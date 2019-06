Crkva udrila kontru: seksualno zlostavljanog Splićanina franjevci prijavili za prijetnje i nametljivo ponašanje! U Provinciji šute kako je 37-godišnjak odjednom postao žrtva!?

Provincijal fra Josip Blažević, čelni čovjek Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca koja je prijavila 37-godišnjeg Splićanina za prijetnje i nametljivo ponašanje, nije želio komentirati ovaj slučaj.

Podsjetimo, riječ je o muškarcu koji je, kad je imao 15 godina, bio žrtva zlostavljanja sada već bivšeg pripadnika tog reda fra Gracijana Gašperova, o čemu je i govorio u medijima kad je afera izbila u javnost u ljeto prošle godine. No, u prijavi stoji da je 37-godišnjak od travnja do listopada 2018. godine gotovo svakodnevno pisao Provinciji i provincijalu tražeći "novčanu naknadu zbog navodno pretrpljenog zlostavljanja od fra Gracijana, a čemu Provincija nema namjeru udovoljiti jer ne postoje dokazi o tom zlostavljanju".

Franjevci mu nikada nisu povjerovali da ga je fra Gracijan zlostavljao, sada im prijeti: Imao sam samo 15 godina, nasrnuo je na mene u sakristiji. Da nema zakona svakome bih metak smjestio u glavu...

S obzirom na to da posjedujemo pisma koja je fra Blažević slao 37-godišnjaku tijekom lipnja prošle godine, a u kojima mu se obraća kao žrtvi, htjeli smo od njega doznati što se u međuvremenu promijenilo i kako to da Splićanin za Provinciju odjednom više nije žrtva.

– Izvolite se obratiti našem odvjetniku – napisao nam je fra Blažević u poruci, upućujući nas na odvjetnika Krešimira Planinića, koji zastupa Provinciju, a koji je također zbog prijetnji policiji prijavio istog muškarca.

– Zahvaljujem na poruci i zainteresiranosti. Nemam komentara – odgovorio nam je odvjetnik Planinić.

U e-mail porukama koje posjedujemo fra Blažević, među ostalim, 23. lipnja 2018. godine 37-godišnjaku piše: "Još jednom želim izraziti svoje najiskrenije žaljenje i suosjećanje s Vama, kao i ostalim žrtvama pedofilije, zbog nevolja u kojima ste se zatekli ne svojom krivnjom. Kao što sam vam i obećao pri našem prvom susretu, prema počinitelju pedofilije pokrenuo sam najodlučnije korake i zahtijevam pravednu kanonsku kaznu. Prema takvoj vrsti zločina Crkva ima nultu točku tolerancije." Nadalje, fra Blažević piše: "Znam da su Vaše reakcije posljedice bolnih rana koje su jače od Vas i ništa Vam ne zamjeram niti sam Vam zamjerao pa se ne trebate opterećivati traženjem izmirenja. Za Vas sam molio i nastavit ću moliti."

Ovo je pismo bilo upućeno prije odluke Kongregacije za nauk vjere i pape Frane, koji je u lipnju prošle godine isključio fra Gracijana iz reda franjevaca konventualaca.

Nekoliko dana prije nego što je početkom kolovoza ta vijest objavljena javno, fra Blažević je 37-godišnjaku poslao e-mail u kojem ističe kako je vijest o Gracijanovu ponašanju sve sablaznila te da Splićaninu zahvaljuje na "hrabrosti i odvažnosti, što je svojim osobnim zalaganjem pomogao u rasvjetljavanju činjeničnog stanja". U jednom od pisama piše mu i da su ga o Papinoj odluci htjeli osobno izvijestiti, i to "kao žrtvu".

E sad, kad se pogledaju ovi dopisi, ostaje nejasno zbog čega je 37-godišnjak od žrtve postao zlostavljač i osoba koja traži novac zbog "navodno pretrpljenog zlostavljanja, a čemu Provincija nema namjeru udovoljiti jer ne postoje dokazi o tom zlostavljanju".

Nije sporno, a to je vidljivo i iz brojnih e-mailova koje je Splićanin slao na razne adrese, pa i novinarima, da je on zbog pretrpljenog zlostavljanja psihički obolio, da mu je život uništen, a što je utvrdila i psihijatrica, te da mu za liječenje treba novac.

Nije sporno niti to da je u prosincu prošle godine Općinskom sudu u Splitu podnio tužbu protiv Provincije, Splitsko-makarske nadbiskupije i samog Gracijana, tražeći ukupno 250 tisuća kuna naknade štete zbog duševnih boli, pretrpljenog straha i povrede časti, ugleda i dostojanstva. Taj postupak za sada miruje jer se još uvijek, od veljače ove godine, čeka odluka Vrhovnog suda, gdje će se nastaviti slučaj jer je Općinski sud u Splitu tražio da oni odrede drugi sud kako bi se "otklonila svaka sumnja u objektivnost suđenja".

Nije sporno ni to da su, iako istraga o fra Gracijanovim nedjelima nije službeno pravosudno zaključena, po dosadašnjim saznanjima, sva njegova nedjela otišla u zastaru i da on po svjetovnim zakonima neće kazneno odgovarati za svoje zločine.

A koliko je poznato, ni jedna od pet žrtava koje su policiji prijavile zlostavljanja koja su se događala sredinom devedesetih, bez obzira na Papinu odluku o izbacivanju Gracijana iz Crkve koja praktički potvrđuje da su se zlodjela događala, nije dobio ni jedne jedine lipe odštete ili pomoći za ono što su proživjeli.