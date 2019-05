'U ruci je držao kašikaru, izvukao osigurač i vikao da ću vidjeti kako gine hrvatski branitelj, pomislila sam kako ću umrijeti ja i dijete u meni'; Sugovornik naše novinarke ubio se četiri godine kasnije

Novinarstvo itekako zna biti opasno zanimanje. Reporteri svoj posao obavljaju u svako doba dana i noći u svakavim uvjetima - svaki teren je neizvjestan, nikada ne znaju što će ih i tko ondje dočekati. 'Slobodna Dalmacija', stoga, u ovom serijalu podsjeća na opasne situacije u kojima su se našli naši novinari obavljajući svoj posao.

Iz rubrike Sport sam prešla u Crnu kroniku te sam nakon sportaša koji su željeli izaći u medije došla u situaciju da niti policija niti kriminalci ne žele da pišem o njima - opisuje nam situaciju s kojom se početkom 90-tih uhvatila u koštac naša novinarka Sandra Barčot. Bile su to ratne godine, na svakom uglu u Splitu je carevao kriminal, a oružja je bilo posvuda jer su se s ratišta vraćali naoružani. Novinari su intezivno surađivali s policijom te su bili prvi na mjestu događaja čime je direktna opasnost bila i na njima.

- Išli smo na teren, išli smo svakodnevno na mjesta događaja, od krvnih delikata do ekplozija, zahvaljujući inspektorima s Odjela općeg kriminaliteta čiji načelnik Tino Justo Lušić kao i Ante Belak, načelnik Sektora kriminalističke policije nisu zazirali od novinara. Tada Policijska uprava splitsko-dalmatinska nije imala glasnogovornika te smo surađivali direktno s ljudima iz kriminalističke policije koji su radili na terenu. Najgora scena koja se meni dogodila bila je krajem 1994. godine kada sam dovedena u smrtnu opasnost.

Tome je prethodio očaj hrvatskog branitelja koji je prošao sva ratišta uključujući Vukovar i Dubrovnik, međutim imao je problema s administracijom. Iz očaja se toga dana pred zgradom u Ulici Domovinskog rata u Splitu, mislim da se tada još zvala Žrtava fašizma, polio benzinom oko 10 sati i prijetio da će se zapaliti. Kako sam poznavala njegove zapovjednike, dogovorila sam se s njima da se nađemo kako bi mi ispričao cijelu priču - kazuje nam Sandra što je prethodilo smrtnoj opasnosti u kojoj se našla.

Njih dvoje našli su se u kafiću u istoj ulici oko 12 sati te joj je on kazao kako mu je u zgradi pred kojom je prosvjedovao dodijeljen stan koji je već zauzet jer je u njemu obitelj drugog branitelja. Kroz priču koju je iznosio novinarki mladi branitelj je postajao sve emocionalniji.

- U toj agoniji, u jednom trenutku je izvadio “kašikaru” (ručna bomba M75, op.a.) koju je imao za pojasom. Uzeo je bombu u jednu ruku, drugom izvadio iz nje osigurač, raširio ruke i viknuo: “Hoćeš vidjeti kako gine hrvatski vojnik!”. Sledila sam se i pomislila kako ću poginuti ja i dijete u meni jer sam bila trudna. Sjećam se da sam razmišljala o tome da je kafić uzak, a kako sam kroz Sportsku četu prošla obuku o oružju i eksplozivnim tvarima znala sam da se u takvom suženom prostoru eksplozivni udar i geleri nemaju gdje disperzirati u širinu što je značilo kako ćemo u detonaciji svi poginuti.

U jednom trenutku moj sugovornik je pogledao svog zapovjednika koji je sjedio kraj mene i mirno vratio osigurač u bombu i stavio je za pojas. Dan danas sam sigurna kako on nije htio meni naštetiti, već je bio očajan i nije mogao shvatiti što mu se događa. Njemu je držanje ručne bombe bio dio života na ratištu. Shvatila sam kako sam taj trenutak vidjela sudar dva svijeta, jednog mirnodopskog u našem gradu i jednog ratnog iz kojeg on dolazi kući da bi doživljavao poniženje - priča naša sugovornica.

Vratila se u redakciju i napisala tekst koji je predala za tisak prije 14 sati jer su u to vrijeme rokovi bili puno kraći nego danas. Oko 15,30 sati Sandra dobiva poziv s porte Slobodne Dalmacije da je netko traži.

- Spustila sam se u prizemlje na ulaz kad vidim njega dolje s kalašnjikovom (automatska puška AK-47, op.a.) u ruci i prijeti mi da ne smijem objaviti tekst jer su mu sugerirali da ne ide u novine s tim. Objašnjavam mu da je tekst već otišao u tisak i da će mu to pomoći u njegovoj situaciji. Tada on ponavlja istu rečenicu iz kafića: “Hoćeš vidjeti kako gine hrvatski vojnik!” i vadi pištolj, mislim da je to bila Beretta, te ga prislanja sebi na sljepoočnicu.

Nakon toga, cijev okreće prema meni i prislanja mi je na čelo. U drugoj ruci mu je I dalje kalašnjikov. Ne sjećam se tada više ničega, taj trenutak se u mom umu zamrznuo. Mislim da sam mu objašnjavala kako je bolje da se o tome piše, ne znam je li to bio tren ili tisuću minuta, ne znam to stanje opisati. U nekom momentu je, srećom po mene, došao raditi u popodnevnu smjenu mladi zaštitar kojeg je Slobodna angažirala. U trenu je snimio situaciju, smirio ga i oduzeo mu oružje.

Opet kažem, unatoč strahu koji sam tada osjećala, mislim da on nije htio ubiti nikoga već je smatrao da je to normalan način ponašanja - ponavlja nam Sandra Barčot.

Mladi branitelj se ubio četiri godine kasnije i stoga prema želji naše sugovornice ne idemo u javnost s njegovim identitetom.

- I dan danas, nakon šest godina u Crnoj kronici iz koje sam otišla 1999. godine u mirne “rubrike” prijete mi zbog mog posla. Na popisu osoba koje sebi uzimaju za pravo vrijeđati autoricu tekstova koji im se ne sviđa su “uglađeni” činovnici, ministri, gradonačelnici, načelnici, vijećnici. Govore mi kako nešto nisam smjela napisati ili zašto sam to napisala, a kada im ponudim da označe što je netočno napisano, budući da sam spremna napisati demanti ako sam pogriješila, nema odgovora samo i dalje idu prijetnje i objede - ističe novinarka.