nad 36 godina mlađom bejbisitericom.

Mlada žena je bila prijateljica njegove žene, a nakon svega mu se raspao brak, drugi po redu, iako je supruga u početku nagovarala dadilju da ne prijavi bludničenje.

Tijekom suđenja se uspostavilo da je optuženi u BiH organizirao izbore za miss te je tamo bio osuđen za posredovanje u prostituciji i oduzimanje slobode jednoj djevojci zbog čega mu je propao prvi brak.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu teretilo ga je da je u listopadu 2013. godine, kada je imao 58 godina, oko 15 sati poslijepodne presreo i pozvao u osobni automobil dadilju svog djeteta, tada staru 22-godine, nudeći joj prijevoz do centra Trogira.

Kada je sjela s njim u vozilo, umjesto u centar grada, vozio je po okolnim mjestima govoreći joj da je zgodna i ima lijepe noge i stražnjicu. Nakon toga je i za sebe izjavio da je zgodan te da bi ga “svaka žena poželjela” pa je zatražio od nje seksualni odnos uz ponudu da će joj kupovati što god poželi.

Tražio je od djevojke da ga utješi pošto je imao erekciju te joj je povlačio ruku prema svom međunožju. Tijekom takvog razbludnog pričanja odvezao se do Vrsina gdje je pipao prvo u automobilu, a zatim u jednom od objekata u izgradnji.

Osim što ju je dirao po stražnjici i međunožju, stisnuo se uz nju, digao je od poda i ustrajao na seksualnom odnosu. Ljubio ju je, lizao i balio po uhu i vratu dok se ona odupirala i nagovarao je da ga makar oralno zadovolji.

Kako se 22-godišnjakinja ustrajno pokušavala iščupati iz njegovih ruku, na kraju je odustao i odveo je u Trogir.

U svojoj obrani optuženi je negirao kazneno djelo.

- Zbog ovog događaja i njenog ponašanja pa i ponašanja majke joj koja mi je od bijesa razbila automobil ja sam izgubio poslove. Firma mi je otišla u stečaj, raspala mi se obitelj jer mi je supruga otišla u drugu državu sa djetetom tvrdeći da se boji živjeti ovdje.

Našao sam se u jednoj iznimno neugodnoj situaciji jer sam zbog lažnih tvrdnji izgubio sve. Ona i njena majka su bile prijateljice moje žene i dolazile su nam u kuću. Taj dan je ona mene zaustavila i sjela u automobil pa me pitala novac za traperice.

Ja sam joj govorio kako ne bih želio da ona i majka toliko dolaze u našu kuću te je ona kasnije izašla iz vozila i otišla kupiti hlače. Ubrzo sam primio uznemirujući poziv od žene koja mi je rekla da me ova prijavila - izjavio je na sudu.

Dadilja je prepričala drugačiju verziju.

- Kada je on počeo s pričama o seksu rekla sam mu da on ima svoju ženu koja je moja prijateljica i koja je četiri godine starija od mene. Rekla sam mu da ima dijete te kako me ne privlači jer je puno stariji od mene.

Njegov odgovor je bio da potajno budem s njim, a nitko za to ne mora znati, a ja da ću živjeti kao kraljica i da ću imati sve što poželim. Sjećam se da smo se vozili po okolnim mjestima oko Trogira, odnosno da je skrenuo kod Lidla, pa kod Getroa u Kaštelima, pa nekakvim sporednim putevima prema Planom, okolo brda kroz Labin i naposljetku smo završili u mjestu Vrsine.

Tijekom vožnje govorio je kako će me odvesti u Vrsine gdje on gradi nekakvu kuću za svog prijatelja i da želi da je ja pogledam. Tamo me pitao hoću li mu "popušiti" rekavši mi pritom kako ima “najbolji penis u cijelom Trogiru”.

Ja sam mu cijelo vrijeme govorila da me pusti na miru, dok me on grubo dirao rukama po spolnom organu. Rekla sam mu da mi je to neugodno i da to ne želim, ali on nije prestajao. Zbog onoga što mi je radio i govorio osjećala sam se jako poniženo i samo sam željela da to prestane.

Nisam iskoristila priliku za bijeg kada smo stali u Vrsinama jer sam bila jako prepadnuta i uvjerena da me on u stanju i ubiti. To je razlog zašto sam ga poslušala kada mi je rekao da izađem iz vozila i uđem u kuću. Okolo nije bilo ljudi, nisam imala koga zvati u pomoć.

Nakon svega sam otišla kod njegove supruge te sam joj sve ispričala. Ja sam se rasplakala i razljutila, a ona me molila da to ne prijavljujem jer da će ona imati problema, da će joj dijete ostati siroče - izjavila je dadilja koja je nakon svega išla psihijatru i pila lijekove što je potvrdila i njena majka.

Tijekom suđenja je nalaz i mišljenje iznijela stalna sudska vještakinja psihijatrica.

- Optuženi je izjavio da je u BiH radio s manekenkama i imao licence izbora za miss. Ovo mu je drugi brak, a misli da je prvi okončan zbog osude u BiH kada su ga optužili da je bio posrednik prostituciji i da je oduzeo slobodu jednoj curi.

Većina mogućih počinitelja ovakvih djela negira da su nešto slično počinili, a najčešće je riječ o osobama koje imaju obilježja različitih poremećaja osobnosti s pojačanim seksualnim nagonom ili starijim osobama sa psihoorganskim promjenama na mozgu kod kojih dolazi do pojačanja nagona, često seksualnih u odnosu na smanjenu moralnu i drugu kontrolu od strane mozga - kazala je psihijatrica.

Sudska vještakinja je navela kako također smatra da optuženi pokazuje seksualnu sklonost osobama mlađe životne dobi, što se vidi iz činjenica da je bio vlasnik licence za miss i da je supruga 32 godine mlađa od ispitanika.

Nakon dokaznog postupka na Općinskom sudu u Splitu je utvrđeno kako je 64-godišnjak počinio bludne radnje bez pristanka, uporabom sile ili prijetnje. Odlučeno je u presudi da se radi o radnji koja povrijeđuje moralnu pristojnost u spolnom pogledu preko uvriježenih granica.

Stoga je nepravomoćnom odlukom proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu.