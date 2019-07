Jahte za orgije kao dio turističke ponude na Jadranu; 'Na palubama se kokain šmrče do besvijesti, Viagre se žvaču kao bomboni, a cure mogu zaraditi i do 3500 eura po izletu'

Nezaobilazni dio ljetne 'turističke ponude' već godinama je prostitucija koja se događa na jahtama po turskim, hrvatskim i crnogorskim vodama.

Kako je prošlogodišnje istraživanje pokazalo prema procjenama u Hrvatskoj se 6700 žena bavi prostitucijom, a redovnih klijenata koji koriste takve usluge ima između 75 i 110 tisuća, ali tek manji dio njih koristi usluge 'elitnih dama' iz kruga koji spada u takozvanu elitnu prostituciju, kakve je u Hrvatskoj uvijek bilo, ali koja je posljednjih godina, barem prema pričama onih upućenih u tu problematiku, piše 100posto.hr.

Tijekom ljeta cijela se ova 'razvratna igra' seli na more, gdje je iz godine u godinu sve veća potražnja za djevojkama 'lakog morala'.

O tome koliko je to unosan biznis koji se toliko rascvjetao govore i priče da su se skupine djevojaka iz drugih zemalja avionima znale u više navrata dovoziti na krajnji jug hrvatske obale, odraditi nekoliko dana, a ponekad čak i nekoliko tjedana druženja s nezasitnim gostima te su se potom vraćale kućama.

Za druženja s ovim damama izdvajaju i do tisuću eura

A što se sve događalo ne samo po jahtama, nego tko se sve bavio, ali i koristio usluge prostitutki pokazala je i razotkrivena afera najvećeg lanca elitne prostitucije u Hrvatskoj, koja iako je bila zatvorena za javnost otkrila štošta o tom poslu i klijentima.

U yachting prostituciji na Jadranu uživaju bogati stranci, domaći tajkuni, sportaši te pripadnici podzemlja koji za druženja s ovim damama izdvajaju i do tisuću eura.

Djevojke se na Jadran dovodi iz svih krajeva ne samo Hrvatske, već i susjednih država, a veliki interes vlada za djevojkama iz Srbije i BiH, jer one prodaju svoje tijelo čak i za komad nakita, luksuzni komad odjeće ili brendiranu torbicu.

A te divlje zabave upotpunjene su velikih količinama alkohola te neizostavnog kokaina koji se na palubama šmrče do besvijesti.

No, isto tako brojne djevojke iz Hrvatske isti taj posao odrađuju na inozemnih jahtama, pod izgovorom da rade manekenske poslove, zapravo su prodavale svoje tijelo. Angažiraju ih agencije za ‘poslovnu pratnju’, a najmanja dnevna zarada iznosila je 500 eura.

No, kako to uistinu izgleda otkrivaju anonimne ispovijesti djelatnika i djelatnica koji radili na takvim jahtama, većinom kao osoblje. Tako je jedan od članova osoblja nedavno otkrio kako na takvim zabavama na jahtama sve je prepuno droge, poput kokaina, a tablete Viagra žvaču se kao bomboni.

Tamo prostitutke zarade i do 35 tisuća eura za noć

"Na takvim jahtama ne ponašaju se najgore njihovi vlasnici, već oni koji ih unajme na tjedan ili dva i za to plaćaju preko pola milijuna eura, kako bi uživali u plovidbi na brodovima koji imaju bazene. Sve vam se na tim jahtama svodi na "nabavimo droge, nabavimo prostitutke, zlostavljamo posadu svojim zahtjevima. Ali ne žalim se, jer sam samo za jedno ljeto zaradio preko 28 tisuća eura u napojnicama", priča jedan od članova osoblja koji radio na inozemnim jahtama.

Tako je otkrio kako je najbolja zarada je u Cannesu, prostitutke zarade i do 35 tisuća eura za noć tijekom filmskog festivala, a gosti su i brojni slavni glumci i velikani iz svijeta filma. No, to je festivali biznis, onaj ljetni je puno jeftiniji, a posao funkcionira vrlo jednostavno.

"Kad dolaze veliki klijenti na jahtama, to se zna te se svi detalji dogovaraju nekoliko dana ranije. Oni kažu koliko cura žele, zatim nas prevezu automobilima do njihovih brodova i ovisi nekad ostanemo samo preko noći, a nekad isplovimo na otvoreno more i vratimo se tek nakon tri ili četiri dana", opisala je jedna od elitnih dama kako izgledanje posao. Kako se govorka na takvim izletima one najskuplje djevojke mogu zaraditi i do 3500 eura.

Jedan strani zaposlenik , čiji posao je bio da bogatim gazdama dovodi prostitutke i nabavlja drogu, otrkio je kako je jedan od njegovih zadataka bio je sakupljanje i korištenih seks-pomagala, poput vibratora, bičeva, dilda..

Arapi su najdarežljiviji

"Dočekivali smo letonske i ruske prostitutke, a obično su ih dovozili do jahte u pristaništima u floti Mercedesa. Potom bi bogati klijenti odabrali tri žene za taj dan. Najodrješitije ruke su Arapi.

"Kod njih možete naplatiti i do 35 tisuća eura samo za jednu noć. Arapi su najvelikodušniji ljudi na svijetu, njima je taj novac samo papir. Obožavaju odlazak na jahte, a žene biraju prije nego se otisnu na pučinu. Na jahtama zna biti i po deset djevojaka, obično modela, koje su gole ili polugole.

Zabava se svodi na drogu, piće i seks s prekrasnim ženama. Djevojke čekaju svoje kuverte na kraju noći. Klijenti stave dogovorenu svotu u kuvertu, a na njoj napišu "dar". Seks nije tako strašan, obično traje samo pet minuta. Malo stenješ, uzdišeš, previjaš se, kažeš mu kako je velik i tvrd, njemu to bude okidač i gotov je za pet minuta", otkriva jedna ruska elitna prostitutka.