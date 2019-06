U Dubrovniku priveden član uprave HEP-a Nikola Rukavina, s još dvojicom sumnjiči ga se za teško kazneno djelo, prijeti im do 15 godina zatvora; U Splitu priveden osumnjičeni projektant?

Pet mjeseci nakon tragične nesreće koja se dogodila 10. siječnja u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, a u kojoj su smrtno stradala tri radnika HEP-a, Mato Maškarić, Ivica Zvrk i Davor Pozniak, policija je u ponedjeljak privela osam osoba koje na temelju do sada prikupljenih materijala smatra odgovornima i suodgovornima za taj kobni događaj.

Dežurnom zamjeniku Županijskog državnog odvjetnika u Dubrovniku danas je priveden Nikola Rukavina, član Uprave HEP-a. Nakon razgovora u ŽDO očekuje se da će biti doveden sucu istrage koji bi mu, kako se očekuje, trebao odrediti istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, javlja Jutarnji.

Osim Rukavine, koji je do prije dvije godine bio direktor u HEP Proizvodnji, privedeni su i donedavni šef HEP Proizvodnje Željko Starman, kao i još tri osobe koje su sudjelovale u projektu sanacije HE Dubrovnik, Davor Petranović, Miroslav Šander i Ivica Nujić.

Usto, jedna osumnjičena osoba privedena je u Splitu, a neslužbeno se doznaje da se radi o projektantu Goranu Radimilu iz tvrtke PBS.

U Dubrovniku su, pak, privedeni direktor pogona hidroelektrane u vrijeme izvođenja radova Mato Mišković i inženjer gradilišta Miljenko Vučić.

Osumnjičene osobe MUP tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti vezano uz kazneno djelo opasnog izvođenja građevinskih radova. A to znači da im prijeti zatvorska kazna od najmanje tri do čak 15 godina.

- Trojica osumnjičenih sumnjiče se da su kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora u gradnji, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije HE Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje, zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke - stoji u priopćenju MUP-a.

Svi osim Rukavine i Starmana puštaju se da se brane sa slobode, a njih dvojica će na ispitivanje u dubrovačko tužiteljstvo.

U požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika, a nakon opsežne potrage pronađeni su mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu HE, a drugo navečer na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

Sam požar navodno i nije imao jako velike razmjere, nego je najveći problem predstavljao crni gusti dim zbog kojeg su se djelatnici koji su se zatekli u postrojenju teško orijentirali. Bježeći od dima, trojica radnika silazili su sve niže u postrojenje da bi naposljetku bili primorani skočiti u odvodni kanal u kojem su izgubili živote.

Iako do objave istražnog rješenja tužiteljstva nije moguće decidirano tvrditi koje se inkriminacije stavljaju na teret privedenim čelnicima HEP-a, iz informacija koje su dosad iscurile u javnost vezano uz tragediju u HE Plat može se pretpostaviti da se najvažniji dio odnosi na odgovornost za ugradnju zapaljivih stropnih ploča u elektranu. Prema preliminarnom izvješću o uzrocima požara koje je prije nekoliko mjeseci citirao tjednik Nacional, upravo je zapaljenje tih ploča bilo uzrok požara u koje su život izgubila trojica radnika.

Inicijalno zapaljenje dogodilo se na jednom od kabelskih releja, a onda je zbog iznimno visoke zapaljivosti stropnih ploča - navodno napravljenih od valovitog poliestera Guttagliss klase F - požar vrlo brzo eskalirao te se preko stropa širio u ostale dijelove objekta. Razbuktali plamen, strop koji se urušio i ogromna količina dima koja je ispunila podzemnu strojarnicu elektrane blokirali su puteve evakuacije za trojicu radnika te ih primorali da spas potraže skokom u nabujalo okno odvodnog kanala elektrane. Cilj dosadašnje istrage tako je vjerojatno bio fokusiran na istraživanje okolnosti na osnovi kojih je sporni materijal ugrađen u HE, inače objekt podložan najvišim mjerama zaštite od požara.