Sramotno nasilje na splitskim ulicama: zbog nesporazuma u prometu ganjao vozačicu i na semaforu je počeo tući, razbio joj je mobitel i slomio vilicu; Evo kakvu je kaznu sud izrekao za odvratni napad na ženu

Nešto manje od 40 tisuća kuna morat će, ako presuda postane pravomoćna, platiti M. M. iz Splita i to zato jer je vozeći motocikl početkom kolovoza 2016. godine na semaforu kod Poljuda "istriskao" vozačicu D. J., toliko jako da joj je slomio vilicu. Motociklist će morat platiti 22 tisuće kuna neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, dvije tisuće kuna za troškove liječenja te oko 14 tisuća kuna sudskih troškova sve, naravno, uz kamate od rujna 2016. godine.

Protiv Marijana M. ODO Split podiglo je u prosincu 2016. godine optužnicu zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede koja je i potvrđena. Terete ga da je 23. kolovoza 2016. godine oko 19 sati kod Poljuda tijekom verbalnog sukoba u prometu, "s ciljem da teško tjelesno ozljedi D. J., kroz prozor njenog automobila, istu otvorenim dlanom udario dva puta u lijevu stranu lica". Od siline udaraca zadobila je frakturu donjeg dijela vilice. U ovom postupku suđenje još nije niti započelo iako je raspoređeno u rad nadležnom sucu u listopadu 2017. godine.

U netom završenom postupku za naknadu štete oštećena žena ispričala je kako je tog dana bila sa kumom M.M. na ručku, a na povratku kući išle su njenim vozilom kroz Marjanski tunel te je cijelo vrijeme vozila desnom trakom.

- Po izlasku iz tunela, a nakon što sam prošla prvi semafor, došavši do drugog semafora u smjeru Poljudskog stadiona dala sam žmigavac kako bi se prestrojila u lijevo. Prethodno sam pogledala mrtvi kut, vidjela u daljini motociklista i stala na crveno svjetlo na semaforu. Naglo je do vozila došao vozač motocikla, bio je s lijeve strane i rekao mi: "Glupačo jedna, kako to voziš", a opsovao mi je majku tri puta. Prethodno je pokušao udariti nogom u automobil, a nakon svega sam mu odgovorila:"Hvala, na isti način" te sam rekla da sam normalno vozila. Kad se na semaforu upalilo zeleno svjetlo, nastavila sam voziti lijevom prometnom trakom.

Došavši do trećeg semafora zaustavila sam se na crveno svjetlo, a vozač motocikla bio je u desnoj traci. Sišao je s motocikla, došao je s moje lijeve strane i dva puta me je otvorenim dlanom udario u lijevu stranu lica - kazala je napadnuta žena dodajući kako joj je iz ruke otrgao mobitel i bacio ga na cestu.

Kazala je i da ju je pokušao udariti i treći put, ali je promašio i udario rukom u auto. Rekla je kumi da nazove policiju, a u tom trenutku su izašla dva muškarca iz drugih vozila te se on svađao i s njima. Kasnije je saznala da su to bili policajci koji tad nisu bili na dužnosti. Nakon svega joj se promijenio život, imala je puno problema nakon toga, mjesecima nije mogla jesti, imala je operaciju i ugrađeni su joj vijci, a boji se više i sjesti za volan i voziti te je postala depresivna.

Motociklist je, pak, u svom iskazu naveo da je prolaskom kroz Marjanski tunel, zadržao pravac kretanja, da je s njim na motociklu bila je njegova prijateljica. Kad su došli do drugog semafora iza Marjanskog tunela, kretao se u lijevoj prometnoj traci, a ispred njega je stajalo na semaforu zaustavljeno jedno vozilo. S desne strane na semaforu stajalo je nekoliko vozila.

- U jednom trenutku iz kolone je izašlo crno vozilo i prestrojilo se u lijevu traku pa sam morao napraviti manevar kako bi izbjegao nezgodu i prijeći u traku za vozila iz suprotnog smjera. Nekako sam uspio ispraviti motocikl, došao sam do te žene i zamolio je da pazi kako vozi. Ona mi je odgovorila da je na semaforu crveno svjetlo, a ja sam joj rekao da ne govorim o semaforu već o tome kako sam mogao poginuti.

Rekla mi je nešto u stilu da joj se ne žuri i tad sam se grubo izrazio vezano za njenu vozačku dozvolu, nakon čega mi je opsovala majku. Na semaforu se upalilo zeleno svjetlo, nastavili smo se kretati te sam došavši na treći semafor stao kako bi skrenuo u desno.

U jednom trenutku ona je počela ničim izazvana psovati mi majku, najmanje 500 puta je opsovala. Sišao sam sa motocikla, a ona je mahala mobitelom. Uzeo sam joj ga i razbio. U jednom trenutku sam izgubio kontrolu i udario je u lijevo rame, ne znam koliko puta. Nisam je udario u lice, niti sam to mogao jer se sve događalo kroz otvoreni prozor automobila. Istu večer završio sam u pritvoru - kazao je M. M. pred sutkinjom Jelenom Lončar izrazivši žaljenje što je postupio na ovakav način te se ispričao ženi koju je divljački izudarao.