Progovorila još jedna navodna žrtva Dinamovog nogometaša: 'Pokušao me svući, šamarao me, vrištala sam, a zatim me je počeo gušiti...'

Još jedna navodna žrtva Dinamovog Nigerijca Atiemwena progovorila je za RTL.

Nije željela otkriti svoj identitet zbog straha, ali i srama da će i nju osuđivati, poput Ive Bošnjak iz Osijeka koja je prva optužila Dinamovog igrača za napad.

Podsjetimo, Osječanka Iva Bošnjak je na Instagramu navela da ju je fizički napao nogometaš Dinama Iyayi Believe Atiemwen.

Nogometaš Dinama pretukao Osječanku? Djevojka šokirala objavom na Instagramu: 'Nanio mi je ozljede glave, pokušao me ugušiti, policija je sve zabilježila'

Dinamov igrač demantirao sve navode mlade Osječanke: Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe

Nova navodna žrtva kazala je za RTL da su Atiemwen i ona došli u stan nakon noćnog kluba, u noći sa devetog na deseti veljače. Bili su u vezi nešto manje od mjesec dana, paralelno dok je održavao vezu s Ivom. Odvezli su, ispričala je, Atijenove prijatelje Obanora iz Nigerije i Anesa iz Bosne, igrače kluba Rudeš, te otišli kući.

"Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, s drugom rukom me je opet počeo skidati. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati! Stavio mi je ruku u gaćice i ugurao mi je prste. Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovati da se išta tako može uopće desiti. Nisam vjerovala da ima takvu namjeru", ispričala je.

Ona tvrdi da je u stanu bilo još troje ljudi, ali nitko na njene vriskove nije reagirao. Pobjegla je, kaže, u kupaonicu, a on je naposlijetku zaspao.

Mjesec je dana prošlo, a naša sugovornica kaže, još nije normalno usnula nijednu noć. Zašto sve ranije nije prijavila policiji?

"Ne želim poput Ive biti predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva".

Kaže da joj je rekao govorio isto što i Ivi Bošnjak: "Ja sam iz Dinama, ja sam velik igrač, mogu što god hoću."

Upitani za komentar, iz GNK Dinama su za RTL odgovorili da nisu upoznati sa tvrdnjama, pa stoga ne mogu komentirati njihovu osnovanost. "Kao i do sada pratimo postupanja nadležnih tijela i reagirat ćemo u skladu s utvrđenim činjenicama. Prema do sada utvrđenom nemamo naznaka da bi naš igrač bio počinitelj nekog protupravnog ponašanja", priopćili su iz kluba.