Koliko se pogrešaka može dogoditi u jednoj naizgled najobičnijoj policijskoj obradi, uvjetno rečeno, lakog kaznenog djela krađe i kako to može dovesti do apsurdnih situacija, poput one da policija osobi koja je osumnjičena za krađu prvo oduzme predmete koji su ukradeni, da bi ih koji mjesec kasnije vratila toj istoj osobi uz uredno potpisanu potvrdu, svjedoči slučaj Valentina N.Z. (30) i Ante R. (30), obojice iz Splita.

Oni su na splitskom Općinskom sudu nepravomoćno oslobođeni krivnje za krađu. Optužnica ih je teretila da su od 1. do 3. studenog 2011. godine u mjestu Donji Dolac, predio Pezelji, iz otvorenog nečuvanog kamenoloma uzeli i za sebe zadržali 30 metalnih valjaka s pokretnih traka u vlasništvu tvrtke "Beton Trilj", vrijednih oko 30 tisuća kuna.

Dakle, tog 3. studenog prije osam godina dvojica policajaca bila su u "čeki" u blizini kamenoloma jer se govorilo da se iz njega, nakon što je tvrtka otišla u stečaj, stalno nešto krade. U jednom su trenutku, kako je rekao policajac Ivan Š., tada raspoređen u PP Omiš, vidjeli crveni automobil Fiat Tipo koji im je bio sumnjiv pa su ga slijedili. Kad ih je vozač vidio, iskočio je iz auta i pobjegao, a oni su došli do auta i vidjeli "određenu količinu metalnih valjaka", a na suvozačevu sjedalu nekakav sudski dokument na kojem je bilo ime Valentina N.S. Budući da je Fiat zatečen na granici između Omiša i Solina, nazvali su djelatnike PP Solin i rekli im za vozilo, te su ga oni naknadno odvezli u krug PP Solin. Rekao je da zna da je solinska policija vozilo zajedno sa svim predmetima koji su bili unutra naknadno vratila baš Valentinu, što je, po njegovu mišljenju, "apsurd".

Solinski policajac Boro P. kazao je da njegova postaja nije obrađivala ovaj slučaj.

– PP Omiš nije imala ni sredstava ni uvjeta prebaciti vozilo u krug svoje postaje. Ovdje je nastala zaista apsurdna situacija, a to je da se od osobe koja je u najmanju ruku osumnjičenik oduzimaju predmeti potvrdom o privremenom oduzimanju, a isto tako naknadno joj se ti predmeti daju na čuvanje. Ako je kojim slučajem Valentino N. Z. počinitelj utuženog kaznenog djela, onda mu nije trebalo dati na čuvanje predmete koji su se nalazili u vozilu, nego su trebali biti pohranjeni na sudu ili u Državnom odvjetništvu. No, sve su postaje na izvjestan način postale skladište ovakvih predmeta – kazao je solinski policajac. Sam Valentino N. Z. je u svojem iskazu rekao, među ostalim, da je jednoga dana došao u Policijsku postaju i tražio da mu se vrati njegov Fiat Tipo, pa je to policija i – učinila.

– Uredno sam potpisao potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, pa sam tako potpisao i potvrdu o preuzimanju automobila, ali i s njegovim sadržajem jer su ti predmeti bili u mojem automobilu. Dakle, kad sam tražio da mi vrate automobil, vratili su mi i 30 metalnih valjaka, i stvarno se pitam kako su mi mogli vratiti predmete za koje su sumnjali da sam ih ukrao. No, ponavljam da ih nisam ukrao iz kamenoloma, nego sam ih pronašao u jednom pokvarenom većem kombiju negdje na području Dugopolja. Taj je kombi bio otvoren, a metalni valjci bili su u otvorenom košu. Uzeo sam ih i htio sam to prodati na otpadu – rekao je Valentino, dodajući da je imao osjećaj da se "i policija želi toga riješiti".

Rekao je i da nije znao gdje će s valjcima i da je trebao angažirati vučnu službu, te da je uz suglasnost samih policajaca odvezao valjke na otpad, tamo ih prodao i dobio nešto novca. Kazao je i da Ante Š. nema nikakve veze s ovim i da ne zna kako je "upao u cijelu priču".

– Zdrav razum, a ne kazneno pravo, nalaže pitanje kako to da policija predaje na čuvanje ili vraća natrag privremeno oduzete predmete od mogućeg počinitelja, tada osumnjičenika, a po optužnici optuženika, a ne vraća ih oštećeniku ako je poznat, a to je trgovačko društvo "Beton Trilj" d.o.o. u stečaju. Policajci u svojim iskazima svjedoče u najmanju ruku i blago rečeno o dosta propusta i aljkavosti u radu ne samo djelatnika PP Omiš, nego i djelatnika PP Solin. Treba posebno napomenuti da je ovom kaznenom postupku prethodila određena kriminalistička obrada, ali očito manjkava. U spisu u prethodnoj obradi policije nema zapisnika o očevidu, nema kriminalističko-tehničke pretrage događaja, nema izuzimanja mogućih bioloških tragova i slično – navodi se, među ostalim, u presudi koju potpisuje sutkinja Jadranka Luketin.