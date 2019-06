Splitski narko boss za 1.500 kuna unajmio susjedovu šupu za skladište oružja i droge vrijedne milijun kuna; Susjed otvorio dušu: Znao sam da nije cviće, ali ovako nešto...

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Anela H. (29) iz Splita koji se tereti da je u unajmljenoj ostavi držao više od dva kilograma heroina, 1,7 kg marihuane, pola kilograma kokaina i 13 tablete MDMA uz pripadajuću opremu za pakiranje i prodaju na ulici. Optuženi 29-godišnjak nalazi se u istražnom zatvoru od uhićenja polovicom travnja ove godine, a ovo mu je treći kazneni postupak za prodaju opojne droge.

Optuženi živi na splitskom predjelu Brda, a unajmio je ostavu od susjeda tri kuće dalje za 1.500 kuna mjesečno i unutra smjestio ilegalnu robu. Tijekom dva mjeseca bio je pod nadzorom inspektora Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske.

Na Veliki četvrtak su krenuli u akciju. U betonskoj “šupi” površine 7 metara četvorna koja je u zadnjem dvorištu susjedove kuće našli su više vrsta droge: 2075 grama heroina, 1763 grama marihuane, 540 grama kokaina, 133 tablete MDMA i 31 gram amfetamina.

Osim opijata Anel H. je tamo stavio i tri digitalne vage, aparat za vakuumiranje, više vakuum vrećica i rolu polietilenske folije za izradu vakuum vrećica. Nađena su i dva pištolja Glock i 85 metaka uz kriptirani mobitel, stoji u optužnom aktu.

Na svoj opremi za vaganje i pakiranje nađeni su tragovi više droga. Zaplijenjeno je i 2325 grama mješavine paracetamola i kofeina tzv. punila za koje se prema preliminarnim testovima mislilo da je heroin. Tek je vještačenje u Centru za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić" u Zagrebu utvrđeno o čemu se točno radi. Radi se o smjesi koja se koristi za povećanje mase heroina prilikom prodaje.

Tijekom istrage saslušan je i susjed kojem je skladište droge bilo u vrtu ispod prozora.

- Znam Anela od djetinjstva i uvijek smo bili u dobrosusjedskim odnosima. Živim na katu kuće, a majka u prizemlju. Iznajmio sam mu vrtnu ostavu u prosincu 2018. godine za 1.500 kuna mjesečno. Kako sam u teškoj financijskoj situaciji, pristao sam i dao sam mu dva ključa za katanac.

On mi je plaćao neredovito, kako kada, ponekad bi mi dao 100, a ponekad 1.000 kuna. Radim noćne smjene pa po danu spavam tako da ne znam kada je sve Anel dolazio u šupu, mislim da je najčešće tijekom poslijepodneva. Znao sam da nije “cviće u pitaru”, ali nisam mogao zamisliti da je tamo držao toliko droge i još me više zabrinulo oružje. Da sam to znao nikada mu ne bih iznajmio - kazao je susjed.

Susjed je imao sreće što su policajci nadzirali njegovu kuću više od 60 dana. Tijekom postupka su posvjedočili kako vlasnik šupe nije ulazio u nju nakon što ju je unajmio Anelu H. te nije sudjelovao ni u kakvoj primopredaji s trećim osobama. Tako nije bio prijavljen za sudjelovanje u kaznenom djelu.

Anel H. se nakon privođenja i tijekom istrage branio šutnjom. Zbog dilanja MDMA na Hvaru tijekom 2017. godine osuđen je 11 mjeseci zatvora koji je zamijenjen radom za opće dobro. Za tu kaznu mu je Ureda za probaciju Split odobrio odgodu izvršenja nakon uhićenja u travnju. U tijeku mu je postupak za prodaju kokaina u Splitu tijekom 2017. godine. Otprije je osuđen na uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje dvije godine.