Splićanin prodao ovršenog Seata i nije vratio novac kupcu, ali ima opravdanje: 'Imao sam problema s kockom i vjerovao sam da ću se zaposliti na brodu...'

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu traži da se 29-godišnji F.Č. iz Splita proglasi krivim za prevaru i kazni s uvjetnom kaznom zatvora od šest mjeseci uz rok kušnje od godinu dana jer je prodao osobni automobil Seat Ibiza koji je bio pod ovrhom i uzeo novac kupcu.

Tereti se da je krajem 2016. godine u Splitu s F.K.-om, koji se javio na njegov oglas za prodaju vozila, dogovorio kupoprodaju osobnog vozila marke "Seat Ibiza" za 26.000 kuna. Kupac mu je na ime akontacije predao 500 eura, a zatim na ime kupoprodajne cijene vozila još 22.300 kuna. Optuženi F.Č. se tereti da mu je neistinito predočio da će mu dokumentaciju za vozilo naknadno dostaviti, znajući da je ne posjeduje i da je vozilo pod ovrhom. Kada je kupac povjerovao u njegovo obećanje i preuzeo vozilo bez dokumentacije, nastavio ga je uvjeravati da će je dostaviti.

Nakon što je F.K. doznao da je vozilo pod ovrhom, vratio ga je zahtijevajući novac. Optuženi F.Č. je vozilo prodao u dijelove za 9.000,00 kuna koje je dao prevarenom kupcu F.K.-u. Također je s njim sklopio ugovor o zajmu u kojem mu je lažno predočio da će mu preostali novčani iznos od 18.000 kuna vratiti do 15. veljače 2017. godine. Kada to nije napravio, optuženi je s F.K.-om sklopio novi sporazum o obročnoj otplati zajma, po kojem sporazumu nije postupio jer mu je od rata za otplatu dao samo 800 kuna. Tako je F.K.-a oštetio za 17.200 kuna. Optužen je za kazneno djelo prevare.

Tijekom istrage F.Č. je negirao počinjenje kaznenog djela.

- Nije mi bila namjera prevariti kupca jer nisam znao da je vozilo pod ovrhom. Novac nisam vratio jer sam već tri godine nezaposlen, a kada sam potpisao ugovor o zajmu i obročnoj otplati vjerovao sam da ću se zaposliti na brodu. U prošlosti sam imao problema s kockom i zbog toga imam dugovanja, ali nisam bio upoznat s tim da mi je vozilo pod ovrhom - izjavio je.

Prevareni kupac je ispričao drugačiju verziju.

- Prvo me uvjeravao da će popraviti vozilo, pa da će dostaviti dokumentaciju za vozilo, pa da će mi vratiti novac, a ništa od navedenog nije učinio. Naime, nakon što sam mu dao akontaciju za automobil, on mi je kazao da će izvršiti popravke na vozilu jer je u nasljedstvo dobio 170.000 eura. Osim toga, predstavio se kako pomorac po zanimanju, a zapravo je cijelo to vrijeme on koristio vozilo. Naposljetku sam mu dao novac te sam preuzeo Seat Ibizu. Kada sam saznao da je vozilo pod ovrhom, inzistirao sam da mi vrati novac, a ja njemu vozilo, na što mi je kazao da nema novaca - rekao je na državnom odvjetništvu F.K. tijekom istrage.

Podignuta je optužnica te se od Općinskog suda u Splitu traži izdavanje kaznenog naloga s presudom. Ukoliko F.Č. ospori kazneni nalog i negira krivnju, državno odvjetništvo predlaže suđenje na kojem će tražiti višu kaznu od osam mjeseci uvjetnog zatvora i rok kušnje od dvije godine.