Na deset mjeseci bezuvjetnog zatvora zbog prijevare osuđen je na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu Tomislav Zubak (38), sin poduzetnika i trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Zubak junior, koji živi u Münchenu, osuđen je jer je 15. ožujka 2017. godine u Sesvetama od poznanika Ivice M. zatražio da mu posudi pet tisuća eura. Neistinito mu je kazao, stoji u presudi, da će mu taj novac zajedno s prethodno posuđenim novcem vratiti najkasnije sljedećeg dana, iako je bio svjestan da je u blokadi od siječnja 2013. godine i da neće nikako moći vratiti dug. Ivica M. mu je povjerovao i dao mu pet tisuća eura.

Zubak je potom 27. ožujka 2017. godine Ivici M. predao vlastoručno potpisanu bjanko zadužnicu na iznos od 100 tisuća kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika, iako je bio svjestan da mu je račun u blokadi te da nema novca iz kojeg bi se oštećeni mogao naplatiti prodajom bjanko zadužnice na naplatu. Sve je to napravio, utvrdio je sud, kako bi ga držao u uvjerenju da raspolaže novcem i da dug može vratiti. Tako je oštetio Ivicu M. za 38 tisuća kuna.

Zubak je već bio pravomoćno osuđen 2014. godine na devet mjeseci zatvora kao tadašnji športski direktor nogometnog kluba Croatia Sesvete i jedan od petnaestorice okrivljenih za namještanje utakmica Prve hrvatske nogometne lige, kojima se sudilo u tzv. aferi "Offside". Upravo tu činjenicu mu je kao otegotnu uzeo u obzir sudac Nenad Lukić.

- Od do sada dosuđenih kaznenopravnih sankcija okrivljenom, ova je po visini najjače izražena, jer je okrivljeni do sada suđen uvjetnom osudom, kao osudom na kušnju i bezuvjetnom kaznom zatvora u trajanju od devet mjeseci. Budući da je prvotno bio kažnjen bezuvjetnom kaznom zatvora za udruživanje kaznenih djela i primanje mita 2013. godine, a nakon toga 2017. godine uvjetnom osudom za kazneno djelo utaje, sud je došao do uvjerenja da se kod okrivljenog zakonska svrha kažnjavanja može postići jedino bezuvjetnom kaznom zatvora - obrazložio je sudac.

Oštećeni Ivica M. je na sudu kazao, među ostalim, da mu je Zubak kazao da mu novac treba za poslovni put u Bosnu. Kazao je i da mu je posudio novac jer je Zubak pričao o nekim milijunima, "o velikim bauštelama po Njemačkoj" te da mu je istovremeno ostavio novi auto u zalog i hvalio se cijelo vrijeme kako je svojoj djevojci kupio isti na leasing.

Pojasnio je da Zubaka nikad nije pitao zbog čega se nalazi u lošoj financijskoj situaciji jer je mislio da se radi o poznatoj obitelji, koja je imućna, te da barataju milijardama.

- Nasjeo sam na njegovo obećanje da me čeka veliki iznos novca i milijuni. Točno je da mi je pokazivao ugovore o trgovini oružjem koji su bili pisani na nekom stranom jeziku, ali se ne sjećam na kojem - rekao je Ivica M.

Zubak je, pak, negirao prijevaru, kazavši da je točno da je posudio novac i prije te da je dugove vraćao. Prvi put je posudio četiri tisuće eura koje je vratio. Drugi put je posudio 3,5 tisuća eura za građevinski materijal, a dug je vratio davši mu Mercedes A klase. Posljednji put posudio je 4 tisuće eura, isto za građevinski materijal, a nije ih vratio jer je dug narastao na 9600 eura.

Na pitanje zašto je dao zadužnicu na 100 tisuća kuna ako je dug bio samo četiri tisuće eura, Zubak je odgovorio da mu je Ivica M. prijetio, da su prijetnje bile degutantne i da mu je u jednom trenutku rekao da ako mu ne potpiše dug na 10 tisuća eura da će platiti nekome kako bi mu dokazao da je on u pravu.