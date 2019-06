'Ako nema sline, konzumirao je drogu': mladi vozač iz Sinja prijavljen da je odbio testiranje 'lizalicom' na opojne tvari pa završio na sudu; Sutkinja se ipak nije složila s policajčevom konstatacijom...

Mladić iz okolice Sinja oslobođen je krivnje da je odbio testiranje na droge tzv. lizalicom nakon što ga je oko 2 sata ujutro u Audiju zaustavila policija. Prijavljen je pošto se upustio u raspravu s policajcem iz patrole jer nije imao dovoljno sline u ustima za natopiti tester. Tijekom postupka u stalnoj službi prekršajnog suda u Sinju procijenjeno je kako nije kriv.

Zaustavljen je u Vukovarskoj ulici u Sinju u 1,50 sati polovicom listopada 2017. godine te mu je nakon alkotestiranja ponuđen i test Doa Multi Gnost S6 koji detektira šest vrsta droge putem sline, popularno nazvan lizalica. Kako je tester više puta stavljao u usta, ali je policajac ustrajavao na daljnjim pokušajima, iako reagens nije pokazao ništa, upustio se u raspravu koja je okončana podnošenjem optužnog prijedloga.

Tijekom postupka na prekršajnom sudu svjedočio je policajac iz Policijske postaje Sinj.

- Te noći smo imali akciju tijekom koje smo ga zaustavili. Znam da je alkotestiran te mu je utvrđeno 0,5 promila, a kako se radilo o mladom vozaču koji je tada imao 19 godina evidentiran mu je prekršaj. Ponudili smo mu test na droge tzv. lizalicu i pojasnio sam mu postupak tj. što treba činiti da test bude valjan. Nakon toga je vozač nekoliko puta stavio lizalicu pod jezik kako bi se natopila izlučevinom iz usta.

Međutim, on je nije iz više puta natopio slinom jer osobe koje konzumiraju opojna sredstva ne mogu to postići. Naime, usta im budu suha jer nemaju izlučevine zbog utjecaja droge. Kako se test iz nekoliko puta nije mogao napraviti, utvrđeno je kako vozač nije postupio po našim uputama - izjavio je policajac.

Na sudu je i 21-godišnjak pojasnio što se dogodilo.

- Nije istina da nisam postupao po uputama policijskog službenika u testiranju na opojne droge. Te sam večeri već bio alkotestiran i kažnjen za vožnju pod utjecajem alkohola. Policajac me nakon toga pitao hoću li se testirati na droge te sam pristao. Dao mi je test za drogu i objasnio mi kako treba postupati te sam više puta obavio test prema uputama.

Policajac je inzistirao da i dalje traje taj postupak testiranja i kada sam ga je pitao do kada će to trajati, on mi je rekao da će mi napisati da sam odbio test za droge. Smatram da nisam odbio test, čak sam ga pitao ima li neki drugi - kazao je mladić.

Sutkinja je procijenila kako mladić nije kriv za odbijanje testiranja jer Zakon propisuje kako se vozači mogu testirati na licu mjesta ili odvesti u zdravstvenu ustanovu na uzimanje krvi i urina zbog analize. Ako odbiju testiranje krvi i urina tek onda se mogu kazniti od 5.000 do 15.000 kuna ili do 60 dana zatvora. U konkretnom slučaju nitko momku nije ni ponudio vađenje uzoraka kod liječnika, a eventualno odbijanje postupanja po samim uputama testa na droge ili policajca nije kažnjivo.