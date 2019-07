Socijalna radnica pet dana prije smrti dojavila da ubojica planira nabaviti pištolj; Naloženo pokretanje postupka protiv četvorice policajaca, načelnik postaje udaljen s dužnosti

NOVIJE

Na izvanrednoj konferenciji za novinare koju je održala policija u Đakovu, u srijedu navečer su objavljeni rezultati internog nadzora kojim su utvrđeni propusti u policijskom postupanju prije tragedija u Centru za socijalnu skrb, javlja Jutarnji.

Naloženo je pokretanje disciplinskog postupka protiv četvorice policijskih službenika Policijske postaje Đakovo, a s dužnosti je odmah udaljen načelnik postaje jer, kako je navedeno, 'nisu poduzeli potrebne radnje, nisu štitili ljudske živote'.

Ubijena socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Đakovo, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, pet dana prije masakra pismeno je obavijestila đakovačku policiju da se Andrija Drežnjak, korisnik kojem je imenovana skrbnicom, a koji je sada osumnjičen za ubojstvo, raspituje kako nabaviti pištolj.

Njegova skrbnica Blaženka Poplašen, kažu naši sugovornici, nije se bojala za sebe - dugo godina uspijevala je održavati odnos s Andrijom - ali je smatrala da bi moglo biti jako opasno ako se Andrija, kao osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti i sklona ispadima, domogne oružja. Policija to mora istražiti jer bi mogao ozlijediti nekoga vani, smatrala je. Također je obavijestila i njegova psihijatra o tome da je Andrija u posljednje vrijeme promijenio ponašanje te ga zamolila da pripazi na to uzima li Andrija redovito terapiju.

Unatoč tome Blaženka Poplašen danas je mrtva, a njezin kolega, 35-godišnji pravnik, bori se za život.

Je li policija postupala po prijavi Centra te je li učinila sve što je mogla da se spriječi tragedija utvrdit će unutarnja kontrola, koju je u đakovačku policijsku postaju uputio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

- Glavni ravnatelj odlučio se na to temeljem saznanja da je PP Đakovo dobio informacije od Centra za socijalnu skrb kako je došlo do promjene ponašanja počinitelja i njegova oca, koji su štićenici Centra. Zato se provjeravaju sva postupanja policijskih službenika po saznanjima koja smo imali i sve okolnosti kontakata naših službenika i djelatnika Centra. Po završetku tih postupanja izvijestit ćemo javnost o tome što je utvrđeno - rekao je Ladislav Bece, načelnik PU osječko-baranjske, kojega smo pitali je li Centar prijavio Drežnjaka policiji zbog prijetnji ili nekih drugih okolnosti.

- Ne. Unazad 15-ak dana nije bilo prijava da bi on nekome prijetio. U Centru su uočili da se drugačije ponaša i o tome izvijestili policiju, no on je i dalje često dolazio u Centar - rekao je Bece, koji je potvrdio da je Drežnjak više puta prekršajno i kazneno prijavljivan zbog “nasilničkog ponašanja, nedozvoljenog držanja oružja, izazivanja požara...”, dodavši i da je riječ o djelima koja se protežu unazad nekoliko desetaka godina.

Podsjetimo, Drežnjak je osumnjičen da je u utorak ušetao u Centar za socijalnu skrb, u koji je dolazio gotovo svakodnevno, te je pištoljem ubio svoju skrbnicu, socijalnu radnicu, te teško ranio pravnika. Nakon toga je pobjegao, a uhićen je tek navečer oko 20 sati, nakon što se osam sati skrivao od policije, koja je kod njega, osim pištolja kojim je posijao smrt, pronašla i veću količinu novca te putovnicu.

- Po tome zaključujemo da je imao namjeru napustiti područje Đakova - rekao je Bece, potvrdivši i da je Drežnjak pištolj posjedovao ilegalno, a tek će se utvrditi kako ga je nabavio. Bece je naglasio i da će se utvrđivati odakle Drežnjaku više od 10.000 kuna, koliko je imao sa sobom, s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je pod nadzorom Centra za socijalnu skrb još od 2002. godine, kojemu je oduzeta poslovna sposobnost i koji je živio od socijalne pomoći, odnosno prodaje plastične ambalaže koju je skupljao po đakovačkim ulicama i parkovima.

U trenucima dok je načelnik davao izjavu za javnost ispred zgrade PP Đakovo, nad Drežnjakom je u zgradi provođeno kriminalističko istraživanje u kojem su inspektori tražili odgovore o svim okolnostima ove tragedije, pa tako i o motivu, koji je za javnost još uvijek nepoznat.

Kako se neslužbeno nagađa, motiv bi se mogao tražiti u nedavno potpisanom darovnom ugovoru, kojim je otac Andriji poklonio kuću u kojoj su zajedno živjeli. Naime, Andrija, kao osoba pod skrbništvom, nije mogao samostalno potpisati darovni ugovor, nego je to umjesto njega trebala učiniti skrbnica, ubijena socijalna radnica. Sukladno zakonu, prije potpisivanja ugovora pravnik Centra - a radilo se upravo o pravniku kojeg je Andrija teško ranio - trebao je provjeriti je li nekretnina opterećena dugovima, kako bi bili sigurni da dar neće zapravo biti na štetu korisnika. Pravnik je bio u Gruntovnici i provjerio česticu. Sve je bilo u redu. Skrbnica je potpisala ugovor i nekretnina je postala Andrijino vlasništvo, ali njome nije mogao raspolagati bez uplitanja Centra.

Skrbničin potpis bio je na ugovoru. Pravnik je bio u Gruntovnici i raspitivao se o njegovoj čestici.

Sve je to, kažu neslužbeni izvori, Andriji postalo sumnjivo, a navodno je iz najbliže okoline primao signale da mu pravnik i skrbnica zapravo žele uzeti kuću. Je li ga to potaknulo na krvavi pohod, policija će tek utvrditi.

Drežnjaka je danas policija iz Đakova prevezla u Osijek te ga predala pritvorskom nadzorniku, a tijekom sutrašnjeg dana očekuje se i njegovo privođenje u Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, koje će preuzeti daljnje vođenje istrage, odnosno odlučivati o podizanju kaznene prijave i vjerojatnom zahtjevu Županijskom sudu u Osijeku da mu se odredi istražni zatvor.

Današnji dan je, pak, za sve djelatnike u sustavu socijalne skrbi bio dan žalosti, a posebno za one u Đakovu. Ravnateljica Dubravka Petrović zbog ove je tragedije u dogovoru s nadležnima odlučila dati slobodne dane svim zaposlenicima, pa su vrata Centra bila zaključana. Na zgradi je izvješena crna zastava, a na svih devet prozora svijetle lampioni u spomen na njihovu ubijenu kolegicu.

- Svi smo potreseni i na izmaku snaga. Ostali smo bez kolegice koja je ovdje radila 20-ak godina, tijekom kojih ne pamtimo ovakav zločin. Kolegica mu je bila skrbnica i mi smo se već naviknuli na naše stranke, no nitko nije očekivao da bi tako nešto napravio. U trenutku pucnjave netko je počeo vrištati ‘netko puca, netko puca’. Svi smo se strčali u hodnik, zvali policiju... Kolega nam se još bori za život, šokirani smo, preneraženi... Idući tjedan doći će tim za krizne intervencije da se pokušamo malo posložiti - rekla je Petrović, piše Jutarnji.