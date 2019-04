Počupao stabljike marihuane i odnio ih kod prijatelja u štalu 'na sigurno': 50-godišnji Čaruga iz Dalmatinske zagore osuđen zbog trgovine narkoticima

Na splitskom Općinskom sudu nepravomoćno je na 730 sati dobrotvornog rada osuđen 50-godišnji Mišo M. zvani Čaruga i to zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Optužnica ODO-a ga je teretila da je 3. listopada 2013. godine oko 13.30 sati na predjelu zvanom Gradina kod Radošića "oko 1800 metara sjevernije od Crkve Sv. Jure, sa travnate zaravni okružene gustom makijom" počupao i nosio pet stabljika marihuane visokih od 68 do 110 centimetara.

Čaruga je"travu" nosio do obližnje štale svog prijatelja Marka A. koji je tad bio u zatvoru pa ga je zamolio da to učini, a marihuana je "na sigurnom" trebala ostati do iduće zime. No, nije ih uspio donijeti do štale jer su ga uhitili policajci.

Čaruga je na sudu rekao da sve priznaje i da mu je žao.