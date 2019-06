Migranti ukrali kombi u Vrgorcu: 'Ostavio sam ga ispred, kao i inače. Vrata su bila malo otvorena jer su unutra bile sadnice... Šokirao sam se kada sam se probudio i vidio da ga nema...'

Krađe koje se događaju po brojnim bosanskohercegovačkim gradovima, gdje su smješteni migranti, počele su se prelijevati i na hrvatska pogranična mjesta.

Situacija je posebno teška u Unsko-sanskoj županiji, ali i u pojedinim hercegovačkim mjestima, otkuda svako malo dolaze vijesti, posebno iz Mostara i Čapljine, kako su migranti provalili u neke prostorije, ukrali mobitel ili automobil. Prema podacima tamošnjih agencija i službi, svaki dan raste broj ulazaka ilegalnih migranta u BiH koji preko Hrvatske žele doći do „obećanih zemalja“ EU-a. Od početka prošle godine, prema prijavljenim podacima, u BiH je ušao 9081 nezakoniti migrant, njih najviše iz Pakistana (36,3 posto), zatim iz Bangladeša (9,2 posto), Iraka (8,8 posto). Gotovo svaki dan hrvatski MUP, na potezu od Udbine do Topuskog, bilježi više od 200 ilegalnih ulazaka u RH.

Brza zarada

Osim granične policije, na terenu su još i Interventna i Specijalna policija, a u otkrivanju ilegalnih migracija pomažu im specijalna oprema, te psi i helikopter. Međutim, veliki je problem nedostatak ljudi na tom području, postavlja se pitanje što će nekoliko policajaca, uglavnom dva do tri, na skupinu od 20 do 30 mladića u najboljim godinama. Tzv. vrgoračka ruta bila je aktivna ove zime, kad je snijeg stvorio probleme u sjevernim krajevima BiH i zatvorio ceste i putove prema Hrvatskoj. Tada su šverceri ljudi, ali i taksisti iz Mostara, željni brze zarade, prebacivali migrante do vrgoračkih brdsko-planinskih sela. Ukrcali bi migrante oko prihvatnog centra u Mostaru, dovezli bi ih uskim brdskim cestama do pojedinih pograničnih mjesta, naplatili i ostavili pred granicom da sami tumaraju po selima. Lokalno stanovništvo, uglavnom starije i nemoćno, živjelo je u strahu. S prvim sumrakom zaključavali bi vrata. Rijetki bi surađivali s djelatnicima PP Vrgorac, jer im pišu kazne za ilegalne prijelaze granice kad idu na njive, u vinograde ili šumu….

Ovih dana ponovno je živnula „vrgoračka ruta“, migranti uglavnom ulaze u RH preko polja Rastok ili brdskim putovima i stazama između Crvenoga Grma, Velikog Prologa i Podprologa, to im je najkraći put do Vrgorca i autoceste A1. Odjeća i boce s vodom mogu se pronaći na dosta lokacija, a da ta ekipa ne preže ni od čega, najbolje je u subotu ujutro na svojoj koži osjetio Stanko Tolj koji se bavi poljoprivredom. Naime, nešto malo prije četiri sata ujutro jedna skupina migranata ukrala mu je ispred kuće šest godina star Mercedes sprinter i odvezla se njime ni manje ni više nego do Čakovca. Tolj je bio šokiran kad se probudio, vidio je da nema kombija ispred kuće i sve je alarmirao.

Kaznene prijave

- Ostavio sam kombi ispred kuće, kao što ga ostavljam često. Vrata su na njemu bila malo otvorena, jer su unutra bile sadnice pipuna. Ključevi su bili u ladici. Oni su ih vjerojatno našli, upalili auto i odvezli se. Automobil je nakon dva dana pronađen u Čakovcu, napušten. Na njemu nije bilo štete, samo su uništene sadnice. Oko 100.000 kuna kreće se vrijednost kombija - kazao nam je Stanko Tolj.

U prvi mah mislilo se da je auto ukraden za potrebe auto mafije u BiH i da je odvezen tamo, odnosno da je završio u nekom od poznatih mjesta za takvu trgovinu u Republici Srpskoj. No, kad je pregledom kamera ustanovljeno da nije prešao granicu, počelo je češljanje videonadzora po autocesti i benzinskim postajama. Djelatnici makarske krim-policije na jednoj su benzinskoj crpki oko 4.40 sati na kamerama vidjeli automobil i mlađu mušku osobu kako u njega ulijeva benzin. Tako su mu ušli u trag, no bez obzira na sve, migranti su se ipak uspjeli dovesti praktički do slovenske granice, gdje su navodno uhićeni i vraćeni u Vrgorac na kriminalističko ispitivanje.

- Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dva strana državljanina, 34-godišnjim državljaninom Tunisa i 27-godišnjim državljaninom Alžira, za koje je utvrđeno postojanje sumnje da su 14. - 15. lipnja u Vrgorcu odvezli vozilo marke Mercedes koje nije bilo zaključano, te su zajedno s još četiri strana državljanina njime doputovali blizu Čakovca. Vozilo je pronađeno i bit će vraćeno vlasniku, a dvojica muškaraca su uz kaznene prijave predana pritvorskom nadzorniku. Prema ostale četiri osobe poduzete su mjere i radnje prema Zakonu o strancima - rekli su nam u PU splitsko-dalmatinskoj u vezi s ovim slučajem.