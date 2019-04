Doznajemo kako je 'operirala' splitska mafija i što se događalo iza zidova: takvo sadističko iživljavanje do sada smo mogli vidjeti samo u filmovima, snimali su selfieje s okrvavljenom žrtvom u prtljažniku...

Od četiri nova djela iznuda i prijetnji koje se stavljaju na teret članovima zločinačke udruge na čelu sa Željkom Rajićem u proširenju USKOK-ove istrage, zasigurno je najbrutalnije ono što su radili izvjesnom M.Ž.

On je bio dobar s također prijavljenim Hrvojem Kovčalijom te su čak zajedno i živjeli u kući u Solinu. Kad se Kovčalija počeo družiti s osobama iz krim-miljea, u kuću su počeli dolaziti Ante Vučak, Robert Žuvela i drugi, a tu je bio i sada pokojni Ante Prnjak kojeg je na TTTS-u izrešetao Liridon Berisha.

Znali su po tjedan dana tulumariti u kući, drogirati se, organizirali su razuzdane zabave, a on se početkom srpnja prošle godine odselio shvativši da to nije život za njega.

Situacija se zakuhala kada je jedne večeri, nakon drogiranja i alkoholiziranja, Kovčalija izvadio kalašnjikov i uperio ga prema ekipi, u kojoj je bio i Prnjak. Ovi u koje je uperio oružje potom su, a da mu se ne bi osvetili, od njega tražili da im plati 30 tisuća eura, što je naposljetku i napravio.

Vučak i Žuvela su navodno bili ljubomorni na prijateljstvo M.Ž. i Kovčalije te su podrivali njihov odnos. Nakon što je on Hrvoju poslao poruku da ide iz Solina, ovaj mu je odgovorio da je tako i bolje. On ima svoju tvrtku, a Kovčalija je u nju uložio oko 100 tisuća kuna. Kad je odlazio iz stana, tamo mu je ostalo razne robe u vlasništvu tvrtke, bjanko-mjenica na 50 tisuća kuna te u servisu na popravku automobil BMW 3 vukovarskih oznaka u vlasništvu tvrtke.

Početkom kolovoza su mu Žuvela i osoba nadimka Knjižo (35-godišnjak koji je i sam u veljači ove godine propucan u Solinu s dva metka u natkoljenice) javili da je vozilo popravljeno. M.Ž. misli da je to bilo samo zato da ga namame da dođe u Split da ga otmu. Kad je došao 1. kolovoza prošle godine, Vučak ga je pozvao u svoj stan u Stobreč da uzme neke stvari. No, u stanu ih je čekao Berisha koji je držao pištolj srebrne boje. Nekoliko minuta poslije u stan je došao Žuvela i još dvojica muškaraca.

Jedan od njih, Pivčević, imao je pištolj i odmah je M.Ž. opalio drškom po glavi i stavio mu cijev u usta. Žuvela mu je skinuo zlatnu narukvicu s ruke, mobitel i ključeve dva automobila, a Liridon Berisha mu je uzeo dvije tisuće kuna.

Kako se zlostavljanje nastavilo, najviše ga je, sumnjaju istražitelji, tukao Vučak šakama i otvorenim dlanom po glavi i tijelu te nogama u noge. U jednom trenutku Berisha je izvadio nož, stavio ga na nadlakticu M.Ž. i zarezao ga. Svi su ga onda uzeli, odigli i odnijeli u kupaonicu polivajući ga naizmjence vrućom i hladnom vodom, govoreći da im mora platiti 30 tisuća eura i da im je Kovčalija rekao da je ostao dužan njemu 80 tisuća, pa je bolje da njima da tih 30 nego njemu 80.

Nesretna žrtva je ponavljala da ne duguje Hrvoju ništa i da nema novca. Nakon što su ga zalili vodom, sjeli su ga na stolicu i nastavili tući. Žuvela je tad nazvao Kovčaliju i rekao mu da dođe, da su uhvatili M.Ž. On je tad pitao može li u WC te je htio pobjeći jer je vidio da su ulazna vrata nezaključana, no na njega su skočili Žuvela, Vučak, Berisha i Pivčević. Tad je počeo histerično vikati da ga ubiju pa su ga jedva svladali te su ga opet izudarali.

Pola sata poslije došao je Kovčalija u stan, a M.Ž. je sjedio sav krvav, pomirio se s tim da će ga ubiti i više ništa nije htio govoriti. Kovčalija je cijelo vrijeme govorio da mu vrati novac, a u međuvremenu se vratio muškarac koji je izišao van i rekao da je susjeda izgleda nešto čula i da bi mogla zvati policiju. Taj je muškarac ostao u stanu, a ostali su njega izveli, utrpali u Mercedes koji koristi Kovčalija te su ga odveli na TTTS.

Tamo su mu rekli da će ga zatvoriti u jedan šaht do sutradan, kada će otići s njima i prepisati im dva vozila. Žuvela i još jedan su ga tukli i govorili mu da zove nekoga od prijatelja da posudi novac.

Nazvao je prijatelja u jedno mjesto kod Šibenika i ovaj je pristao posuditi mu 20 tisuća kuna. Odvezli su se autocestom do Šibenika, a onda do tog mjesta te su sjeli u kafić. Kad je došao njegov prijatelj, on je pokušao pokretima dati mu do znanja što se događa i da je u nevolji, no Žuvela je to vidio.

Otišao je do prijatelja, uzeo novac i dao im ga, a kad su sjeli u auto i krenuli natrag prema Splitu, Vučak i još jedan su podijelili novac. Nazvali su Kovčaliju i rekli mu da ih je M.Ž. prevario i da im ništa nije dao. Odvezli su ga na Lovrinac, a potom u Solin. Pred Kovčalijinom kućom otvorili su prtljažnik i snimali selfieje dok je on krvav sjedio u prtljažniku.

Naposljetku su ga uveli u kuću i dogovarali se da će ga vezati u kućicu za psa do idućeg dana, da im mora prepisati vozila, sav novac koji ima na računu i da im mjesečno mora davati 10 tisuća kuna. Zvao je svog brata i još dva prijatelja da mu posude novac, no nitko mu ga nije mogao dati. Vučak ga je cijelo vrijeme tukao, a M.Ž. misli da je u tome posebno uživao.

Na kraju su ga ostavili zaključanog u stanu te su ga sutra opet trebali podvrgnuti torturi. Kad se Kovčalija vratio u stan, pravio se da spava pa je na kraju uspio pobjeći kroz prozor i dokopati se solinske policije.

Nakon svega, uzeli su mu vozilo BMW u vlasništvu tvrtke tako što su iskoristili dokumente u vozilu i prepisali auto na Kovčalijina brata. Kovčalija je i iskoristio i aplikaciju preko koje je izdao fiktivni račun od 137 tisuća kuna iz kojeg proizlazi da je njegov brat platio taj iznos tvrtki M.Ž. kao kupoprodajnu cijenu.