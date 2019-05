Nova presuda za brutalan napad na splitskog policajca: Miloš i Van Damme nesretnog čovjeka su pretukli, ranili iz pištolja pa ga nemoćnog na podu gazili motorom; Tužiteljica traži strože kazne, odvjetnici nasilnika - oslobađajuće presude?!

lead

Optužnica

Miloš je, nakon što je policajca ranio u natkoljenicu, iako je ostao bez streljiva, i dalje pritiskao obarač, a onda ga je na tlu tukao pištoljem. Radić se zaletio s motorom prema policajcu

Tražim stroge kazne zatvora za okrivljene kako bi to bila pouka svima, posebice onima koji se na ovako bestijalan način obračunavaju s policijskim službenicima jer u svakoj je državi napad na policajca napad na poredak. Smatram da je dokazano da su okrivljenici počinili kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju policijskog službenika – zaključila je jučer Marina Matušan, zamjenica ŽDO-a, u svojim završnim riječima na splitskom Županijskom sudu gdje se treći put, u odsutnosti, sudi Marku Milošu i Vlatku Radiću zvanom Van Damme zbog pokušaja ubojstva Branka Budića, pripadnika Specijalne policije koji je tada bio izvan dužnosti.

Najnovija, treća presuda, bit će izrečena u petak, 24. svibnja.

Podsjetimo, u srpnju 2007. godine na raskrižju Kranjčevićeve i Stepinčeve ulice u Splitu, tada 25-godišnji Radić i 21-godišnji Miloš pokušali su ubiti policajca nakon što su ga prvo ranili iz pištolja.

Sve je počelo kada ih je Budić uočio kako razbijaju parkirani automobil Zastava 128, te im je pristupio i predstavio se kao policajac. Miloš ga je tada počeo udarati te je pucao iz pištolja, i to prvo u zrak jedan metak, a zatim još dva metka prema trbuhu policajca, koji su ga pogodili u natkoljenicu. Nakon toga je pokušao još pucati, iako ga je policajac molio da to ne radi. Srećom, ostao je bez metaka pa je pištoljem po glavi udario teško ranjenog policajca najmanje šest puta. Potom su sjeli na motocikl, kojim je upravljao optuženi Radić, te su nalijetali na ranjenog i nemoćnog policajca koji je ležao na tlu, želeći ga pregaziti. Pobjegli su kad je stigla policijska ophodnja.

Na prvom suđenju 2009. godine bili su osuđeni za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Radić je tada dobio godinu i tri mjeseca, a Miloš dvije i pol godine zatvora te su iz pritvora izišli na slobodu. No, početkom 2010. godine Vrhovni sud ukida tu presudu i nalaže ponovno suđenje pred drugim sudskim vijećem.

ŽDO Split traži tada ponovno pritvor za obojicu i Vrhovni sud to prihvaća, no oni su tada već bili nedostupni i nalazili su se u BiH, gdje su i danas. Za njima je od tada na snazi međunarodna tjeralica. U rujnu 2015. godine dolazi do nove presude kojom je Miloš osuđen na šest, a Radić na pet godina, i to zbog pokušaja ubojstva. No, i tu je presudu ukinuo Vrhovni sud i sve vratio na ponovno suđenje, koje je jučer okončano.

– Miloš je uperio pištolj u trbuh žrtve. Iako je ostao bez streljiva i dalje je pritiskao obarač, a onda je ranjenog policajca na tlu tukao pištoljem. Smiješna je tvrdnja obrane da je samovoljno ispraznio pištolj jer se bojao da ne počini suicid zato što je kao bio zgrožen onim što je napravio. Obojica su imala izravnu namjeru ubiti žrtvu, a samo zato jer je ostao bez streljiva kazneno djelo je ostalo u pokušaju. Radić se, pak, vidjevši ranjenog Budića na podu te svjestan da se ne može izmaknuti, zaletio prema njemu s motorom, a i svjedoci potvrđuju da je govorio Milošu: "Ubij ga, ubij ga" – kazala je, među ostalim, tužiteljica, dodajući da su obojica znala da je žrtva policajac jer im se predstavio te da su nakon toga njihovi napadi postali još žešći.

Milošev odvjetnik Boris Majić smatra, pak, da nije dokazana namjera njegova klijenta da ubije žrtvu jer da je "to mogao sasvim uspješno napraviti kod ispaljenja prvog hica".

– Kako nije utvrđeno da li je oružje bilo prazno ili je zakazalo, smatram da treba primijeniti načelo In dubio pro reo – poentirao je Majić. Jadran Franceschi, branitelj Vlatka Radića, kazao je da traži oslobađajuću presudu jer nije dokazano da je njegov klijent počinio ono za što ga se tereti, a i Budić se nije na pravilan način, pokazujući značku, identificirao kao policajac. Napomenuo je i da Radić nije znao da Miloš ima pištolj te da nema nikakvih dokaza da je žrtvu "gazio" motorom.