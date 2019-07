Stanari zagrebačkog Prečkog, točnije na križanju Lhotkine ulice s Horvaćanskom, kao i masa prolaznika koji su se u petak ujutro ondje zatekli svjedočili su gotovo filmskim scenama uhićenja, piše Jutarnji list.

- Bilo je baš kao u američkim filmovima. Čula se škripa kočnica, dojurili su auti. Vozila nakrcana pripadnicima Interventne policije s fantomkama na glavama presrela su crni BMW s kojim su se trknuli. Vozača su izvukli van, a ženska osoba koja je bila unutra vikala je kroz plač. Na trenutke se činilo da će se ugušiti od toga grcanja. Bile su to šokantne scena i za sudionike i za nas koji smo gledali sa strane. Jedino su policajci bili hladni k’o špricer - kaže nam jedna Zagrepčanka koja je tek poslije postala svjesna da je svjedočila djeliću spektakularnih uhićenja po Zagrebu.

Je li što konkretno pronađeno u spornom, skupocjenom vozilu koje su “krasile” naljepnice HOS-a i Sindikata policije Hrvatske, još nije poznato.

Uhićenja i u Splitu: još traje velika policijska akcija diljem Hrvatske i u Hercegovini; 'Radi se o paležu vozila, planiranju napada..'; Nađene velike količine droge

Naime, priprema fizičkoga napada na predsjednika Uprave GNK Dinamo Igora Kodžomana, podmetanje četiri požara na automobilima - šefa sigurnosti Dinama Krešimira Antolića, poduzetnika Želimira Kastelana, inače vlasnika nekoliko staračkih domova, pravosudnoga policajca A. M., nadzornika u Remetincu, te automobila M. Z., redara u jednome klubu, zatim krijumčarenje impresivnih dvadesetak tona marihuane, optužbe su pod kojim su policajci po nalogu USKOK-a uhitili dvadesetak muškaraca diljem Hrvatske.

Bivšeg policajca u PU zagrebačkoj Đorđa Vuletića, Tomislava Sablju, Gorana Vidovića, Josipa Nikića, Josipa Devčića, Sinišu Žalca, jednog zagrebačkog odvjetnika i još 15 osoba. Lisice na ruke četvorici njihovih pomagača, od kojih je jedna žena, stavljene su u koordiniranoj akciji naziva Tebra u Ljubuškom u susjednoj BiH. Pritom su, navodno, pripadnici SIPA-e zaplijenili oko 300 kilograma droge.

Policija i Uskok opsežnu su akciju pripremali duže vrijeme, a dvadesetak osumnjičenika imali pod tajnim nadzorom snimanjem - snimali su telefonske razgovore i tajno ih pratili. Nimalo ih nije iznenadila činjenica da je većina osumnjičenih, koja se uplela u policijske tajne “zamke”, zapravo stari policijski znanci.

Uz Prečko s početka priče, akcije, a potom i pretresi stanova odvijali su se i na Malešnici, preko Trsja sve do Sesveta. Uhićenja su istodobno uslijedila i na otoku Rabu, a nedugo potom jedna je osoba uhićena i u Splitu.

Upravo neočekivani nagli prepadi na pripadnike krim-miljea u metropoli “tjerali” su ih na neočekivane poteze pa su brže-bolje pakete s drogom, najvjerojatnije kokainom i marihuanom, izbacivali iz auta, kroz prozor stana... Svi ti očajnički pokušaji da zametu tragove u zadnji čas bili su im uzaludni jer policajci su bili spremni.

Na zagrebačkom Trsju, gdje živi jedan od glavnih uhićenih, susjedi su nam rekli da je “policija došla i otišla”.

- Navikli smo da u tu kuću dolazi policija. Zna nam biti čudno kad policije nema duže vrijeme. Tek kad su otišli, čuli smo da nam je susjed Đoko ponovno pao. Ne znam samo kako se tom čovjeku više dade da ga policija privodi i da ga se razvlači po medijima - kaže jedan njegov susjed.

Kada se u obzir uzmu optužbe koje su osumnjičenicima stavljene na teret, u oči upada da su dva djela počinjena ili su trebala biti počinjena na štetu čelnika GNK Dinama.

