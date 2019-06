Kaštelanski sudac s čak 1,9 promila izazvao sudar, zaradio gotovo 10 tisuća kuna kazne, no još uvijek - radi! Evo kako nam se pravdao: Želite senzaciju, želite od muhe napraviti slona...

– Zašto me zovete, to su bile slučajne okolnosti! Znam što sad želite, od muhe napraviti slona, želite senzaciju! Zašto vas to zanima, neću o tome govoriti jer nisam ovlašten, imate glasnogovornicu suda. Hvala...

Kazao nam je to, poprilično nervozno, Dalibor Vodanović, sudac Stalne službe splitskog Prekršajnog suda u Kaštel Gomilici, jučer ujutro, nakon što smo ga nazvali na radno mjesto, predstavili se kao novinari i upitali ga za komentar prometne nezgode koju je izazvao vozeći automobil s 1,90 promila alkohola u krvi.

Najprije je bio ljubazan, a kad je doznao povod našeg poziva, ton njegova glasa naglo se promijenio, uznemirio se i čak povisio glas. Naposljetku je završio kratki razgovor s nama poklopivši slušalicu.

Kako doznajemo, sudac Vodanović je prije dva tjedna, u četvrtak 13. lipnja, oko 16 sati, vozio automobil VW Polo cestom u blizini trgovačkog centra "Lidl" te je dolaskom do glavne ceste ušao u raskrižje a da nije propustio sva vozila.

Prednjim dijelom svojeg vozila udario je u automobil marke Hyundai splitskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 26-godišnja vozačica.

– U svezi vašeg upita, obavještavamo vas da je dana 13. lipnja 2019. godine, oko 16 sati, u Kaštel Gomilici došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovala 26-godišnjakinja i 67-godišnjak. Radilo se o prometnoj nesreći s materijalnom štetom, u kojoj nije bilo ozlijeđenih osoba. Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, oduzimanje prednosti prolaska i nedavanja na uvid vozačke dozvole), 67-godišnjaku je izdan obvezni prekršajni nalog – odgovorili su na naš upit iz splitske policije.

Kako doznajemo, sucu Vodanoviću je na mjestu nezgode policija alkotestiranjem u krvi izmjerila dva promila alkohola, no umanjenjem za 10 posto utvrđena je koncentracija od 1,9 promila. Policijska ophodnja odvela ga je u postaju i zadržala do otrežnjenja, kada je pušten na slobodu. Policija je procijenila da nema potrebe za njegovim privođenjem na nadležni Prekršajni sud, nego su mu izdali obvezni prekršajni nalog, kaznivši ga s ukupno 9300 kuna.

Od toga se četiri tisuće kuna novčane kazne odnosi na prekršaj oduzimanja prednosti prolaska, a s 300 kuna je kažnjen zato jer nije prometnom policajcu dao na uvid vozačku dozvolu. I naposljetku, s pet tisuća kuna je kažnjen zbog vožnje u pijanom stanju.

Inače, prema članku 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču kojem se utvrdi da u krvi ima više od 1,50 promila alkohola u krvi može se izreći minimalno pet, a maksimalno 15 tisuća kuna novčane kazne ili mu se može izreći do 60 dana zatvora.

Osim novčane kazne, sucu Vodanoviću izrečena je i zabrana upravljanja motornim vozilima na šest mjeseci. On, naravno, na ovaj obvezni prekršajni nalog ima pravo žalbe u roku od osam dana od trenutka primitka naloga.

– Mi na sudu još nemamo nikakav službeni podatak o ovome o čemu me pitate. Nismo još od policije dobili nikakav optužni prijedlog po kojem bi se postupalo – komentirala nam je jučer Emila Maretić Poljak, glasnogovornica splitskoga Prekršajnog suda, koja je, neizravno, ovim odgovorom dala naslutiti da protiv suca Vodanovića do jučer nije bio pokrenut nikakav stegovni postupak.

Što će u vezi s ovim poduzeti Milan Grljušić, predsjednik splitskog Prekršajnog suda, ostaje nam vidjeti idućih dana.

Slični slučajevi

U medijima se svojedobno spominjao i slučaj jednog suca iz Dalmacije kojeg Državno sudbeno vijeće nije razriješilo sudačke dužnosti iako je bio pravomoćno osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno na godinu dana, zbog izazivanja prometne nesreće iz nehaja. Konkretnije, sudac je s jednim promilom alkohola u krvi upravljao automobilom i udario pješakinju, ozlijedivši je. S druge strane, spominje se slučaj suca iz Zagorja kojeg je Državno sudbeno vijeće 2012. godine razriješilo sudačke dužnosti jer je svojim ponašanjem nanio štetu ugledu suda i sudačke dužnosti. A ponašao se tako da je 2010. godine s 2,39 promila vozio automobil, krivudajući cestom. Kad je zaustavljen, opirao se policiji, vrijeđao ih, pružao pasivan otpor pa su ga morali svladati fizičkom snagom, te su ga zadržali do otrežnjenja u policijskoj postaji.