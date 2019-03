Lalič je široj javnosti poznat od prije devet godina kada je punio stupce crne kronike zbog sudjelovanja u aferi 'Offside', akciji policije i USKOK-a koji su istražili namještanje rezultata utakmica i ostvarivanja ilegalne zarade na kladionicama, a u sklopu koje su optuženi nogometaši i sportski djelatnici Croatie Sesvete, Varteksa i Međimurja. Policija je uhitila 22 osumnjičenika, među kojima i Laliča koji je lanac organizirao s bivšim trenerom iz Dinamove omladinske škole Vinkom Šakom te igračem slovenskih klubova Admirom Suljićem pa je trojac u nagodbi s USKOK-om pristao na godinu i pol dana zatvora, a državi su vratili i oko milijun eura koje su zaradili kladeći se na namještene utakmice

- Da jesam li čuo pucnjavu?! To je bio rat, i sigurno se nije pucalo iz pištolja, već iz nečega jačega, možda snajpera ili kalašnjikova, ali je bila pojedinačna paljba, a ne rafalna. Vidite i sami, mecima su probijene grilje, stakla, namještaj i štokovi od vrata. Prvu večer pucalo se oko jedan sat iza ponoći kada je ispaljeno šest do sedam hitaca, a drugu večer oko 2.30 sati i to 12 do 13 metaka. Pucali su iz šume udaljene niti pet metara od kuće odakle je policija pokupila čahure i "češljala" teren - govori nam Makaranin, iz razumljivih razloga anoniman, opisujući kako je izgledalo kada su policiji još uvijek nepoznati počinitelji ili počinitelj s 20 metaka izrešetali kat kuće u centru grada, pored hotela "Miramare" na Obali kralja Tomislava.

Pucalo se u noći s ponedjeljka 11. ožujka na utorak 12. ožujka, za vrijeme orkanske bure, kao i večer poslije, u noći s utorka na srijedu 13. ožujka. Iako kriminalistička istrage još traje, najvjerojatnije se, kako doznajemo, pucalo iz poluautomatske puške.

Izrešetana kuća u vlasništvu je 44-godišnjeg Dina Laliča i njegova oca, nekadašnjeg vratara slovenskih nogometnih klubova Triglav, Rudar i Primorje te mlade slovenske reprezentacije.

Informacija da su na obiteljskoj kući u Makarskoj prijavljena oštećenja nastala uporabom vatrenog oružja, i to u dijelu kuće u kojem nitko ne boravi, obavijena je velom tajne, do danas se ni policija nije oglasila mimo šturog biltenskog priopćenja.

"Kako smo već naveli, kriminalističko istraživanje u svezi s navedenim događajem je u tijeku, a po dovršenoj istrazi izvijestit ćemo javnost", stoji u odgovoru kojeg smo dobili iz Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske.

Pred kućom sa zatvorenim zelenim aluminijskim prozorima, dan nakon rešetanja, zatekli smo Laličev parkirani crni mercedes njemačkih registracijskih oznaka. Lalič je, naime, odmah nakon dojave o pucnjavi iz Slovenije došao u Makarsku, a pogled prema griljama otkriva oko 20 rupa koje su nastale pucanjem iz vatrenog oružja i to, najizvjesnije, s nekoliko metara udaljene stijene u šumi poluotoka Sv. Petar.

Pored izrešetane kuće nalazi se još nekoliko kuća, kao i mala stambena zgrada, ali očito je da su napadači ili napadač, unatoč nevremenu, izvrsno ciljali. Propucani su prozori, stakla i namještaj, a saznajemo i da su u kuću tri dana nakon vatrenih okršaja trebali stići gosti, što je svakako sreća u nesreći, iako u ovom trenutku, naravno, nije moguće znati jesu li počinitelji ili počinitelj znali da u tom dijelu kuće u trenutku pucnjave nema nikoga.

U kući zimi nitko ne živi, a svako malo je obilazi i čisti Dinova teta koja je dan nakon pucnjave i doživjela šok kada je u sobi na prvom katu ugledala izrešetani namještaj pa je slučaj prijavila policiji.

Dok smo pored kuće čekali Laliča koji je bio u makarskoj policijskoj postaji na razgovoru, od susjeda smo doznali kako bivši nogometaš u kuću u Makarskoj dolazi uglavnom na ljetovanje.

- Nitko od nas ništa nije vidio, ali smo itekako čuli. Bilo je ne pali svjetlo i poklopi se kušinom po glavi. Sigurno je ovo neko upozorenje, a za što, nitko ne zna, možemo samo nagađati je li imao konflikt s nekim iz Makarske. Prvu večer pucnjave mislili smo da netko isprobava pušku, a nitko nije ni znao da se puca pet metara od naših kuća. Ma znali su oni kada treba pucati, po mraku i nevremenu kad nije bilo prolaznika. Šta je ovo došlo u Makarskoj, da će te ubiti na ulici, ni krivog ni dužnog - kaže nam Makaranin.

Prisjetio se i Laličeva sudjelovanja u aferi "Offside".

- Sigurno kuću nisu izrešetali zbog te afere, jer bi onda pucali u Sloveniji, a ne u Makarskoj - zaključuje Makaranin.

Lalič je široj javnosti poznat od prije devet godina kada je punio stupce crne kronike zbog sudjelovanja u aferi "Offside", akciji policije i USKOK-a koji su istražili namještanje rezultata utakmica i ostvarivanja ilegalne zarade na kladionicama, a u sklopu koje su optuženi nogometaši i sportski djelatnici klubova Croatia Sesveta, Varteksa i Međimurja. Riječ je bila o optužbama za namještanje osam prvoligaških utakmica i četiri pokušaja namještanja, kao i za primanje mita, a USKOK je od sportskih djelatnika tražio povrat 207 tisuća eura.

U akciji je policija u suradnji s njemačkim kolegama uhitila 22 osumnjičenika, među kojima i Laliča koji je lanac organizirao s bivšim trenerom iz Dinamove omladinske škole Vinkom Šakom te igračem slovenskih klubova Admirom Suljićem pa je trojac u nagodbi s USKOK-om pristao na godinu i pol dana zatvora, a državi su vratili i oko milijun eura koje su zaradili kladeći se na namještene utakmice. Cijena za namještenu utakmicu kretala se između 150.000 i 300.000 eura.