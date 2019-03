'Nabio mi je času u lice i prijetio da će moja djeca nestati s lica zemlje': pritvoren nasilnik koji je djevojci unakazio lice, prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora

Dva dana nakon što je Jutarnji list objavio dramatičnu ispovijest majke dvoje djece Mare Andrijašević (23), kojoj je partner čašom unakazio lice, u sisačkom pritvoru završio je Dejan S. (23), koji se netom vratio iz Njemačke.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku tereti ga za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda i prijetnje smrću, nakon čega mu je sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio jednomjesečni pritvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke i ponoviti kazneno djelo. Prijeti mu do osam godina zatvora.

Podsjetimo, u četvrtak su društvene mreže preplavile fotografije mladog unakaženog ženskog lica s vidljivim šavovima i porezotinama. Vlasnica ožiljaka Mara Andrijašević za Jutarnji list je tad je ispričala da se sve odigralo još 5. siječnja ujutro, dok su njezina djeca u susjednoj sobi spavala. S Dejanom je bila šest mjeseci u vezi i nikad se do tad nije, kaže, agresivno ponašao.

- Dejan me napao u hodniku kad sam mu rekla da kod mene ne ustaje živčan te da ode k svojim roditeljima i tamo širi živčanoću. Nakon toga mi je čašu momentalno nabio u lice. Na Hitnu u Sisak me odvezla sestra. Šivali su mi glavu, a ubrzo je stigao i on nakon što je sam sebi raskrvario ruku.

Nisam to tad prijavila policiji jer mi je prijetio da će me progutati mrak, da će moja djeca nestati s lica zemlje, a i obećavao je kako će platiti da se vidljivi ožiljak estetski ublaži, ali kad je čuo da to stoji 12.200 kuna bez troškova puta, promijenio je mišljenje i odustao - otkrila je za Jutarnji list Mara Andrijašević.

I tko zna koliko bi možda još ti ožiljci ostali među njezina četiri zida da joj se, kako tvrdi, u srijedu na vratima nije pojavio Dejanov otac.

- Banuo je na vrata i rekao da njegov sin to nije napravio, da ima svjedoke. Tvrdi da ja ništa ne mogu dokazati. A imam za sve ozljede liječničku dokumentaciju, zapisanu u računalu. Estetski zahvat, kažu, nek' si ga platim sama, da oni možda mogu platiti pola. Kao da sam si sama to napravila - ogorčeno je još ispričala Mara, svjesna da će “joj na čelu doživotno stajati njegov potpis”, piše Jutarnji list.