Prijetnje Ovakve optužbe ponovno aktualiziraju niz informacija koje su u proteklih godinu dana objavili mediji, a prema kojima su čelni ljudi Dinama, pogotovo njegov bivši izvršni dopredsjednik, a sada bjegunac od hrvatskoga pravosuđa Zdravko Mamić, već više od godinu dana u sukobu s nekima od čelnih ljudi hrvatskoga krim-miljea.

Takve naznake su se prvi put pojavile nakon što je nepoznati muškarac prije dvije godine upucao Mamića u nogu iz zasjede kod Tomislavgrada, a nastavile su se i kroz napade na čelne ljude Dinama. Prvo je palicom ispred svoga stana u rujnu 2017. pretučen trener u Dinamu Mario Cvitanović, da bi dva mjeseca poslije pod automobil Krešimira Antolića, direktora sigurnosti Dinama, bio podmetnut požar. O navodnim prijetnjama hrvatskoga krim-miljea Mamić je otvoreno govorio u intervjuu za Jutarnji list prije godinu dana.

“Pa prijeti mi jedan dio hrvatskog podzemlja koji želi preuzeti nogomet i prijete mi suspektne grupacije, paravojne i parapolicijske, koje se pojavljuju u ovakvim situacijama i koje žele iskoristiti moju situaciju. Bilo da me žele reketariti, bilo da me pokušaju oteti i ucjenjivati moju obitelj za otkupnu cijenu ili bi me, u suradnji s dijelovima državnog represivnog aparata, rado vidjeli u pritvoru. O tome imam direktne informacije i o tome informacije imaju i hrvatske službe koje znaju o kome se točno radi, imenom i prezimenom”, rekao je Mamić.

Temu je nedavno ponovno aktualiziralo i famozno pismo GNK Dinama upućeno predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u kojima iz kluba traže zaštitu nadležnih institucija te navode da se Dinamo nalazi pod pritiscima pojedinih osoba koje su od strane nadležnih državnih tijela označene kao nositelji organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj, te da su se iste te osobe otvoreno angažirale da “preuzmu upravljanje Dinamom”.

Po svemu sudeći, upravo slušajući telefonske razgovore osumnjičenika, Uskok i policija su prije nekog vremena zaključili da iz tih razgovora proizlazi ne samo odgovornost za raniju paljevinu Antolićeva automobila, nego da se priprema i napad na tada aktualnoga predsjednika Uprave Igora Kodžomana, koji će u ožujku ove godine biti razriješen.

Za razliku od napada na dinamovce, paljevina luksuznoga terenca vlasnika nekoliko starčkih domova Želimira Kastelana u studenome prošle godine navodno je imala puno drugačiju pozadinu. Kao što je poznato, policija je slučaj paljenja i riješila te je krajem prošle godine kao direktne izvršitelje uhitila Karla Picka i Richarda Presečana protiv koji je u tijeku kazneni postupak.

Međutim, po svemu sudeći, neke od uhićenika Uskok sada tereti da su bili i organizatori podmetanja požara po čijemu su nalogu Pick i Presečan radili. Od osobe dobro upućene u taj slučaj također smo doznali da je policija odmah nakon paljevine imala indicije da je požar Kastelanu podmetnut zbog sukoba s jednim poduzetnikom koji inače ima veliki ugled baš u krugu ljudi iz kojega su uhićenici. Kastelan je pak bio ranije u dobrim odnosima s tim poduzetnikom, no u jednom su se trenutku posvađali.

Što se pak marihuane tiče, Uskok je već više od godinu dana tajno nadzirao neke od uhićenika zbog sumnji da se bave organiziranjem krijumčarenja velikih količina marihuane iz BiH u RH. Upravo u sklopu te akcije prije godinu dana je u Šibeniku bio uhićen Goran Vidović s oko 50 kilograma marihuane, a policija je navodno uhićenje izvela tako da Vidović ostane u uvjerenju da je pronalazak droge u njegovu vozilu plod slučajnosti.

Riječ je zapravo o oprobanom triku pri provođenju posebnih dokaznih radnji u kojemu policija uhićenjem jednoga člana skupine potakne organizatore koje tajno snima da se raspričaju o uhićenju, a snimke razgovora poslije postaju dokaz protiv njih samih, piše Jutarnji.