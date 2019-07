Baka zlostavljanog dječaka: Kad mi je kći poslala njegovu sliku, šokirala sam se, izgledao je ispijeno, bez sjaja u očima...

Majka i dadilja dječaka koji je od subote u Klaićevoj bolnici s ozljedama za koje se sumnja da su posljedica zlostavljanja zadržane su u pritvoru i kazneno prijavljene za povredu djetetovih prava, piše jutarnji.hr.

Privedene majka i dadilja iz pakla: dok je majka sezonski radila u Puli, dadilja se iživljavala nad njezinim dvogodišnjim sinčićem

Zagrebačka policija u utorak je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakinjom koju sumnjiči za povredu djetetovih prava po dva stavka Kaznenog zakona i 20-godišnjakinje osumnjičene za isto nedjelo, ali po još težoj kvalifikaciji.

Za najtežu povredu djetetovih prava zakon predviđa kaznu i do osam godina, dok je najmanja kazna šest mjeseci zatvora.

Dječakova baka za RTL je iznijela svoje viđenje ovog stravičnog slučaja nakon što je posjetila nesretnog dječaka u bolnici.

"Ja sam svog unuka danas vidjela, ono što oni tvrde da ima višestruke rane od čikova, nema ih, hematome nema, na glavici na čelu s desne strane ima jedan mali ožiljak, to nije ožiljak od čika, nego je izgreban. Imam sliku na kojoj postoji isti takav ožiljak, znači gdje se vidi isti takav ožiljak", rekla je baka.

Žena priznaje da su liječnici stručnjaci i da imaju iskustvo, te da ne može tvrditi za ruku jer nema rendgenski pogled, ali da dijete hematome po tijelu nema.

Kaže da je dijete zadnji put vidjela početkom lipnja, a mobitelom je tada snimila dječaka kako pleše.

"Da je imao prijelome, da su postojali stariji lomovi, ne bi mogao plesati na takav način", uvjerava baka.

Kada je kasnije, početkom srpnja, putem snimke na mobitelu vidjela unuka izgledao je potpuno drugačije.

"Kćerka mi ju je 1.7. poslala, pitala sam je kako je unuk, ona mi je odgovorila super majko i poslala mi je sliku. Ja sam je poslije toga nazvala i rekla sam joj da nešto s njim nije u redu da to nije on. Izgledao je ispijeno, blijedo, mršavo pothranjeno, bez sjaja u očima. Znači to više nije bilo dijete koje sam ja ostavila kada sam odlazila", tvrdi baka i kaže da je majka na to rekla da raste i da zato tako izgleda.

"Mislim da je moja kći još nezrela za majčinstvo. Ona kao osoba nije loša i tvrdim 1000 posto da dijete nije zlostavljala", tvrdi baka, ali i dodaje da je sina zanemarivala.

"Nije mu kuhala, higijena nije bila dobra. Sve ono što sam rekla socijalnoj službi stojim iza svoje izjave. Dijete nije hranjeno na adektvatan način, higijena nije vođena", objašnjava žena.

Objašnjava da je ona kćeri i unuku plaćala stan i režije, ali nije znala da žive u šupi. Također, znala je da postoji dadilja, ali nije znala o kome se radi niti u kakvim uvjetima žive.

"Nisam se mogla ponuditi da brinem o unuku jer moja kćerka i ja smo se razišle u mišljenjima baš što se toga tiče. njenog samog odgoja, prehrane, higijene, i takvih stvari jer ne želi se svađati. Zato smo i prestale živjeti skupa. Da sam znala tko je ta dadilja, da sam znala gdje mi unuk živi, normalno, uzela bih ga. Došla bih sa socijalnom službom i policijom i uzela bih ga iz tih uvjeta", uvjerava baka.

"Napravila je grešku, za nju neka odgovara. Osjećam odgovornost, ali i krivicu. Možda da joj prije nisam sve davala, da je nisam držala kao princezu, sve njene želje ispunjavala, uvijek stajala iza nje, možda bi bilo drugačije", rekla je baka za RTL otkrivajući da će tražiti puno skrbništvo nad dječakom.