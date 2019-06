Ispravne kočnice ne mogu otkazati. Ova nesreća se dogodila na neobičan način...': sudski vještak komentirao stravičnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojčice

Dvije su osobe poginule, a dvije su ozlijeđene u naletu kamiona na grupu ljudi na odmorištu autoceste između Novske i Okučana, potvrdila je sisačko-moslavačka policija.

O stravičnoj nesreći razgovarali smo sa sudskim vještakom za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, koji je dao svoje mišljenje o ovoj tragediji. Vozač kamiona je, podsjetimo, rekao da su mu u trenucima dok se približavao pumpi otkazale kočnice, piše Jutarnji list.

- Ispravne kočnice ne mogu otkazati. Osim ako su već prije bile neispravne. Tek će se nakon očevida i vještačenja moći reći nešto više o ispravnosti kamiona, i kad ga se stavi na valjke da se ispitaju kočnice. U svakom slučaju, ova nesreća se dogodila na neobičan način jer po onome što je do sada poznato kamion je bez kočenja udario u vozila i grupu ljudi - kaže dipl. ing. Goran Husinec, stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila i plovila.

- Prema onome što sam vidio ne bih zaključio da je otkazao tempomat, iako su tempomati elektronički sklopovi i moguće je njihovo zakazivanje. Ali, svaki snažan pritisak na kočnicu, koje imaju dvostruki sistem, što je standard u vozilima već 40-ak godina, trebao bi zaustaviti vozilo. Što se dogodilo u ovom slučaju trebat će ustanoviti očevidom i vještačenjem - kaže Husinec i napominje da ako su kočnice na vozilu ispravne, one ne mogu otkazati. Ako je pak bilo nekih neispravnosti onda je moguće da one nisu bile otklonjene i da je zbog toga došlo do otkazivanja kočnica.

- Kočnice na kamionima su toliko jake da mogu zaustaviti motor od nekoliko tisuća konjskih snaga, a kamioni imaju nekoliko stotina. Zna se, međutim, dogoditi da vozači ako im zablokira tempomat lagano koče, pa ako lagano stišću kočnicu minutu, dvije mogu ih naprosto 'spaliti' i tada kočnice više ne reagiraju. Ako tempomat i blokira, nagli pritisak na papučicu kočnice aktivira kočioni mehanizam - kaže Husinec.

Jedna od studija pokazala je da vozači koji koriste tempomat imaju manju kontrolu prilikom pretjecanja drugih vozila. Kad se ne koristi tempomat možemo učinkovitije kontrolirati smjer te imamo više vremena za reagiranje.

Istraživanje koje je proveo francuski Centar za neurokognitivna i neuropsihološka istraživanja pokazalo je da se prilikom automatske kontrole brzine vozila, smanjuje sama pažnja vozača, što ujedno smanjuje njihovu sposobnost reagiranja na opasnosti.

Na primjer, kada je tempomat uključen, vozači su pokazali smanjenu sposobnost spajanja u promet.

Također će vozač prilikom pretjecanja trebati duže vrijeme da se iz pretjecajne trake preseli u sporu. Vozači prilikom korištenja tempomata imaju sporije reakcije osobito u hitnim slučajevima. Općenito, smanjena budnost i kontrola bili su izraženiji kada je korišten tempomat nego kada se koristila papučica gasa, rekli su istraživači.

Modernije izvedbe kamiona od konkretnog MAN-a imaju i dodatne sustave elektronske podrške poput Lane Guard sustava s kamera koji daje audio signale vozaču u slučaju kad se kamion prestane kretati u traci ili vrlo koristan sustav potpunog automatskog kočenja u situaciji kad radari primijete prepreku. Ne treba isključiti ni paničnu reakciju vozača ako se tempomat doista zaglavio, što se doista rijetko događa, u trenutku kada je odlučio skrenuti na odmorište. Vještačenje razjasniti što se doista dogodilo, a ne može se isključiti ni kvar elektronike.