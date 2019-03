Bivši vlasnik medijske kuće Vox i glavni optuženik afere "Ribar" Reno Sinovčić u petak je na Općinskom sudu u Zadru proglašen krivim za klevetanje bivšeg načelnika zadarske Krim-policije i predsjednika Gradskog odbora SDP-a Antuna Novoselovića, kojeg je prije pet godina javno optužio za silovanje samohrane majke.

Teške optužbe Sinovčić je lansirao s govornice kao tadašnji nezavisni vijećnik Grada Zadra za vrijeme javne sjednice, nakon što je Novoselović prethodno kao gradski vijećnik SDP-a zahtijevao informacije o preoblikovanju NK Zadra i ulozi Grada Zadra u tome. Novoselović je iste godine tužio Sinovčića zbog nanošenja teških kleveta i uvreda, koje su plijenile medijsku pažnju Hrvatske nekoliko mjeseci, sve dok nije utvrđeno da nije počinio nikakvo kazneno djelo.

Nakon pet godina suđenja, koje je Sinovčič više puta izbjegavao, sudac Ante Bačić proglasio ga je krivim za tri kaznena djela klevete, odnosno produljeno kazneno djelo klevete u stjecaju, te mu dosudio novčanu kaznu od 27.504 kune, koju mora platiti u roku šest mjeseci.

– U postupku nije utvrđeno da bi Sinovčić iznosio istinu. Nedvojbeno je utvrđeno da je postupao u namjeri klevetanja. Nije dokazano niti da bi postupao prema nečijim riječima, da bi opravdano vjerovao u to, a k tome Županijsko državno odvjetništvo nije utvrdilo nikakvo kazneno djelo u ovom slučaju – rekao je sudac Ante Bačić u obrazloženju presude, naglasivši kako novčana kazna niža od izrečene ne bi bila primjerena.

– Propisana novčana kazna za ovakvo kazneno djelo je 500 dnevnih dohodaka, a s obzirom na njegovu osuđivanost 400 dnevnih dohodaka je primjereno. Ići ispod te kazne za ovakve navode bilo bi krajnje neodgovorno – rekao je sudac Bačić.

Ako kaznu ne plati, ona će se zamijeniti radom za opće dobro ili kaznom zatvora, u kojoj se jedan dnevni dohodak zamjenjuje danom zatvora, ne duže od 12 mjeseci. Ispriku Novoseloviću dužan je objaviti u Zadarskom listu.

Komentirajući presudu Antun Novoselović je rekao kako je njome zadovoljan najviše zbog toga što je ovaj postupak konačno završio.

– Način na koji se Sinovčić išao obračunavati s političkim neistomišljenicima je dno dna. Ta televizija i novine, kad se sjetim koliko su o tome pisali i reciklirali tu temu. Utjecalo je to na mene, moju obitelj i okruženje. Na više od 20 ročišta Sinovčić se nije pojavio, izbjegavao je sud i odugovlačio. Na zadnjem ročištu je čak otvoreno rekao da me nije optužio za silovanje – rekao je Novoselović.

Na prethodnom ročištu održanom u utorak Sinovčić se, naime, na sudu nakon pet godina od podizanja tužbe pojavio s dva nova svjedoka koji su bili u vezi sa navodnom žrtvom zlostavljanja. Prvi svjedok ispričao je kako mu je tadašnja djevojka rekla da je napastovana u jednom stanu, ali da nije upotrijebila riječ silovanje. Njena prijateljica mu je ispričala kako su bile ušutkavane da o tome ne govore. Rekla mu je da se te večeri dogodilo zlo i da je njezina prijateljica krvavu robu bacala u kontejner. Dodala je i kako je dotični gospodin bio s njom u sobi i da se sve dogodilo protiv njezine volje.

Drugi partner navodne žrtve posvjedočio je kako mu je ona tada ispričala da se nakon tog događaja noćima budila u šoku zbog noćnih mora. Dodao je kako mu je rekla da je napastovana, ali se nije sjećao i jeli mu rekla tko je to učinio. Sinovčić je u svojoj obrani u utorak spomenuo puno ime i prezime još jednog svjedoka, policajca PU zadarske, navodeći ga kao čovjeka koji je spasio.

– Brižni policajac uletio je u sobu, izderao se na Novoselovića i maknuo ga. Kada ih je razdvojio, ona je to iskoristila, pokupila robu koja je bila krvava te s prijateljicom pobjegla niz skale, a policajac i Antun su ostali sami. Žrtva je otišla u stan s prijateljicom, gdje se oprala i presvukla, a robu je bacila u kontejner da se ne bi saznalo – rekao je Sinovčić. Dodao je kako mu nije rekla da ju je silovao, niti da je on to ikad rekao.

– Silovanje može biti i kad se ljubi i grize nekoga protiv njegove volje, ne morate ga "staviti" da bi bili silovatelj – rekao je Sinovčić te dodao kako je zbog toga spreman ići na poligraf.

Novoselovićev odvjetnik Milan Petričić rekao je nakon presude kako je Sinovčićeva krivnja potpuna prema onom što se tražilo.

– Kazna je u okviru onoga što sud može dati, a drugo je ono što se događa nakon toga. Pitanje je što će biti s ovim kaznama i što se s njima dalje događa – naglasio je.



Sinovčić je 2014., prema sadržaju privatne tužbe, za Novoselovića rekao: "U ovom Gradskom vijeću sjede ljudi koji se predstavljaju kao moralna vertikala i koji mene i gradonačelnika prozivaju za kriminal. Antun Novoselović me proziva i šalje mi policiju, a on je prije šest godina silovao samohranu majku, koja je pred njim bježala i skupljala krvavu robu. On je kriminalac najgore vrste, sramota je da takav čovjek sjedi u Gradskom vijeću."

Te su neistine i uvrede, prema sadržaju optužnice, objavili gotovo svi hrvatski mediji.