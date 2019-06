Načelnik jedne od najsiromašnijih općina u RH sumnjiči se da je 'peglao' službenu karticu za nakit, parfeme, skupa odijela, restorane... U 'službene' posjete Zagrebu sa suprugom odlazio vikendom, odsjedali su u Sheratonu...

Splitski USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podignuo optužnicu protiv Nediljka Bubnjara, 53-godišnjeg aktualnog načelnika Škabrnje, jedne od najsiromašnijih općina u Hrvatskoj, i to zbog sumnje da je općinski proračun oštetio za nešto više od 700 tisuća kuna.

Uz njega je optužena i Kristina Erlić (34), njegova zamjenica, koja je, kad je revizija otkrila nepravilnosti, podignula kredit i vratila nezakonito potrošenih 172.545,32 kune.

USKOK tereti Nediljka Bubnjara da je od 17. siječnja 2008. godine do 22. ožujka 2009. godine, "u namjeri da sebi i drugima pribavi nepripadnu imovinsku korist", u više navrata sačinjavao putne naloge, koje je ovjeravao svojim potpisom i pečatom Općine, u kojima je neistinito navodio da se radi o službenim putovanjima, o čemu nije sastavljao izvješća o putovanju, svjestan da se nije radilo o službenim, nego o privatnim putovanjima, na koja je vodio i osobe koje nisu zaposlenici Općine.

Naime, kako doznajemo, Bubnjar bi prikazao da ide na službeni put, primjerice u posjet nekom Ministarstvu u Zagrebu, a zapravo bi sa suprugom otišao u Zagreb, gdje bi odsjedao u "Sheratonu" ili, pak, u Umag, Poreč ili Opatiju. Na takve je puteve vodio i neke druge osobe, poput jedne zadarske novinarke, stranačkih kolega ili zubara, a u službenim je nalozima stajalo da ide u službeni posjet ministarstvima. No, postojao je jedan problem, a to je da su se datumi putovanja poklapali s vikendima, odnosno neradnim danima, kada državne institucije poput raznih ministarstava – ne rade.

Nadalje, Bubnjar je, po optužnici, nalagao da mu se isplate dnevnice i plate računi za gorivo, hotelski smještaj i hranu, koji su plaćeni poslovnim karticama Općine za njega i druge osobe, te je kupovao odjeću i kožnu galanteriju na račun Općine.

Istragom je utvrđeno da je načelnik Škabrnje vrlo često, na općinski trošak, obilno jeo u uglednim restoranima diljem zemlje, poput restorana "Duje" u Splitu, zatim "Vinodola" i "Okrugljaka" u Zagrebu, a posebno ga je veselilo otići u zadarsku "podružnicu" restorana prigodnog imena "Gladne oči", gdje je bio gotovo pa svakodnevni gost.

USKOK ga dalje optužuje da je od 12. lipnja 2013. do 25. rujna 2017. godine u više navrata poslovnom karticom Općine i virmanima s računa Općine podizao novac koji je koristio za svoje potrebe. Također je poslovnom karticom Općine više puta plaćao privatne troškove u raznim ugostiteljskim objektima, trgovinama prehrambenom i mješovitom robom, benzinskim postajama i drugim prodajnim mjestima. USKOK tvrdi da je prvim djelom oštetio proračun za 65 tisuća kuna, a drugim najmanje 637.502,94 kune.

Istraga je, doznajemo, utvrdila da je Bubnjar "peglao" poslovnu karticu kupujući torbe, pidžame, raznu odjeću, cipele primjerice marke "Timberland", velike količine muških i ženskih parfema raznih marki. Tako je, primjerice, kišobran platio 580 kuna dok je za odijelo, košulju i kravatu kupljenu u trgovini "Boss" "opegalo" nešto manje od 10 tisuća općinskih kuna. U "Konzumu" i "Intersparu" je dosta često išao u "spizu" kupujući velike količine alkohola i razne hrane.

– Nisam još pročitao optužnicu, no očekivao sam je. Čujte, to su bili propusti koje ću dalje rastumačiti nadležnima u sudskom postupku koji slijedi. A ovo što me pitate oko parfema ili alkoholnih pića? Pa koliko je puta bilo jeftinije uzeti u trgovačkom lancu stvari koje su nam bile potrebne za reprezentaciju ili uzeti parfeme kao poklončiće koji se nose kad se ide u razne institucije, to je bio običaj. Što se tiče putovanja, davno je to bilo, ali se sjećam da smo išli nas nekoliko iz Općinskog vijeća u Poreč vidjeti kako funkcionira i da li je rentabilna karting staza koju su oni izgradili, a mi smo imali u planu to napraviti. Mi smo bili osuđeni na to da putujemo i lobiramo, što sam manje bio u Škabrnji, to je bilo korisnije za Općinu – komentirao nam je jučer HDZ-ov načelnik Bubnjar.