Hrvat uhićen u Bleiburgu u zatvoru će ostati još najmanje mjesec dana, nakon izlaska čeka ga i izgon iz Austrije

Hrvatski državljanin kojeg je 18. svibnja u Bleiburgu, zbog nacističkog pozdrava "Sieg Heil“ uhitila i zatvorila austrijska policija, još uvijek nije pušten iz pritvora u Klagenfurtu, a tamo će kako se doznaje iz austrijskog tužiteljstva ostati još najmanje mjesec dana.

Prema pisanju „Novog lista“ protiv muškarca (48) iz Vince pokraj Varaždina tužiteljstvo je podiglo optužnicu, čeka se njezina pravomoćnost kao i da sudac nakon toga zakaže datum suđenja.

Ta procedura neće završiti još najmanje četiri tjedna, tako da će optuženik iza rešetaka i prije suđenja provesti već mjesec i pol dana.

Novčanu kaznu određuje policija i ona će prema prijašnjim informacijama koje su vođe puta dobile od austrijskih vlasti iznositi između četiri i pet tisuća, eura.

- Naš dio se odnosi na kaznenu odgovornost optuženika, dok je novčana kazna u domeni policije. I oni koliko nam je poznato čekaju prvo presudu u ovom kaznenom djelu - odgovorili su iz tužiteljstva u Klagenfurtu „Novom listu“.

Treća kazna za 48-godišnjaka je izgon iz Austrije nakon što izađe iz zatvora.

Nije poznato je li hrvatski državljanin zaposlen, ako jest, najmanje mjesec i pol dana zatvora odnosno toliko dug izostanak s posla mogao bi ga koštati i otkaza na radnom mjestu.

Kako je "Slobodna Dalmacija" već pisala Damir Laljek, varaždinski HDZ-ovac, vijećnik i vođa puta Varaždinaca u Bleiburg objasnio je kako se incident 18. svibnja dogodio prije komemoracije na Lojbaškom polju.

- On je na cesti, dok je hodao, nepromišljeno i iz zafrkancije podigao ruku u zrak. Osobno ga ne poznajem, a to su mi prepričali ljudi koji su bili s njim. To je odmah vidjela austrijska policija koja je stajala sa strane i koja ga je izvukla iz skupine i odmah odvezla u zatvor – kazao je Laljek.