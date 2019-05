Peteročlano sudsko vijeće pod predsjedanjem sutkinje Ivone Rupić u petak je na Županijskom sudu izreklo nepravomoćnu presudu Marku Milošu (33) i Vlatku Radiću (37) kojom je Miloš osuđen na šest godina zatvora, a Radić na godinu dana manje zbog teškog ubojstva u pokušaju pripadnica Specijalne policije Branka Budića u srpnju 2007. godine.

Treća je ovo nepravomoćna presuda u ovom postupku koji traje već 12 godina, no sigurno je da ovo nije kraj ovog procesa jer će i tužiteljstvo i obrane sigurno uložiti žalbe pa će posla opet imati Vrhovni sud.

Na prvom suđenju 2009. godine obojica su bili osuđeni za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Radić je tada dobio godinu i tri mjeseca, a Miloš dvije i pol godine zatvora te su iz pritvora, nakon godinu dana, izišli na slobodu.

Početkom 2010. godine Vrhovni sud ukida tu presudu i nalaže ponovno suđenje pred drugim sudskim vijećem.

ŽDO Split traži tada ponovno pritvor za obojicu i Vrhovni sud to prihvaća, no oni su tada već bili nedostupni, pobjegli su u susjednu BiH, gdje su i danas. Za njima je od tada na snazi međunarodna tjeralica.

U rujnu 2015. godine dolazi do nove presude kojom je Miloš osuđen na šest, a Radić na pet godina, i to zbog pokušaja ubojstva. No, i tu je presudu ukinuo Vrhovni sud i sve vratio na ponovno suđenje.

U tadašnjoj je odluci stajalo da je u suđenju počinjena bitna povreda odredbi ZKP-a zato jer su svjedoci na raspravi ispitivani "na način da su im prethodno pročitani njihovi raniji iskazi unatoč protivljenju branitelja optuženika".

I sad sutkinja Rupić donosi opet identičnu presudu s istim obrazloženjem i potpuno istim kaznama.

- Vrhovni sud u svojoj ukidajućoj presudi nije ulazio u činjenično stanje pa ga ovo sudsko vijeće smatra utvrđenim tako da je obrazloženje isto kao i tada. Dakle, nedvojbeno je utvrđeno da je njihova namjera bila usmrtiti policijskog službenika koji je, iako nije bio u službi, postupao u skladu sa svojim dužnostima i pokušao ih spriječiti u uništavanju tuđe imovine odnosno automobila po kojem je tada mlađi punoljetnik Miloš udarao nogama i rukama.

Bili su svjesni da je on policajac iako to u svojim obranama poriču.

Iako je utvrđeno da je Miloš tada bio smanjeno ubrojiv, ovo vijeće smatra da je postupao s izravnom namjerom jer se više puta prvo vozeći motocikl zaletio prema žrtvi udarivši je.

Nakon toga bježe, ali se odmah vraćaju i ovaj put vozi Radić, a Miloš ima pištolj iz kojeg ispaljuje jedan hitac u zrak i dva prema trbuhu policajca s udaljenosti od oko metra. Jedan ga metak pogađa u lijevo bedro.

Miloš i dalje stišće obarač, no nestalo mu je streljiva i samo zato je djelo ostalo u pokušaju. Ljut zbog toga, Miloš silazi s motocikla i najmanje šest puta udara žrtvu drškom pištolja po glavi nanijevši mu lakše ozljede, a onda ga tuče i nogama.

I optuženi Radić postupao je u izravnoj namjeri jer je bio svjestan da Miloš ima oružje, dovezao ga je do žrtve, vidio je što je Miloš radio, a kad žrtva pada na tlo, Radić se zalijeće motociklom na policajca koji nemoćno leži pokušavajući ga pregaziti - kazala je, među ostalim, u svom obrazloženju sutkinja Rupić.

Obojici je kao olakotna okolnost cijenjen protek vremena, dok je Milošu još ubrojeno i to što je tad imao sam 21 godinu te što je bio smanjeno ubrojiv, a Radiću to što do tad nije bio osuđivan.

Otegotne okolnosti su, kako je rekla sutkinja, bezobzirnost, upornost i brutalnost te činjenica da se radi o kvalificiranom obliku kaznenog djela.

Inače, za teško ubojstvo u pokušaju propisane su kazne od deset do 50 godina zatvora, no pri izricanju se može primjeniti i ublažavanje sankcije.

U studenom 2015. godine, nakon izricanja druge presude, po sankciji istovjetne ovoj jučerašnjoj, Radić je za Slobodnu Dalmaciju dao svoje viđenje slučaja. Nema sumnje da i sad potpuno isto razmišlja.

- Šta ću ti reći, splitskom sudu i općenito pravosuđu ne virujen jer ne postupaju ispravno. Razočaran sam u njih, toliko je propusta napravljeno... Jer ispada da im nije bitno ni kakve dokaze imaš ni jesi li nešto napravija ili nisi, nije im bitno niti ko šta govori, nego se sudi po principu: Kazni budalu!

U ovome za što su mene osudili, iz svih nalaza, iskaza policajaca koji su sve to gledali, iz svega se vidi da ja to nisam napravija.... Miloš je bija pijan i nije razbija auto, malo se naslonija, udrija ga je lagano nogom... Onda se zaustavilo auto s tipom i tri ženske i tip je izaša vani i potukao se s malim, a i njegove su ga pratiteljice tukle.

Pitanje je jel se Budić predstavija ka policajac? Je đavla! Ja niti u jednom trenutku nisam čuja da je on reka da je policajac. A, i da jesam čuo to, pa šta sam ja to tebi napravija sinko? To šta sam vas iša rastaviti? Jesan ja tebe udrija, jesan, pa di je to di san te udrija?

Ja sam tog jutra iša kući voziti pijano dite, Marka, koji je zamalo mene ubija motorom. Skočija je s njega i ja sam mora dizati motor jer san i ja pa, a on je produžija i tu nešto vika kod tog auta, ma pijana posla.

Ponavljam, niti u jednom trenutku ja nisan iša na Budića motorom, a nisam zna da Miloš ima pištolj. Meni stavljaju na teret da sam ja mislija njega ubiti. Pa kako znaju šta sam ja mislija, a nema nikakvog traga na njemu da sam ga ja taka motorom - kazao je tada Radić u razgovoru za Slobodnu.