Optuženik za brutalno ubojstvo splitske liječnice nestao iz Hrvatske: 'Samo je otišao bez pozdrava iz našeg prenoćišta za beskućnike, a policija se nikada nije raspitivala o njemu...'

Kapetanović: Tijekom svog boravka kod nas, dva, tri mjeseca, ponašao se besprijekorno. Kad je došao iz zatvora, rekao je svima tko je i što se događa. A onda je samo jednog dana, bez riječi i pozdrava, uzeo stvari i otišao, praktički je nestao... Zvali smo ga, ali se nije javljao na pozive

Željko Tukić (66), koji je prije nekoliko dana i službeno optužen za ubojstvo svoje bivše supruge, splitske liječnice Asje Tukić, ne nalazi se u Hrvatskoj.

Tukić je rođen u Vukovaru i na osnovu službenih podataka ima samo hrvatsko državljanstvo te je bez imovine, a prema neslužbenim informacijama, utočište je pronašao u Srbiji. Naime, policija je zabilježila da je u prosincu prošle godine prešao granicu Hrvatske, no nema podataka da se vratio natrag, iako to ne mora ništa značiti. Navodno je poslije toga viđen u Splitu, ali to su sve samo neprovjerene informacije.

– Ne znam gdje se moj klijent sad nalazi, inače sam ga kontaktirao preko e-maila i uvijek mi je odgovarao – komentirao nam je Jadran Franceschi, njegov odvjetnik po službenoj dužnosti.

Iako je optužen da je svoju bivšu suprugu izbo nožem početkom kolovoza prošle godine u stanu u Trogiru, za Tukića se službeno ne može reći da je u bijegu jer – nakon što je izišao iz istražnog zatvora – protiv njega nisu određene nikakve mjere opreza, već je na slobodi uživao sva prava kao i drugi građani.

Riješen brutalni zločin u Trogiru: policija otkrila i uhitila ubojicu poznate splitske liječnice Asje Tukić

Državno odvjetništvo više za njega ne može ni po jednoj zakonskoj osnovi tražiti ponovno određivanje istražnog zatvora. Iza rešetaka, do izricanja presude, može završiti jedino ako se ne bude pojavljivao na sudskim raspravama jer je tada raspravni sudac ovlašten odrediti istražni zatvor radi osiguranja njegove nazočnosti tijekom postupka.

Kako smo neslužbeno doznali, već mu se neko vrijeme ne mogu uručiti službeni dopisi na adresi u Kaštel Štafiliću, gdje ima službeno prijavljeno prebivalište jer se vraćaju kao neuručeni. Tukić je imao prijavljeno boravište na adresi u Slatinama, u kući koja je bila u vlasništvu pokojne liječnice, no nakon njezina ubojstva iselio se te je nekoliko mjeseci boravio u Prenoćištu za beskućnike Udruge sv. Jeronim u Kaštel Gomilici.

– Tijekom svog boravka kod nas, neka dva, tri mjeseca, moram stvarno reći da se ponašao besprijekorno. Nije izazivao nikakve incidente, nakon što je pušten iz zatvora rekao je svima tko je i što se događa, iako su više-manje svi to znali. Primili smo ga bez ikakvih problema, on je za nas bio kao i svaki drugi beskućnik sa svim svojim pravima i obvezama koje je, moram reći, uredno ispunjavao.

A onda je samo jednog dana, bez riječi i bez pozdrava, uzeo svoje stvari i otišao, praktički je nestao... Pokušao sam ga poslije dobiti telefonski, da ga pitam zašto je tako naglo otišao, što se dogodilo, no nije se javljao na pozive – kazao nam je Joško Kapetanović, voditelj Prenoćišta u Kaštel Gomilici, dodavši kako mu je bilo jako čudno da se, za vrijeme dok je Tukić bio kod njih, nitko iz policije ili drugih nadležnih organa nije raspitivao o njemu, kako se ponaša, što radi, pije li, radi li probleme.

– A meni se činilo da bi to bilo logično s obzirom na to za što su ga teretili, ali eto, nitko nikad nije zvao – kazao je Kapetanović.

Iako je još prilikom uhićenja i ispitivanja u policiji i na ŽDO-u Tukić kao osumnjičenik bio upozoren da je dužan prijaviti svaku promjenu adrese, istražitelji nemaju podatke da je takvo što napravio.

Nadalje, prije nekoliko mjeseci tražila ga je i splitska policija nevezano za ovaj slučaj, no nisu ga našli, a navodno i neki njegovi poznanici koji su ga prije viđali kazali su da ga više ne vide na uobičajenim mjestima.

Tukić je u istražnom zatvoru bio nepuna dva mjeseca, od 11. kolovoza do 9. listopada 2018. godine. Uhićen je 11. kolovoza, pet dana nakon ubojstva te mu je bio određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Istražni zatvor mu je bio produljen u rujnu prošle godine i rok je istjecao 11. listopada.

U međuvremenu je na ŽDO-u ispitano više desetaka svjedoka, od rodbine, prijatelja te radnih kolega pokojne liječnice. Nakon što je i posljednji pozvani svjedok dao iskaz, više nije postojala zakonska osnova da se Tukića dulje zadrži iza rešetaka, pa je pušten na slobodu.