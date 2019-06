Istraga o prometnoj nesreći na 133. kilometru autoceste A3 na odmorištu kod Novske, kako doznaje Jutarnji list, širi se i na Miroslava Pejića, vlasnika tvrtke Marin Promet d.o.o. sa zagrebačkog Borovja.

Naime, liječnik Hitne medicinske pomoći koji je intervenirao u četvrtak, 6. lipnja, oko 21.30 sati kod Županje na poziv vozača Ivana Filipovića (60) zbog jakih bolova u leđima i nogama pristao mu je dati “blokadu” koktel lijekova uz izričiti zahtjev da neće nastaviti voziti, što mu je vozač i obećao. Pred liječnikom i timom Hitne medicinske pomoći vozač Filipović nazvao je svog poslodavca Pejića koji mu je obećao poslati zamjenskog vozača, ali to nije učinio.

Posljednji ispraćaj tragično stradalih učenica: Iva i Renata pokopane su jedna pored druge, školske kolege napravile špalir s bijelim ružama

Detalji stravične nesreće na odmorištu: učenice koje je pokosio kamion putovale su na odmor u Zadar; Vozač tvrdi da su mu otkazale kočnice, o tragediji se oglasila i policija

'Vozio sam normalno, skrenuo na pumpu, a kad sam stisnuo kočnicu nije radila...': šokirani 59-godišnji vozač kamiona koji je usmrtio dvije djevojčice na odmorištu pokušao opravdati tragediju

I Filipović je u petak ujutro, pod snažnim djelovanjem blokade, nakon noći prespavane u kabini vozila na uskom ležaju, što je potpuno neprimjereno jakim bolovima, odlučio ipak krenuti za Zagreb. Policija je zabilježila da je otprilike sat vremena prije nesreće zvao svoga poslodavca na mobitel, a zvao ga je i pet minuta nakon nesreće kod odmorišta koja se dogodila oko 9.30 sati. Je li se Filipović žalio poslodavcu da i dalje osjeća jake bolove? To je jedno od pitanja na koja bismo vrlo brzo mogli znati odgovor.

U svakom slučaju, njegov poslodavac, koji u cestovnom prijevozu posluje već 25 godina, nije ispunio obećanje već je teško bolesni vozač vozio, a i dva tjedna ranije, 17. svibnja, na autocesti kod Gradišta nekontrolirano skrenuo na zaustavni trak te udario u vozilo HAC-a i udario još jedan kamion. Tada je prošao samo s prijavom za prekršaj.

- Ovdje je situacija potpuno jasna. Vozač je zbog akutnih bolova morao biti na bolovanju i nije smio biti za upravljačem - kaže liječnica Azra Huršidić-Radulović, specijalistica medicine rada, i kaže kako se može postaviti pitanje zašto je čovjek koji je trebao biti na bolovanju radio i tko je za to odgovoran.

- Prvo se trebalo riješiti tu njegovu akutnu bol, a poslije vidjeti je li on s obzirom na to da se može raditi o profesionalnoj bolesti uopće sposoban za upravljanje tom kategorijom vozila - kaže dr. Huršidić-Radulović. Pitanje je i da li je vozač popio kakav lijek protiv bolova ujutro prije nego što je nastavio vožnju koji je mogao utjecati na njegovu sposobnost upravljanja vozilom.

- Vozači tvrtke Marin Promet nisu članovi Sindikata hrvatskih vozača. Mene zapravo uopće ne čudi da je vozač vozio unatoč činjenici da nije smio zbog jakih bolova. Hrvatskoj trenutno nedostaje oko 5000 vozača, na probleme profesionalnih vozača upozoravamo već 10 godina, ali ništa se ne rješava. Iako nedostaje velik broj vozača, posao se obavlja u istom obujmu, a vozači voze do granica izdržljivosti. Ne idu na bolovanje i godišnji jer im se to ne plaća, plaćeni su po postotku. Nažalost, sve manje je i interesa za to zanimanje, a prijevoznici se sve više u potrazi za vozačima okreću prema Srbiji i Bosni i Hercegovini i nitko ne pita kakva su iskustva tih vozača - kaže Miljenko Gočin, presjednik Sindikata hrvatskih vozača, koji je otišao i na pogreb stradalih djevojčica.

- Mi smo još prije desetak godina, kada se dogodila nesreća u kojoj je poginuo putnik u autobusu, a vozio je vozač koji je prethodno odradio redovni posao u MORH-u, upozoravali da vozači moraju biti odmorni. Nažalost, s obzirom na stanje, bojim se da ovakva tragedija ne bi mogla biti izuzetak - kaže Gočin.

Na kraju kaže da će Sindikat vozača brzo poduzeti i konkretne akcije kako bi se odgovorne upozorilo na teški položaj hrvatskih profesionalnih vozača. Vlasnik tvrtke Marin Promet je bio nedostupan, a s jedne je oglašivačke stranice od subote uklonjen je Mercedes Actros koji se prodavao, a prodaju se još neki kamioni i priključna vozila navedene tvrtke. Prema podacima Poslovne Hrvatske tvrtka MARIN-PROMET d.o.o. je 2017. ostvarila ukupni godišnji prihod u iznosu od 7,019.708,00 kuna, odnosno 196.846,00 kn više u usporedbi s 2016. godinom.

Tijekom prethodne dvije godine tvrtka je poslovala s dobiti, pa je u 2017. ostvarila neto dobit od 89.442,00 kn, dok je ostvarena neto marža iznosila 1,27%. U 2017. nisu ni povećavali ni smanjvali broj zaposlenih i bilo ih je 10, a 2013. tvrtka je imala 13 zaposlenih. Sjedište tvrtke je u stanu u stambenoj zgradi u zagrebačkom naselju Borovje.

Što se tiče istrage, Ivan Filipović je u međuvremenu promijenio branitelja i više ga ne brani odvjetnik Luka Lenić, već je njegovu obranu preuzeo odvjetnik Veljko Miljević, piše Jutarnji list.