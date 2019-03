Mlada majka o brutalnom napadu bivšeg partnera: Probudio se živčan. Kad sam mu prigovorila, nabio mi je čašu u lice. Ostat ću unakažena, a sanjala sam da ću biti model

Na fotografije mladog unakaženog ženskog lica s vidljivim šavovima i porezotinama koje, navodno, potječu od čaše zabijene u glavu, teško je ostati ravnodušan. Upravo takve fotografije 23-godišnje Mare Andrijašević preplavile su u četvrtak društvene mreže.

Tragom te informacije kontaktirali smo tu mladu majku dvoje djece kako bismo čuli njezinu stranu priče, a onda i sisačku policiju koja, pak, kaže da im nasilje nije prijavljeno te da su i oni reagirali na temelju objave fotografija koje su se u virtualnom svijetu proširile brzinom munje, piše Jutarnji.

Mladu majku odmah su pronašli te s njom obavili razgovor i zaprimili njezinu prijavu, a s vozačem kamiona Dejanom S. (23), kojeg ona optužuje da joj je nanio ozljede do kraja ovog izdanja policajci još nisu uspjeli porazgovarati jer je trenutačno u Njemačkoj.

- Čašu o glavu razbio mi je još 5. siječnja u osam ujutro. Djeca iz prve veze spavala su u sobi, a on me napao u hodniku kad sam mu rekla da kod mene ne ustaje živčan te da ode k svojim roditeljima i tamo širi živčanoću. Nakon toga mi je čašu momentalno nabio u lice. A, realno gledajući, ljubazno sam mu rekla samo da ode.

Na Hitnu u Sisak me odvezla sestra. Šivali su mi glavu, a ubrzo je stigao i on. Dovezao se nakon što je sam sebi raskrvario ruku. Nisam to tada prijavila policiji jer mi je prijetio da će me progutati mrak, da će moja djeca nestati s lica zemlje, a i obećavao je da će platiti da se vidljivi ožiljak estetski ublaži, ali kad je čuo da to košta 12.200 kuna bez troškova puta, promijenio je mišljenje i odustao - otkriva za Jutarnji Mara Andrijašević.

Ona je, naime, u srijedu navečer sa svojeg profila na Facebooku odaslala dramatičan apel upozorenja u kojem je svojeg bivšeg partnera Dejana S., s kojim je bila pola godine u vezi, prokazala kao nasilnika. Prije incidenta je, priča otvoreno, sanjala da će “danas, sutra biti model, ali nakon premlaćivanja snovi padaju u vodu”.

Bahati otac

I tko zna koliko bi možda još ti ožiljci ostali među njezina četiri zida da joj se, kako tvrdi, Dejanov otac nije pojavio na vratima.

- Banuo je na vrata i bahato vikao da otvorim. Rekao mi je da njegov sin, uz hrpu svjedoka, nije to napravio. Rekao je da ima toliko novca da ta tuđa pogreška nikada neće biti sanirana te da svojem sinu takvo ponašanje odobrava. Za te ljude je udarac čašom u glavu zdrav i kod njih je to kao dobar dan.

Da sam ja njemu to napravila, zasigurno bih odmah u zatvor, a on zato šeće na slobodi, sretan ispija kave i traži koga će još unakaziti jer u svojoj glavi nema kočnica. Nema nimalo ljudskosti ni morala. Novac je tim ljudima sredstvo obrane, a ja ću ostati unakažena zbog njega do kraja života - ogorčeno je ispričala Mara Andrijašević svjesna da će “joj na čelu doživotno stajati njegov potpis”.

O svojim ozljedama, i onim vanjskim, vidljivim, i onim unutarnjim, skrivenim, Mara s gorčinom progovara. Do sad je šutjela samo zato jer joj je prijetio.

- On i otac tvrde da ja ništa ne mogu dokazati, a sve su ozljede, jer imam liječničku dokumentaciju, zapisane u računalu. Za estetski zahvat kažu neka si ga platim sama, da oni možda mogu platiti pola. Kao da sam si sama to napravila. A taj ožiljak je neizbrisiv. Može se samo ublažiti. A na duševne boli koje mi je nanio, smije mi se u facu - tvrdi Mara Andrijašević.

Na upit je li Dejan S. ikada prije tog kobnog 5. siječnja pokazivao da je sklon nasilju, kaže da nije.

- Sve je to dobro skrivao. Glumio je ljubav, ulizivao mi se na sve moguće načine - zaključuje mlada majka.