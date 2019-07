U Ukrajini brutalno ubio trudnu djevojku jer je čekala dijete s drugim pa nastavio mirno živjeti u Dalmaciji? Detalji zločina su šokantni, naš novinar jedini je razgovarao s konobarom osumnjičenim za stravično ubojstvo

Branimir Čaleta, 35-godišnji konobar iz Vinovca u općini Marina punih je šest godina mirno živio i sezonski radio u Hrvatskoj iako je još u listopadu 2013. godine ukrajinski Interpol za njim izdao međunarodnu tjeralicu zbog optužbe za ubojstvo s predumišljajem njegove tadašnje djevojke Ganne Kitaeve, 36-godišnje menadžerice u osiguravajućem društvu iz Dnjepropetrovska.

Čaleta je tada, pobjegavši iz Ukrajine preko Slovačke, čije državljanstvo ima, u Hrvatsku sve ove godine živio znajući da je tražen, povremeno bi preko odvjetnika Hrvoja Krište provjeravao događa li se što u njegovom slučaju, a zamjenica ŽDO-a Split Marina Matušan koja je još tada dobila informaciju o slučaju pripremala je spis i strpljivo čekala je što će odlučiti ukrajinske vlasti o eventualnom ustupanju kaznenog progona Hrvatskoj obzirom da Ukrajina nije članica Europske unije i nije se mogao primjeniti europski uhidbeni nalog.

U Splitu priveden 35-ogodišnjak koji je prije šest godina ubio svoju trudnu djevojku iz Ukrajine! Za njim je bila raspisana međunarodna tjeralica

A onda je 1. srpnja iz Ukrajine stigla zamolnica za poreuzimanje kaznenog progona protiv Čalete zbog kaznenog djela namjernog ubojstva po ukrajinskom zakonu i ŽDO je izdao nalog policiji da ga uhite što su oni i učinili u petak 5. srpnja u jutarnjim satima na Rabu gdje je on radio kao konobar u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon uhićenja prebačen je u Split gdje je na ŽDO-u ispitan i pročitana su mu njegova prava i ono za što se optužuje. Branio se, doznajemo, šutnjom, a istražni sudac odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Protiv Čalete je otvorena istraga zbog teškog ubojstva odnosno ubojstva svoje tadašnje djevojke posebno ranjive zbog njene trudnoće na okrutan ni podmukao način. Prijeti mu do 40 godina zatvora.

Roditelji Ukrajinke: Ćaleta je ubio našu trudnu kćer zbog ljubomore

Naime, sumnja se da je 15. rujna 2013. godine u sobi 102 hostela "Minora" u Dnjepropetrovsku s ciljem da ubije Gannu došao s njom u sobu koju je ona za njega rezervirala kad je doputovao.

Znao je da je u sedmom mjesecu trudnoće i to s drugim muškarcem i znao je, sumnjaju istražitelji, da se zbog teže pokretljivosti i brige za nerođeno dijete neće moći aktivno braniti ili pobjeći mu.

Također je znao da je bila pod velikim psihološkim opterećenjem jer se osjećala krivom što je zatrudnjela s drugim čovjekom dok je bila s Čaletom u vezi.

Ubojstvo Ukrajinke u hotelskoj sobi: Ćaleta zanijemio pred sucem

Kako bi je kaznio zbog veze s drugim muškarcem i trudnoće, sumnjaju istražitelji, prvo ju je tupo-tvrdim predmetom najmanje deset puta udario po glavi. Snažnim udarcima doslovno joj je smrskao lice i lubanju, a kad je nesretna djevojka izdahnula, a time i njeno nerođeno dijete, skinuo je s nje odjeću i golu je zamotao u plahtu i sakrio ispod kreveta dok je svoju i njenu odjeću te njen mobitel bacio na nepoznatom mjestu.

Par dana nakon što je Interpol prije šest godina za njim izdao tjeralicu, Slobodna Dalmacija objavila je razgovor s Čaletom u kojem je potvrdio da je bio s Gannoom i da su se slučajno sreli.

Naš novinar razgovarao s primoštenskim konobarom s Interpolove tjeralice: Ne znam otkud Annino tijelo ispod mog kreveta

- Mi smo se upoznali pretprošlo lito u Primoštenu i vidili smo se u prosincu kad sam bija u Ukrajini. No, od tada nismo poslije imali nikakve kontakte, niti smo se čuli, niti smo se vidjeli. Istina, objavio sam fotografije na Facebooku, vidimo se nas dvoje slikani u trogirskoj katedrali.

Nisam ja to napravio, nitko me nije ispitivao, niti ukrajinska, niti hrvatska policija. Ovo je užas, šokiran sam kao i moja obitelj, živin na selu ovde u Vinovcu i ovo je strašno – kazao je tada Ćaleta, a na pitanje je li u rujnu bio u Ukrajini i je li se dogovorio za sastanak s Annom, odgovorio je:

- Je, bija san u Ukrajini, ali nismo se ništa dogovarali, slučajno smo se našli u gradu. Ja sam malo šeta, slučajno smo se našli u gradu. Bili smo u tom hostelu, malo smo pričali i ona je otišla ća. Nije išla sa mnom u moju sobu, a ja sam dan poslije išao u Donjeck.

Ne znam kako je dospjela ispod kreveta, rekao sam vam da nije išla u sobu sa mnom. Ne znan šta se to dogodilo, ozbiljna je to stvar. Nije mi rekla da je trudna, nisan ima pojma za to, ali znan da nije trudna sa mnom i to sigurno. Svi koji me poznaju znaju da ja to nisan napravija, jer nisan takav čovik, nikad nisam ima problema sa zakonom. Rješavam ovu situaciju u dogovoru s odvjetnikom - zaključio je tada Ćaleta.

Nakon toga odbijao je svaki kontakt s novinarima i s godinama je "izvojevao" svojevrsnu anonimnost. Sve do prekjučer kada je lišen slobode.