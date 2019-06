Kako je maloljetni Zadranin jednostavnim trikom 'počistio' bankovne račune desecima Hrvata: Sad tek shvaćam što sam napravio, nisam trošio ni na drogu ni na djevojke...

Zbog čak 57 računalnih prijevara koje je počinio kao maloljetnik od listopada 2014. do lipnja 2016. godine, na uvjetnu zatvorsku kaznu osuđen je 21-godišnjak sa zadarskog područja.

On je virtualnim malverzacijama s tuđih bankovnih kartica prebacivao novac na svoje korisničke račune za klađenje, od kojih je jedan bio pod šifrom "cacasevraca".

Još kao 16-godišnjak redovito se javljao na oglase za prodaju različitih digitalnih uređaja, nakon čega bi s tuđih računa prebacivao novac na svoj korisnički račun za klađenje. Sutkinja Ivana Parać Krišto na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno ga je osudila na uvjetnu kaznu od godine dana zatvora s rokom kušnje od tri godine zbog ukupno 57 računalnih prijevara, od kojih 14 u pokušaju.

Računalne malverzacije je i sam priznao, navodeći kako se "tim stvarima" počeo baviti, ono što se kaže – "iz čista mira".

– Počeo sam sa šesnaest godina jer je na taj način bilo lako doći do novca. Uglavnom sam trošio na izlaske i nisam imao drugih potreba ili troškova. Nisam imao problema s drogom ili da bih imao nekakvu, na primjer, zahtjevnu djevojku, tako da je većina novca koji sam "zaradio" na ovaj način zapravo sačuvana – ispričao je na sudu 21-godišnjak, za kojega je istragom utvrđeno da je virtualnim malverzacijama sebi pribavio ukupni iznos od gotovo sto tisuća kuna.

Uglavnom mlađim, pa i maloljetnim prodavačima mobitela, igraćih konzola ili infracrvenih kamera predstavio bi se kao zainteresirani kupac, te bi potom od njih, usmeno ili preslikom, dobio brojeve njihovih bankovnih kartica. Nakon što bi prikupio podatke, otvorio bi korisnički račun u sportskoj kladionici na koji bi uplaćivao novac zarađen prijevarom. Svojim je ukućanima govorio da je novac dobio uglavnom u kladionici, tako da njima to nikada nije bilo sumnjivo. Sve je otkriveno nakon što su prodavači počeli shvaćati da su prevareni, a jedna je Zadranka ostala i bez mirovine nakon što je njezin sin dao oglas na "Njuškalu" da prodaje PlayStation.

– To je bilo u veljači 2014. Kako mi sin nije imao račune u banci ili karticu, tražio je moj broj kartice jer je dogovorio kupoprodaju, pa sam mu dala karticu tekućeg računa. On je to uslikao mobitelom i poslao nekome, a ubrzo je od mene tražio i da slika moju osobnu iskaznicu. Kako inače imam povjerenja u sina, ništa od ovoga nije mi bilo sumnjivo – posvjedočila je na sudu.

Da nešto nije u redu, shvatila je kad je na mobitel nakon prvog u mjesecu umjesto mirovine dobila izvješće o stanju od 0,00 kuna na računu. Otišla je na banku, gdje su joj rekli kako je s njezina računa podignuto 2000 kuna i da je to – gotova stvar.

– Nakon toga otišla sam u policiju prijaviti ovaj događaj, a oni su me tamo izvijestili da je taj novac otišao na nekakvo klađenje ili takvo nešto slično – ispričala je, dodajući kako je tek poslije shvatila što se zapravo dogodilo.

Ništa bolje nije prošao ni Zagrepčanin koji je preko "Njuškala" objavio prodaju infracrvene kamere za noćno snimanje. Lažno mu navodeći da će od njega kupiti kameru, zadarski tinejdžer naveo mu je da ga kontaktira na e-mail adresu koju mu je poslao. Od njega je potom zatražio da mu pošalje kameru poštom ili autobusom, rekavši mu da će mu je platiti preko internet-bankarstva uplatom na njegov bankovni račun, te da mu stoga e-mailom pošalje sliku svoje bankovne kartice s obje strane. Kada mu je Zagrepčanin, ništa ne sluteći, e-mailom poslao broj svojeg računa te presliku osobne iskaznice s obje strane, on nije izvršio uplatu na tekući račun, nego je, koristeći prethodno pribavljene njegove osobne podatke, s tekućeg računa drugog muškarca, do čijih je podataka došao, u pet navrata prebacio iznos od ukupno 44.052,58 kuna na korisnički račun za klađenje otvoren u sportskoj kladionici. Isplata je realizirana na njegov Skrill račun otvoren u Londonu.

Nakon kaznenog postupka, sada mlađi punoljetnik na sudu je istaknuo kako mu je sada tek jasno što je učinio i da mu je zbog toga jako žao, no da prije nije razmišljao o ljudima kojima je napravio štetu jer je bio mlađi i nije to shvaćao. Zbog istih kaznenih djela već je bio osuđen.

– Otkad sam odslužio šest mjeseci kazne zatvora, i to od listopada 2016. do ožujka 2017., shvatio sam neke stvari. Nakon toga poštujem i zatvor i ljude – rekao je na sudu, istaknuvši kako od tada pošteno živi, te da će sve ljude koje je prevario obeštetiti.

Sutkinja mu je izrekla uvjetnu kaznu, smatrajući da je primjerena obliku njegove krivnje, te pogibeljnosti kaznenih djela i posljedicama koje su prouzročila.

– Izrečene će sankcije, po mišljenju suda, utjecati kako na okrivljenika, tako i na sve druge građane da ubuduće ne čine kaznena djela i da poštuju pravni poredak – navela je sutkinja Parać Krišto u obrazloženju presude.