Šest osoba poginulo, 55 ozlijeđeno: konačno donesena pravomoćna presuda za najveću željezničku nesreću u povijesti Hrvatske

Nešto manje od deset godina nakon najveće željezničke nesreće u hrvatskoj povijesti, u srpnju 2009. godine u Rudinama kraj Kaštela, kada je iz tračnica izletio nagibni vlak te je poginulo šest, a ozlijeđeno 55 putnika, napokon je pravomoćno okončan sudski proces, i to odlukom Vrhovnog suda koji je u potpunosti potvrdio presudu splitskog Županijskog suda.

To znači da će "život iza rešetaka" vrlo brzo iskusiti Ivica Medak, bivši šef ekologije HŽ infrastrukture, koji je dobio četiri godine zatvora, te Jozo Bazina, savjetnik u tvrtki "Intrade", koji je osuđen na tri godine zatvora. Ostala trojica koja su s njima bila na optuženičkoj klupi, a to su Ivan Tomašković, direktor tvrtke "Intrade", Drago Rogulj, voditelj Protupožarne zaštite HŽ-a u Splitu i Branko Tišljar, vatrogasac DVD-a Stružac, pravomoćno su oslobođeni krivnje.

Vrhovnom sudu trebalo je pet i pol godina da zakaže raspravu po žalbama na prvostupanjsku presudu, bilo je predviđeno da zasjedanje traje tri dana, no trajalo je samo jedan dan i onda su odbili sve žalbe, kako obrane tako i tužiteljstva, te potvrdili odluku suca Damira Romca.

A ŽDO se žalio i na visinu kazne izrečenu Medaku i Bazini, smatrajući da je preblaga te na oslobađajuće kazne ostaloj trojici okrivljenih. Tražili su ukidanje presude i vraćanje na ponovno suđenje.

- Na željeznici se dogodio "sumrak struke" protupožarne zaštite budući da su optuženici izvršili tretiranje željezničke pruge retardantom protivno pravilima struke i Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu - stajalo je, među ostalim, u žalbi splitskog ŽDO-a.

A po sada pravomoćnoj presudi, Medak i Bazina osuđeni su zbog izazivanja nesreće iz nehaja, iako je tužiteljstvo ustrajalo na tome da se radi o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti, počinjenom s neizravnom namjerom.

Medak će četiri godine u zatvoru provesti jer je za zaštitu od požara pružnog pojasa na dionici Kaštel Stari - Labin Dalmatinski predložio uporabu novog tipa retardanta TG-300 i kao predsjednik povjerenstva predložio da se prihvati ponuda tvrtke "Intrade" d.o.o. Zagreb, iako je znao da se radi o novom, dosad neiskušanom tipu retardanta i nije naložio njegovu provjeru.

Prema presudi, nije bio svjestan da može ugroziti sigurnost prometa, a kao rukovoditelj bio je dužan biti upoznat s time.

- Medak je dugogodišnji djelatnik HŽ-a i trebao je voditi računa da se na ovaj način pruga tretira prvi put. Da je zatražio provjeru sredstva, nesreća se ne bi dogodila – rekao je na izricanju presude 3. svibnja 2013. godine sudac Romac.

Bazina je, pak, osuđen kao stručni konzultant kojeg je tvrtka "Intrade" angažirala za izradu prskalice kojom je na prugu nanesen retardant TG300. Tijekom suđenja je utvrđeno da je taj retardant, proizvod američke tvrtke "Universal Fire Shield", bio jedini i isključivi uzrok nesreće te da vlak nije mogao usporiti zbog skliskih tračnica.

- Ne osjećam se odgovornim za propuste koji su napravili odgovorni iz Prometne sekcije Split i Sekcije za održavanje Split, prometnih vlakova u Kaštel Starom Branko Rakić, prometnica vlakova u Labinu Dalmatinskom Marijana Saratlija, dispečer Žarko Vržina i šef područne službe Zdravko Bošnjak. Nisu smjeli dozvoliti vozaču pružnog vozila Sergiju Pribudiću da započne radove prije prolaska vlaka. Da se ovaj dogovor poštivao, nikada ne bi došlo do nesreće. Svi navodi optužnice protiv mene ne stoje, propusti su napravljeni u organizaciji i operativnom postupanju, kao i nadzoru prilikom tretiranja retardantom te proizlaze iz nepoštivanja propisa HŽ-a i odnose se na sasvim druge osobe - zaključio je Medak na suđenju, ustvrdivši da nije bio predsjednik Povjerenstva.

- Nisam predložio Upravi da zaključi ugovor o nabavi i usluzi špricanja pruge. Nisam znao da "Intrade" nema reference za ovaj posao niti da nema obučene ljude. To nije bilo u mojoj domeni. Iz dokumentacije je proizlazilo da je dobavljač garantirao da ispunjava sve uvjete, a imao je ovjerenu izjavu da je osposobljen za uslugu špricanja te da ima ljude i tehniku i odgovara kazneno materijalno u slučaju da nešto ne bude u redu. Osobno nisam bio da se nabavlja retardant jer do tada nije bio učinkovit u sprječavanju požara. Dosad nigdje u svijetu nije zabilježeno da je vlak iskočio zbog retardanta - govorio je, među ostalim, Medak u svojoj obrani, no sad je očito da je to bilo uzalud.