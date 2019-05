Hrvatska stranka prava podnijela je u ponedjeljak Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu kaznenu prijavu protiv Nadira Dedića (nepoznatog boravišta), koji je u Dnevniku Nove TV priznao da je kao maloljetnik, dok je bio u partizanima, ubio nenaoružanoga njemačkoga ratnog zarobljenika.



Kako stoji u kaznenoj prijavi HSP-a, time je počinio kazneno djelo teškog ubojstva, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina.

Dedić je svoju ispovijest izrekao javno pred TV kamerama i pred gostima u dvorani "Vatroslav Lisinski" u povodu ovogodišnjeg obilježavanja ulaska partizana u Zagreb, 8. svibnja 1945. godine.

U prijavi se poziva ŽDO Split da utvrdi okolnosti i mjesto samog događaja, a to znači da se policiji naloži da provede krim-obradu, a potom i istragu te se nakon toga donese državnoodvjetnička odluka.

Dostavili snimku Nove TV

Uz kaznenu prijavu, ŽDO-u je dostavljena i snimka iz Dnevnika Nove TV, gdje Nadir Dedić sam govori o onome za što ga HSP prijavljuje.

Kontaktirali smo odvjetnika Bepa Marušića (inače sina predsjednika HSP-a Split, poduzetnika Hrvoja Marušića), koji nam je objasnio da je on dobio punomoć od vodstva HSP-a da ih kao tužitelje zastupa u ovom predmetu, a da se njima osobno obratimo za izjavu.

Nazvali smo stoga njegova oca Hrvoja Marušića, koji nam je rekao da prijava nema veze sa splitskom podružnicom.

– Odluka o kaznenoj prijavi je donesena na predsjedništvu HSP-a u Zagrebu, nismo to učinili mi u Splitu. Jednostavno, nakon objave ovog priloga na televiziji nismo imali nikakve spoznaje da je DORH reagirao po službenoj dužnosti na izrečeno o kaznenom djelu ratnog zločina, pa smo odlučili reagirati.

Ako je DORH to već učinio, svaka čast, neka se radi po njihovoj prijavi, a ako nije – eto, to smo učinili, smatrajući da je svatko tko ima ikakve spoznaje da je počinjeno neko kazneno djelo to dužan prijaviti. I to smo na kraju napravili – kazao nam je Marušić.

U HSP-u ne znaju gdje se ratni zločin koji prijavljuju dogodio.

– Ako se utvrdi da to nije bilo na području Dalmacije, predmet će se prebaciti na jedno od tri druga odvjetništva u Hrvatskoj koja se bave ratnim zločinom – u Rijeci, Zagrebu ili Osijeku. A za Split su se kao mjesto podnošenja kaznene prijave HSP-ovci odlučili zato jer imaju odvjetnika u tom gradu – rekli su nam.