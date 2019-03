Koprivničko-križevačka policija pokrenula je kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim B.K., ocem djeteta starog samo 39 dana, koje je u petak u poslijepodnevnim satima u mjestu Repaš za glavu ugrizla argentinska doga u njegovom vlasništvu.

Pas izgrizao djevojčicu, nakon višesatne operacije glave prebačena je na JIL: 'To se dogodilo kod mlađeg para. Oni nemaju djece, a u posjet im je došla prijateljica s bebom'

S trogodišnjom psom dosad navodno, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, nije bilo nikakvih problema, a i B.K. i njegova nevjenčana supruga, majka njihova novorođenog djeteta, koje nema braće i sestara, oboje su u trenutku napada psa bili u kući. Bebu su stavili na spavanje u sobu, dok je pas bio u drugoj prostoriji.

U jednom trenutku beba se navodno probudila i počela plakati, a pas se zaletio u njezinu sobu, dotrčao do kolijevke te je ugrizao za glavu. S obzirom da pas dosad navodno nije pokazivao agresivnost, postoji mogućnost da je na neki način htio pomoći bebi, ali je zbog njegove snažne i djetetove slabe fizičke konstitucije taj pokušaj doveo do tragedije. No, ovu i sve druge moguće teze o okolnostima napada tek trebaju biti utvrđene.

Kako doznajemo, roditelji su u kobnom trenutku čuli vrisku i lavež te su se i samo zatrčali u sobu i zatekli teško ozlijeđeno djetešce. Odmah su zvali Hitnu pomoć, koja je dijete prvo odvezla u koprivničku bolnicu, odakle je prebačena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Psa je, kako doznajemo, odvela veterinarska služba i smjestila ga u karantenu na promatranje.

Djevojčica je, prema najnovijim informacijama do kojih smo došli u subotu, i dalje životno ugrožena, stavljena je na respirator i sedirana je. Ona je u petak navečer hitno operirana, a kako se u subotu doznaje od ravnatelja bolnice Gorana Roića, za sada je stabilno, no stanje je i dalje ozbiljno.

- Ima ozljede moždanih struktura, krvarenje i višestruke prijelome lubanje. Nalazi se na Jedinici intenzivne skrbi, na respiratoru je i sedirana, otkrio je doktor Roić.

U nedjelju bi joj trebao biti napravljen kontrolni CT, nakon kojega bi doktori trebali imati jasnije prognoze o njezinom oporavku.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je na zagrebačkom Cvjetnom trgu dao potporu humanitarnoj akciji Dan narcisa, novinarima je rekao da ga je ravnatelj bolnice izvijestio o ozbiljnosti traume i samoj operaciji.

- Operacija je prošla dobro, a ozljede su, nažalost, jako jako ozbiljne i po život opasne, rekao je.