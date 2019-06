Kakav preokret: ukinuta oslobađajuća presuda 'fatalnoj ujni' za poticanje na ubojstvo supruga, a nećak koji je bio osuđen za teški zločin izlazi iz zatvora!

- Dug je put - prošaputala je u rujnu 2017. godine Slađana Novoselnik (33) iz Virovitice nakon što je na splitskom Županijskom sudu oslobođena optužbe da je poticala maloljetnog nećaka na ubojstvo supruga Domagoja Novoselnika (32) u Vrisniku na otoku Hvaru u ljeto 2011. godine.

I imala je pravo. Pred njom je još dug pravosudni put jer je Vrhovni sud u četvrtak, kako doznajemo, ukinuo oslobađajuću presudu suca Damira Romca i vratio slučaj na početak odnosno naložio je novo suđenje na splitskom sudu. Naime, sama sjednica nije niti održana jer je utvrđeno da je došlo do bitne povrede postupka odnosno da na suđenju nisu pročitani iskazi svjedoka koji su uredno dobili pozive, a nisu se odazvali.

Iako nisu uopće ulazili u činjenični dio presude odnosno dovodili u pitanje oslobađajuću odluku, sama činjenica da sve opet kreće ispočetka i da je neizvjesno koliko će novo suđenje trajati donosi, pojašnjava nam Slađanina odvjetnica Doris Košta, nove probleme i komplikacije u Slađaninoj borbi za skrbništvo nad svojom kćerkom o kojoj, od kad se ubojstvo dogodilo, brine njena baka, majka pokojnog Domagoja.

Vrhovni je sud također ukinuo i istražni zatvor za njenog tada maloljetnog nećaka koji je istom ovom presudom bio osuđen za teško ubojstvo svog ujaka i osuđen na osam godina maloljetničkog zatvora. On se u istražnom zatvoru nalazio od srpnja 2011. do travnja 2013. godine kada je izašao na slobodu da bi onda krajem siječnja 2018. godine opet završio u zatvoru rješenjem Vrhovnog suda budući mu je bila izrečena sankcija viša od pet godina zatvora.

Vrhovni sud ukinuo je pritvor za nećaka uvaživši žalbu njegovog odvjetnika Jadrana Franceschija i to uzevši u obzir da je on prije ovog posljednjeg određivanja istražnog zatvora pet godina bio na slobodi, da je završio školu, pronašao posao, da se oženi i zasnovao obitelj što, po njima, pokazuje da uredno funkcionira na slobodi.

Ovo će, dakle, biti treće po redu suđenje. U prvom postupku u rujnu 2012. godine Slađana je bila osuđena na 22 godine zatvora zbog poticanja, a njen nećak, koji je u vrijeme ubojstva imao 17 godina, na 10 godina zatvora. Nakon ukinuća te prve presude, ona je oslobođena, a on je dobio dvije godine manje. Vrhovni sud tada je u svojoj odluci o ukidanju prve presude naveo kako se mora uzeti u obzir i da sam optuženi mladić negira ikakvu ulogu svoje ujne u stvaranju i održavanju volje za usmrćenje Novoselnika. Tada su dali jasnu uputu da se dobro ocijeni spada li nečinjenje tj. nesuprotstavljanje odluci počinitelja pod poticanje kao oblik sudioništva u ubojstvu.

Podsjetimo, slučaj star evo već osam godina godinama je punio novinske stupce i izazivao pažnju javnosti, a Slađana Novoselnik tada je u javnosti dobila nadimak "Fatalna ujna".

Prema optužnici, Domagoj Novoselnik ubijen je upravo zbog veze između njegove supruge Slađane i nećaka koji je kod ujaka došao živjeti i raditi jer je ovaj imao privatnu tvrtku na Hvaru. Optužnica navodi kako je mladić počinio ubojstvo, a Novoselnik ga potaknula na zločin te da je njihova veza počela kada je on imao 15 godina.

Slađana Novoselnik je nekoliko mjeseci nakon oslobađajuće presude u razgovoru za portal 100posto.hr kategorički negirala da je ikada imala seksualni odnos s nećakom, kojeg je nazvala monstrumom. Prema njezinim saznanjima, on se u tom razdoblju dopisivao barem s dvije djevojke, vodio je raskalašeni život pubertetlije i bio sklon alkoholu.

– Nikada nismo bili u vezi, kako je on poslije tvrdio, nikada nisam spavala s njime. Radila sam s Domagojem i mnogo se mučila, a živjeli smo u kući gdje je 24 sata bila moja svekrva, koja bi valjda primijetila da se nešto takvo događalo. Bog mi je svjedok da govorim istinu! – kazala je. Tvrdila je kako je te večeri išla ranije spavati, a Domagoj i njegov nećak ostali su slušati glazbu, čak sumnja da joj je mladić nešto stavio u kavu kao bi zaspala da bi on ostvario svoj naum. Kada se probudila, vidjela je krvavog supruga na podu i mladića s nožem u ruci pokraj njega.

- Prvo, Domagoj me nije tukao. Kao i svi brakovi, imali smo svoje razmirice, ali nasilja nije bilo. Bio je dobar muž, volio me i ja sam voljela njega. A s nećakom nikada nisam imala ništa! Rekla sam im u istrazi, kada su mi rekli da mi stavljaju na teret poticanje na ubojstvo supruga zbog ljubavne veze s nećakom, ma možete vi napisati što god želite. Napišite da sam spavala s pola Splitsko-dalmatinske županije, da sam najveća ku... Ali, Bog je svjedok da govorim istinu. On je samo prvi puta rekao istinu u istrazi, kada je tvrdio da ga je on ubio i da ja sigurno ne znam niti zašto. Tako nekako se izrazio. Kasnije je na nagovor svoje obitelji i odvjetnika počeo mijenjati iskaze - kazala je tada.