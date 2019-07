Sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu pod predsjedanjem suca Dinka Mešina osudilo je nepravomoćno danas Ivanu Tenu Gotovac Soldić (39) na 10 godina zatvora i doživotno joj zabranilo upravljanje motornim vozilima svih kategorija zbog toga jer je vozeći pijana, usprkos važećoj mjeri zabrane vožnje, u listopadu prošle godine u blizini splitske bolnice izazvala prometnu nesreću u kojoj je poginula 19-godišnja studentica Marija Ćorić iz Čapljine.

Ivana Tena Gotovac Soldić, vozačica koja je pijana automobilom u Splitu usmrtila djevojku, osuđena na deset godina zatvora; Dobila i doživotnu zabranu upravljanja vozilima; Pogledajte izricanje presude

Zamrznutog izraza lica Gotovac Soldić saslušala je izricanje kazne, nije čak niti trepnula, a u tom je trenutku čak i pravosudna policajka koja je stajala do nje, "bacila" pogled da vidi njenu reakciju koja je, međutim, izostala.

Gotovac Soldić osuđena je na rigoroznu kaznu zbog izazivanja nesreće pod utjecajem alkohola dok je za oslobođena drugu točku optužnice, koja ju je teretila za nepružanje pomoći.

Podsjetimo, ŽDO ju je teretilo da je pod utjecajem alkohola od jednog promila vozila audi A3 te je oko 21,30 sati na pješačkom prijelazu na Poljičkoj cesti u Splitu naletjela na nesretnu studenticu dok je na semaforu bilo uključeno crveno svjetlo za vozače.

Djevojku je udarila prednjim bočnim dijelom automobila i odbacila je na travu nanijevši joj teške ozljede, među ostalim prijelome obje noge i razderotinu trbušne šupljine.

Vozila je brzinom od 70 kilometara na sat, a nakon udarca je nastavila vožnju te je vozilo parkirala na parkingu kod Koteksa na Gripama. Svom je tadašnjem suprugu kazala da prijavi da je auto ukradeno te ga je nagovarala da joj da lažni alibi.

Samo zahvaljujući muškarcu koji je radio na tom parkingu i koji je policiji javio da je plavokosa žena dovela razbijeni auto na parking, Gotovac Soldić je otkrivena.

Do tada, naime, svi su svjedoci govorili o plavokosoj vozačici, no nitko je nije dobro vidio osim tog čovjeka na parkingu koji ju je nedvojbeno prepoznao tijekom kasnije istrage koju je vodilo ODO Split.

Njemu se u svojoj završnoj riječi posebno zahvalila Rene Laura, zamjenica ŽDO-a Split dodajući kako je njegovo ponašanje dovelo do otkrivanja počiniteljice.

Tek poslije je slučaj preuzelo ŽDO jer je zakonskim izmjenama za ovo kazneno djelo povišena maksimalna kazna s 12 na 15 godina. No, pijanoj vozačici sudilo se prema odredbama prije izmjena Kaznenog zakona odnosno maksimalno joj je moglo biti izrečeno 12 godina zatvora.

- Za prvo točku optužnice nemamo što dodati, priznali ste djelo koje ste počinili s neizravnom namjerom, a vaša ubrojivost nije bila upitna. Dakle, vozili ste pod utjecajem alkohola, imali ste tragove lijekova (normabela) u tijelu, a i prije nesreće, o čemu govore svjedoci, vozili ste brzo.

Udarili ste pješakinju i nastavili dalje, čak ste zvali supruga i tražili od njega da kaže da ste bili s njim u vrijeme nesreće. Mogli ste stati nakon udara, iako joj niste mogli pomoći. Ovime ste uništili život cijele jedne obitelji, ali i svoj.

Imali ste važeću zabranu upravljanja vozilima i niste smjeli biti u vozilu. Smatramo da je ova kazna sasvim primjerena.

Što se tiče doživotne zabrane upravljanja vozilima, ovo vama nije izolirani slučaj, već ste ranije u četiri navrata prekršajno kažnjavani za vožnju u prijanom stanju i bilo koja određena zabrana, stava smo, ne bi na vas imala utjecaja niti bi imala svrhu - obrazložio je sudac Mešin.

Pojasnio je da za kazneno djelo nepružanja pomoći nije osuđena jer po sudskoj praksi mora proći neko vrijeme od događaja do smrti osobe.

Sudski vještak je kazao da je vjerojatno prošlo pet do 10 minuta od udarca do nastupa smrti, no po sudskoj praksi to se ne može uzeti kao veliko odstupanje što bi značilo da je nesretna djevojka, po takvom shvaćanju, umrla odmah i objektivno joj pijana vozačica, čak i da je stala, nije mogla pomoći.

Zbog toga, dakle, u ovom slučaju, pravno gledajući, nema obilježja kaznenog djela iako zdrava logika govori da u trenutku kad ju je udarila autom i pobjegla nikako nije mogla znati kakve joj je ozljede nanijela. No, logika je jedno, a sudska praksa nešto drugo.

Ipak, nekoliko odvjetnika s kojima smo razgovarali nakon izricanja presude kazalo nam je da je ovo svakako jedna od većih, ako ne i najveća do sad u Hrvatskoj izrečena kazna za ovo kazneno djelo.

Treba vidjeti hoće li i opstati na Vrhovnom sudu.