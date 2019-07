Nakon pune 21 godine privodi se kraju suđenje bivšim čelnicima Hajduka; Nekadašnji financijski direktor pojasnio kako se poslovalo i zaključio: Klub nije oštetio državu, ona je sama sebe oštetila!

Čuda se ipak događaju u našem pravosuđu! Čak 21 godinu nakon što je 1998. godine policija podnijela kaznenu prijavu, jučer je na splitskom Županijskom sudu iznošenjem obrana četvorice preostalih okrivljenih došao do kraja tzv. slučaj "Hajduk 2", u kojem se nekadašnji direktori Hajduka Željko Kovačević, Petar Reić, Ivan Maršić i Ivan Zelić terete da su u periodu od srpnja 1997. do travnja 2000. godine zajednički i dogovorno raznim financijskim makinacijama umanjili poreznu obvezu Hajduka na štetu državnog proračuna u iznosu nešto manjem od 45 milijuna kuna.

Dakle, nakon prijave policije, krajem kolovoza 2000. godine počinje istraga, a prva je optužnica podignuta 2003. godine, no ona je vraćena na doradu. Sve je to trajalo do srpnja 2011. godine, kada je ponovno podignuta optužnica, koja je u pet točaka teretila sveukupno šestoricu okrivljenih (osim gore navedene četvorke tu su bili još i Ivo Šurjak i Velimir Strinić, čija su djela otišla u zastaru).

Krajem siječnja 2014. godine održana je prva rasprava koju je vodio danas umirovljeni sudac Zoran Matulović, a sutkinja Ivona Rupić u veljači ove godine zadužuje predmet i dovodi ga do kraja, kakav god on naposljetku bio, sa samo jednom preostalom točkom optužnice, onom za utaju poreza.

- Poslovanje kluba je bilo zakonito, transparentno i puno čišće nego prije i poslije nas. Obračunavali su se svi porezi i doprinosi. Kad smo došli, zatekli smo šturu financijsku dokumentaciju i račun u austrijskoj banci B.A.W.A.G. u Klagenfurtu, no bojali smo se zatvoriti ga. Nije postojao nikakav dogovor da se ne izvrše porezne obveze ili da se ne iskažu u prijavama nadležnim tijelima. Kad smo došli, račun Hajduka bio je blokiran na 140 milijuna kuna, išli smo u deblokadu žiro-računa kluba i da se dogovorimo s Vladom RH da se plaćanje dugova nastalih prije nas nekako odgodi ili plati na rate - kazao je, među ostalim, Željko Kovačević u svojoj obrani. Petar Reić, koji je bio direktor, kako je rekao, od rujna 1997. do kraja ožujka 1998. godine, istaknuo je da je klub bio u "totalnom rasulu" i kaotičnom stanju te da se raspadao, a da ga nitko nije htio ugasiti.

- Mislim da se radilo pošteno i zakonito, a ako se pretpostavlja kolika je šteta, onda se to moglo utvrditi samo na osnovi dokumentacije Hajduka, što znači da ništa nije skrivano. Žiro-račun kluba je bio blokiran i kad sam, primjerice, pitao kako ćemo platiti zrakoplovne karte, smještaj i slično, rečeno mi je da postoji račun tvrtke "SIRIO Hajduk sport" i da se radi preko njega. Kad sam pitao kako to da on nije blokiran, rekli su mi da je Hajduk tu bio suvlasnik računa zajedno s nekim Talijanom, a da ga on nije htio zatvoriti jer mu je Hajduk nešto navodno dugovao. Za poslovanje preko tvrtke "Nemico" ne znam. Sve strukture, Grad, Županija, svi su znali da smo u blokadi, mi smo i dovedeni da spasimo klub. Moram naglasiti da sam se kao direktor kluba najmanje bavio financijama, to je radila financijska služba sa svojim voditeljem - rekao je Reić.

Ivan Maršić, direktor kluba od 6. srpnja 1998. do 15. studenoga 1999. godine, naveo je da je imao strašnih problema, da su mu četiri od pet članova tadašnjeg Upravnog odbora koji su bili protiv njegova izbora pometali noge i da je hajka na njega bila nastavljena i poslije, da ga se lažnim prijavama nastojalo ocrniti.

- Upravni odbor i Skupština su odlučivali o financijama, a Nadzorni odbor je morao pratiti financijsko materijalno poslovanje i nikad nije reagirao ni na što. Ali je zato pisao kaznene prijave protiv mene, od kojih na kraju ništa nije bilo. Da sam ikad osjetio da se radi nezakonito, reagirao bih. Svi su znali za račun u Austriji i za "SIRIO sport", cila država je znala - rekao je Maršić.

I naposljetku, tadašnji financijski direktor Ivan Zelić je pojasnio kako je došao u rujnu 1997. i da je račun bio blokiran od 1996. godine zbog oko 13 i pol milijuna DEM duga. Na tom je mjestu bio do 31. ožujka 2002. godine.

- Upravi sam dao dva uvjeta - da se radi zakonito i da se odmah ukine "crni fond". Predložio sam da se više ništa ne plaća preko deviznog računa u Klagenfurtu nego da otvorimo devizni račun u Splitskoj banci. Novac iz Austrije smo prebacivali na taj u Splitskoj banci i na kunski tvrtke "SIRIO". Svake smo godine svima slali završno financijsko izvješće: UO, Skupštini, NO i državnoj reviziji i nikad nije bilo nikakvih reakcija. Morate znati da su porezni propisi za primanja sportaša u Hrvatskoj bili tada nejasni, pa mislim da od nastanka Hrvatske nitko od njih nije plaćao porez ovdje. Moram naglasiti i da je Ministarstvo financija odobrilo odgodu plaćanja utvrđenog poreznog duga zbog "izuzetne važnosti Hajduka" - kazao je Zelić među ostalim.

- Ovaj klub nije oštetio državu nego je ona sama sebe oštetila. Kod preoblikovanja kluba brisani su svi dugovi - zaključio je Zelić.