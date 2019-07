Pogledajte 'Treći svjetski rat' na Zrću: mladi Britanac objavio snimku žestokog sukoba partijanera i redara: 'Jednog dečka su odvukli iza scene i tamo pretukli'

Britanski tabloidi raspisali su se o incidentu na Hideout festivalu na Zrću prenoseći snimke britanskog partijanera koji je na Twitteru objavio sukob redara i posjetitelja snimljen mobitelom, piše Jutarnji.

Tijekom after partyja popularnog festivala elektronske glazbe u Novalji na Pagu posjetitelji su, čini se, počeli bacati predmete prema izbacivačima koji su odmah i prilično brutalno odgovorili. Kako javlja Daily Mail, nekoliko njih izašlo je iz kluba s palicama i počelo tući one koji su se našli pred vratima, a neke su ganjali do obale.

Hideout festival je izrazito popularan među Britancima koji čine velik dio publike, no nije poznato jesu li britanski državljani upleteni u ovaj konkretan incident.

Dva videa objavio je na Twitteru Britanac Jamie Robb koji je napisao da je ‘dobro vidjeti da se ljudi suprotstavljaju nasilju i batinama’. Scene je opisao kao ‘Treći svjetski rat’, a naveo je da su izbacivači jednu osobu odveli ‘iza scene’ i ondje se obračunali.

- Svi su se zauzeli za dečka kojeg su pretukli izbacivači dok su ga vukli iza scene gdje nitko ne može vidjeti što mu rade - napisao je.

- Hvala što ste ukazali na ovaj problem. Ne toleriramo nasilje nikakve vrste i istražujemo ovaj slučaj - napisali su, a u odgovoru za Daily Mail napisali su:

- Hideout zahtijeva najviše standarde profesionalnog ponašanja od svih koji ondje rade, a slučaj istražujemo. Hideout ne tolerira nasilje na festivalu i ohrabruje posjetitelje da upozore osoblje na bilo kakvo nasilje koje im se dogodilo ili kojem su svjedočili.

Hideout festival je šestodnevni festival elektronske glazbe, posebno popularan među mladim Britancima, a održava se u nekoliko klubova na plaži Zrće. Ove godine među headlinerima našli su se Jax Jones i Charlotte de Witte.