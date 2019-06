Policija prijavila Lidiju Bačić za incident od prije mjesec dana, evo kolika joj kazna prijeti za drsko ponašanje i fizički napad na dvije Zagrepčanke i psa

Pjevačica Lidija Bačić čeka poziv zagrebačkoga Prekršajnog suda zbog remećenja javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem za što može biti novčano kažnjena u kunama u protuvrijednosti od 350 DEM (jer je još uvijek na snazi zakon koji kaznu mjeri u njemačkoj valuti koja je ukinuta) ili s mjesec dana zatvora, piše Jutarnji list.

Zagrepčanke optužuju poznatu pjevačicu da je divljački napala njih i psića, menadžer ima drugačiju priču, a Lille se oglasila na Instagramu; Evo što kaže policija

'Zgrožena sam količinom njezine agresije': žena koja tvrdi da je bila na meti poznate pjevačice otkrila detalje incidenta

Prekršajni sud primio je 28. svibnja prijavu zagrebačke policije o incidentu koji je pjevačica izazvala 18. svibnja oko 20 sati kada je nasrnula na dvije Zagrepčanke nakon što im je svojim Audijem zapriječila prolaz nogostupom Varšavske ulice. Još nije zakazana rasprava, doznali smo na Prekršajnom sudu. Spis je dodijeljen sutkinji u rad.

Kao što smo već pisali, pri obilasku automobila koji je na pločniku Varšavske kod osnovne škole nepropisno parkirala Bačić, jedna od prolaznica, novinarka Večernjeg lista, zapela joj je ramenom za retrovizor koji se zaklopio nakon čega je Lidiji Bačić “pao mrak na oči”. Izjurila je iz automobila, a posebno ju je ražestilo što su je snimali mobitelom pa je udarila i novinarku i njezinu prijateljicu koja je od udarca pala na pod.

Osim prijave za prekršaj javnog reda i mira, policija joj je poslala kaznu i za prometni prekršaj. Ali, to nije sve. Svu dokumentaciju o događaju koji je zgrozio prolaznike u središtu Zagreba zagrebačka je policija proslijedila Općinskom državnom odvjetništvu koje će odlučiti ima li u ponašanju Lidije Bačić i elemenata kaznenog djela. Odgovorila je to na naš upit Ksenija Šebek Filipović, zamjenica općinske državne odvjetnice u Zagrebu. I dok tužiteljstvo proučava, mi ćemo se prisjetiti kako je novinarka opisala napad pjevačice.

- Krenula je prema meni pa je mog psa Rokija udarila nogom, a onda je sjela nazad u auto. Ja sam dohvatila mobitel, krenula sam prema automobilu da je snimim. Uslijedio je njezin ponovni izlazak iz automobila. Opet je krenula prema meni i svom snagom me odgurnula. Proletjela sam nekoliko metara, sve do izlaza s parkirališta, i udarila glavom u zid. U tom trenutku pomislila sam da mi je glava pukla. Još me boli desna nadlaktica za koju me uhvatila, a bole me i vrat i glava - opisala je novinarka svoj bliski susret sa splitskom pjevačicom.

Bačić je nakon fizičkog nasrtaja na dvije žene i kućnog ljubimca jedne od njih sjela u crni Audi i otišla s mjesta događaja. Zbog toga jer je nogom udarila i kućnog ljubimca jedne od žena na koje je i fizički nasrnula javile su se i reagirale i Udruge za zaštitu životnja. Nakon incidenta, Lidija Bačić se udaljila s mjesta događaja, ali su je u subotu 19. svibnja pronašli policajci daruvarske policijske postaje uoči završnog koncerta na Danima piva i obavili s njom razgovor. Policajci iz daruvarske policijske postaje na zamolbu zagrebačkih kolega uručili su joj prekršajni nalog.

- Ne, nije me nikad poslije nazvala, iako sam rekla da bih prihvatila ispriku. Nazvao me policajac koji je bio na očevidu kako bi pitao jesam li dobro i moram reći da me to ugodno iznenadilo - rekla je novinarka Večernjeg lista na koju je nasrnula Lidija Bačić.

U međuvremenu pjevačica se šturo oglasila te rekla kako postoji i druga strana cijele priče, ali je nikad nije ponudila ni ona niti njezin menadžer, piše Jutarnji list.