Što se dogodilo među dvojicom prijatelja iz djetinjstva? Potreseni otac ubijenog 42-godišnjaka tvrdi: Moj sin nije imao neprijatelja, nisu bili problematični...; Mještanin: Nešto su se posvađali, čuli smo da je možda bio nesretan slučaj

- Moj sin je radio u Irskoj, a 10. lipnja je došao na svoj prvi godišnji odmor u našu vikendicu u Vinjercu. Dugi niz godina to mjesto, ta naša kuća, bilo je naša oaza... a sada... teško je zamisliti... Još nismo ni svjesni da se to dogodilo našem djetetu. Ne možete to uopće zamisliti, još to nismo shvatili - rekao je potreseni otac 42-godišnjaka iz Zagreba koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima ubijen u pucnjavi u ponedjeljak jedan sat iza ponoći u Maslenici, tridesetak kilometara udaljenoj od Zadra.

Policija je ubrzo uhitila i za ubojstvo osumnjičila G.Ž., njegova 41-godišnjeg prijatelja iz djetinjstva.

Novi detalji ubojstva kod Zadra: muškarac koji je pucao bio je pijan, a ubio je prijatelja iz djetinjstva; 'Bilo je tu puno alkohola i nereda, često je iz kuće čula glasna muzika'

Vatreni obračun između dvojice muškaraca, čije se okolnosti još uvijek utvrđuju, odigrao se na cesti u neposrednoj blizini vikendice 41-godišnjaka u Maslenici, bez svjedoka, a na mjestu događaja pronađen je ilegalni pištolj.

Ubijeni muškarac i 41-godišnjak bili su prijatelji iz djetinjstva i odrastali su zajedno u zagrebačkom kvartu Dubrava. Jedan je imao vikendicu u Maslenici, a drugi u samo nekoliko kilometara udaljenom Vinjercu.

Koje su ih okolnosti razdvojile i dovele do tragičnog događaja, policija još uvijek istražuje.

- Oni su bili jako dobri prijatelji još iz osnovne škole. Osam godina su išli zajedno u školu. Ni jedan ni drugi nisu bili problematični. Što se dogodilo, nitko ne zna. Svi zasad još samo nagađaju. Moj sin nije imao neprijatelja, ma bio je fantastičan... Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, a onda i radio u jednoj uspješnoj zagrebačkoj tvrtki. Iznenada je odlučio otići u Irsku, i to na lošiji posao. Nismo ga mogli zaustaviti, iako smo ga nagovarali da ostane u Hrvatskoj. Dugo nije mogao na godišnji, a sada je evo konačno došao i evo što se dogodilo. Strašno... - ispričao je teškim glasom otac ubijenog 41-godišnjaka.

Prema informacijama iz policije, ni jedan ni drugi muškarac nisu imali većih problema sa zakonom, osim što 41-godišnjak ima nekoliko prekršajnih prijava. Utvrđeno je da je prijatelja pogodio jednim hicem iz neregistriranog vatrenog oružja. Kada je to učinio, bio je u alkoholiziranom stanju. U krvi je imao čak 1,7 promila alkohola, a nakon što se dogodila pucnjava, otrčao je do susjedne kuće i zatražio od njih da nazovu hitnu pomoć.

Na mjestu događaja policija je pronašla Fiat punto riječkih registarskih oznaka u vlasništvu preminulog muškarca iz Zagreba. Automobil je prevezen u prostor policijske uprave u Zadru, gdje će nad njim biti proveden očevid.

Mještani Maslenice nisu znali puno o mladićima, samo to da je u kući 41-godišnjaka često bila zabava i glasna muzika. Na ulici na kojoj se odigralo ubojstvo u ponedjeljak su se još vidjeli tragovi krvi, no nitko ne zna što je tu večer mladiće dovelo do najgoreg mogućeg ishoda.

- Čuli smo da je možda bio nesretan slučaj, da se to zapravo nije trebalo dogoditi. Nešto su se oni bili posvađali, a onda se razmirica završila nesretnim slučajem. Što se zapravo dogodilo, tek će se utvrditi - rekao nam je jedan od mještana.

Dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru s policijskim službenicima Policijske uprave zadarske proveo je očevid na mjestu počinjenja kaznenog djela ubojstva u mjestu Maslenica.

- Županijsko državno odvjetništvo u Zadru dalo je nalog za obdukciju mrtvog tijela smrtno stradale osobe te će biti dani drugi potrebni nalozi i provedena vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela - rekli su nam u zadarskom tužiteljstvu.