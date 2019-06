Zagrebačka policija istražuje moguće kazneno djelo krivotvorenja isprava i prijevare, odnosno kako to da je na službenom memorandumu Hajduka ispisan stipendijski ugovor za 21-godišnjeg nogometaša Marka Novokmeta iz Zagreba, a na kojem se nalazi krivotvoreni potpis Saše Bjelanovića, sportskog direktora splitskoga kluba.

Stipendijski ugovor datira iz siječnja ove godine, a – prema našim informacijama – odmah nakon saznanja da Bjelanović nikad nije potpisao takav ugovor s ovlaštenim predstavnikom igrača, Daliborom Veseljakom, splitsku policiju je početkom veljače o svemu izvijestio Kristian Petric, Hajdukov koordinator za sigurnost i povjerenik za navijače.

Pokušali smo jučer doći do njega za komentar, no nije nam se javljao na mobitel. Iz splitske su nam policije, na naš upit, kazali kako su zaprimili prijavu, no da su slučaj proslijedili kolegama u zagrebačkoj policiji.

– Obavještavamo vas da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke zaprimili prijavu Policijske uprave splitsko-dalmatinske. O svemu dosada utvrđenom, obavijestili su Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku – odgovorili su na naš upit iz PU zagrebačke.

– Marko Novokmet trebao bi se pridružiti Hajduku, ali u projektu Hajduka B koji želi izboriti drugoligašku konkurenciju. Dolazi iz Sesveta kao napadač, tamo je već igrao s Denijem Jurićem i Hajdukovi skauti iz Zagreba doveli bi još jednog igrača sa širega zagrebačkog područja da se dokaže u bijelom. Novokmet je igrao za Sesvete već u seniorskoj drugoligaškoj konkurenciji, sedam nastupa, jedan gol – pisala je Slobodna Dalmacija još u siječnju 2017. godine.

Nazvali smo jučer mladog napadača, koji nam je potvrdio da mu je Veseljak donio ugovor s Hajdukom i da je bio vrlo sretan zbog toga.

– Ja sam kod sebe tri mjeseca imao taj potpisani ugovor s Hajdukom, računao sam da je to to i svima sam rekao da idem igrati u Split. Bio sam na probi kao junior, došao sam tamo bez ikoga, rekli su mi da će me pratiti i kad se on pojavio s tim ugovorom, nije mi bilo ni na kraj pameti da se radi o prevari. Uzeo je od moje majke za to četiri tisuće eura i rekao da će podijeliti kome koliko treba. Živio sam u uvjerenju da ću igrati za Hajduk sve dok mi nije postalo sumnjivo to što nikako da odemo dolje. Četiri puta smo trebali ići u Split i uvijek je nešto iskrslo, a onda smo se počeli raspitivati i shvatili smo da nas je prevario. Probali smo saznati kako je došao do memoranduma kluba na kojem je bio ugovor, ali nismo uspjeli. Zvao sam ga poslije, ali mi se nije javljao. Ma, to je dno dna, poludio sam kad sam saznao što mi je napravio, da sam ostao bez kluba i da je sve bila farsa – ispričao nam je u dahu mladi nogometaš, koji se nada da će policija uspjeti razjasniti cijeli slučaj.

Zbog vrlo šturih službenih informacija o ovom slučaju, pitali smo Hajduk je li tadašnja Uprava na čelu s Jasminom Huljajem uopće imala namjeru potpisati stipendijski ugovor s Novokmetom.

S obzirom da smo u posjedu dopisa na službenom memorandumu kluba, u kojem Huljaj najavljuje igračevu menadžeru Veseljaku da će potpisivanje stipendijskog ugovora biti 7. siječnja 2019. godine, pitali smo i je li bivši predsjednik Uprave kluba obavljao ikakvu prepisku s Novokmetovim ovlaštenom zastupnikom Veseljakom?

Nismo uspjeli doći do odgovora kako je moguće da se netko izvan kluba, ma tko to bio, dokopa službenog memoranduma kluba.

Koju korist uopće netko može imati od krivotvorenog ugovora osim da roditeljima perspektivniih nogometaša "izmuze" novac predstavljajući im da će njihovo dijete igrati u jednom velikom klubu poput Hajduka?

– Možemo potvrditi kako je HNK Hajduk odmah po spoznaji navedeni slučaj prijavio policiji. Sa svim ostalim informacijama u ovom trenutku ne bismo išli u javnost – kratko nam je u pismenom dopisu odgovorio Ante Bilić, voditelj Odjela komunikacija i odnosa s javnošću splitskoga kluba.

Aktualni sportski direktor Saša Bjelanović nije želio ništa govoriti, već nas je uputio na glasnogovornika kluba, a aktualni predsjednik NO-a Benjamin Perasović nemalo se iznenadio kad smo ga upitali za ovu situaciju i tek nam je kratko rekao da ne zna ništa o ovome i "moguće da mi je promaklo".

U navedenom prijedlogu stipendijskog ugovora stajalo je da će Novokmet za Hajduk igrati od 7. siječnja 2019. do 1. srpnja 2021. godine, odnosno "do početka prijelaznog roka u godini u kojoj ugovor istječe". Za svoj je angažman, po ovom dokumentu, mladić trebao primati sedam tisuća kuna plus posebne premije.

Po podacima Transfermarkta, Marko Novokmet na poziciji napadača je do 1. ožujka ove godine igrao za NK Dubrava, da bi zatim prešao u NK Špansko.