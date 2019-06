Istok Slavonije zavijen u crno: Renata i Iva rođene su iste godine, živjele su u istoj ulici, bile su nerazdvojne... Bit će i pokopane jedna pokraj druge

Renata i Iva rođene su u istoj godini, odrasle su i živjele u istoj ulici, dijelile su sve predškolske i školske, dječje radosti, bile su praktički nerazdvojne kroz život. Nažalost, zajedno su i otišle s ovoga svijeta i njihove obitelji odlučile su da će zbog toga biti i pokopane jedna pokraj druge.

Dvije 14-godišnjakinje, čiji je ovozemaljski put okončan u petak prijepodne pod kotačima kamiona na odmorištu kod Novske, na posljednje će počivalište biti ispraćene u utorak.

Ipak je kriva brzina? Državno odvjetništvo otvorilo istragu protiv vozača kamiona koji je usmrtio učenice

Vozač kamiona koji je ubio djevojčice odveden u zatvor, stigao i njegov brat iz Austrije: 'To je strašno. On je totalno izgubljen, mislim da me nije ni prepoznao... Profesionalni je vozač 40 godina i trebao je ići u mirovinu'​

U trenutku kada smo pisali ovaj tekst čekala se samo potvrda mjesnog župnika, ali pogreb će najvjerojatnije biti u 17 sati na mjesnom groblju u Erdutu, koje će tada biti mjesto neizmjerne tuge i koje će pohoditi tisuće ljudi. Tijela djevojčica još uvijek nisu dovezena u Erdut, to će se dogoditi najkasnije u utorak. Učenici OŠ Dalj, pak, u ponedjeljak neće imati nastavu.

- To smo odlučili još u petak nakon što se dogodila ova tragedija, a s obzirom na to da će pogreb naših učenica biti u utorak, moj će prijedlog biti da ni u utorak nemamo nastavu, no o tome ćemo odlučiti u kolektivu i u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno njihovim kriznim stožerom, koji će u školu doći dan nakon pogreba - rekao nam je Marko Stanić, ravnatelj OŠ Dalj koju su pohađale poginule djevojčice.

No, svi koji žele, moći će se već od ponedjeljka u holu školske zgrade oprostiti od Ive i Renate upisivanjem u knjigu sjećanja, koja će biti postavljana na stolu uz njihove fotografije i upaljene svijeće. Tragedija koja je pogodila dvije erdutske obitelji ujedinila je u tuzi i utjesi brojne njihove sumještane, kako u Erdutu, tako i u Dalju, Aljmašu...

Jedna je gospođa u dogovoru s obitelji otvorila poseban žiro račun na koji se može uplatiti financijska pomoć, što je, naravno, obiteljima u ovom trenutku sporedno budući da su ostali bez onoga što im je bilo najvrjednije, ali je s druge strane pokazatelj empatije prema tragediji koju su doživjeli.

I roditelji učenika drugih razreda daljske osnovne škole su se organizirali, a neka odjeljenja, koja su nakon ove tragedije otkazala svoje izlete, odlučila su novac koji je bio namijenjen u tu svrhu preusmjeriti i pomoći Ivinoj i Renatinoj obitelji.

Financijsku potporu obećala je i Osječko-baranjska županija, a Općina Erdut na sebe je preuzela kompletne troškove pogreba.