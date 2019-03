Radni vijek Roberta Pešutića, prvog hrvatskog suca koji je završio u zatvoru, premrežen je aferama, pročitajte zbog čega je sve punio novinske stupce prije konačnog pada

Na odsluženje zatvorske kazne, od koje mu je ostalo tri godine i četiri mjeseca, trebao bi otići do ljeta ove godineNakon više mjeseci pod tajnim mjerama nadzora, Pešutić je uhićen zbog primanja mita, pomaganja u primanju mita i zlouporabe položaja i ovlasti

Kad je krajem lipnja 1996. godine Državno sudbeno vijeće imenovalo 35 sudaca Općinskog suda u Splitu, teško se u tom trenutku mogao predvidjeti scenarij kojim je okončana pravosudna karijera jednoga od njih. Na 25. mjestu popisa sudaca nalazio se diplomirani pravnik Robert Pešutić. Prije tjedan dana, dvadeset i dvije godine i osam mjeseci nakon imenovanja, DSV ga je razriješio sudačke dužnosti kao osobu nedostojnu rada u pravosuđu.

Robert Pešutić došao je na splitski sud iz Bola na Braču, gdje je bio predsjednik Općinskog vijeća. Nakon prvih godina, tijekom kojih je nezamijećeno obavljao dužnost suca, na površinu izbijaju prve naznake neslavnoga kraja karijere. Njegov sudački rad premrežile su afere zbog kojih je široj javnosti bio poznat puno prije uhićenja zbog primanja mita.

Početkom 2003. godine protiv njega je pokrenut stegovni postupak na prijedlog tadašnjeg predsjednika Općinskog suda Split. Osim njega, prijavljena su još četiri suca, a sporne su bile brojne zastare u njihovim referadama. Za Pešutića se tražio ukor zbog 15 sudskih predmeta koji su otišli u zastaru. DSV je prvo oslobodio krivnje ostale suce jer je nastupila zastara za utvrđivanje njihove stegovne odgovornosti. Tada je postupak protiv Pešutića odgođen kako bi se utvrdilo je li i s njegovim predmetima isti slučaj. Predsjednik suda, naime, ima rok od šest mjeseci od saznanja za zastare tijekom kojih mora tražiti pokretanje stegovnog postupka. Prije njihove odluke, sam predsjednik suda povukao je svoj zahtjev jer bi zbog zastarnih rokova odluka DSV-a bila ista kao i za preostalu trojicu sudaca. Nakon tog poteza, DSV je obustavio stegovni postupak protiv Pešutića.

Već sljedeće godine nova afera: Dobroslav Paraga, kao predsjednik Hrvatske stranke prava 1861., zatražio je od Vrhovnog suda i Ministarstva pravosuđa da protiv suca Roberta Pešutića pokrenu stegovni postupak zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti, izazivanja poremećaja u radu suda te nanošenja štete ugledu suda i samoj sudačkoj dužnosti. Isto je zatraženo i za predsjednika Općinskog suda te se zahtijevalo razrješenje sudačke dužnosti i nečastan otpust iz službe. Sporan je bio slučaj protiv Ante Đapića, predsjednika Hrvatske stranke prava, optuženog za krivotvorenje magistarskog rada prepisivanjem dijela knjige Borisa Kandare, njegova mentora, također okrivljenoga u postupku. Kako su se u slučaju zakazala tri sudska ročišta, od kojih se ni jedno nije održalo, Paraga je smatrao da se radi o pogodovanju optuženicima.

Početak suđenja zakazivan je krajem 2002. godine, zatim dva puta početkom 2003. godine, ali optuženi se nisu odazvali ni na jedno uz ispriku liječničkim nalazima. Budući da ih se teretilo za počinjenje kaznenog djela 1999. godine, zastara progona trebala je nastupiti 2005. godine te je Dobroslav Paraga bio uvjeren kako Pešutić vodi slučaj upravo prema tome. Njegove su sumnje, kako se pokazalo, bile opravdane.

Presudu je Pešutić u spornom slučaju donio u travnju 2005. godine, kad je optužene oslobodio krivnje. Naveo je u obrazloženju presude kako je uistinu dokazano da je Đapić većim dijelom prepisao svoj magistarski rad iz radova tadašnjeg mentora Kandare, "ali se time trebalo baviti Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Splitu, koje mu je dodijelilo akademski stupanj magistra pravnih znanosti". Nadalje je sudac naveo da "mentor ne može nikome dati magisterij, nego odluku o tome donosi povjerenstvo Pravnog fakulteta, koje je, po stajalištu ovog suda, odgovorno za to što je Đapić promoviran u magistra pravnih znanosti".

Općinsko državno odvjetništvo Split podnijelo je žalbu na oslobađajuću presudu u najkraćem roku. Dan prije zastare, Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu jw polovinom svibnja te godine ukinulo Pešutićevu presudu i vratilo je na ponovni postupak pred Općinskim sudom. Nadležni je sud sutradan mogao samo po službenoj dužnosti konstatirati da je nastupila zastara kaznenog progona u slučaju.

Tijekom ljeta 2006. godine Robert Pešutić krasio je naslovnice nakon što je pozvao policiju zbog spornog računa u striptiz-baru "Pasha" u Splitu. Sudac Pešutić, jedan sudski vještak i jedan poduzetnik odbili su platiti račun od 11.370 kuna. Zaposlenici lokala tvrdili su tada kako je poduzetnik uredno platio prvu turu pića od 4000 kuna koje je trojka popila. Nakon toga je on izišao van, a sudac Pešutić i sudski vještak nastavili su piti i častiti djevojke koje rade u klubu. Kako je bilo i uobičajeno, zaposlenice kluba naručivale su boce šampanjca Pommery od 0,375 litara, čija je cijena 1895 kuna. Kad im je uručen račun, Robert Pešutić je rekao da ga ne želi platiti jer on nije častio djevojke, nego je sam popio samo dva piva.

Za medije je tada Pešutić ispričao što se događalo te večeri.

– Svratio sam u "Pashu" potpuno trijezan u društvu. Popio sam svega dvije male Bavarije, a do mene je sjela djevojka, normalno odjevena, s kojom sam popričao i počastio je s dva soka. Prijatelj je bio na metar i pol od mene, a oko njega su bile tri djevojke. Rekao sam mu da idemo, no kako je bio pripit, on se htio još malo zabavljati. Cure su naručile tri šampanjca po cijeni od 1895 kuna, a račun je stigao na njih šest, odnosno na 11.370 kuna. Kada su nam to htjeli naplatiti, podsjetio sam ih da nisam pio nikakav šampanjac i pitao ih gdje je moj račun za dvije Bavarije i dva soka. Oni su mi na to rekli: "Vi ste došli zajedno, to je vaš račun!" Kako mi konobari nisu htjeli donijeti moj račun, već su zahtijevali da platimo 11.370 kuna, pozvao sam policiju – ispričao je Robert Pešutić.

Pet godina kasnije, nakon više mjeseci pod tajnim mjerama nadzora, Pešutić je uhićen zbog primanja mita, pomaganja u primanju mita i zlouporabe položaja i ovlasti. Određen mu je istražni zatvor zbog izbjegavanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Izašao je na slobodu nakon dva mjeseca odlukom Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Rijeci uz jamčevinu od milijun kuna, za koju je ponudio nekretnine u svojem vlasništvu.

Postupak se vodio pred riječkim sudom, na kojem je proglašen krivim i nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog pet kaznenih djela: po dvije zlouporabe položaja i primanja mita te jednog protuzakonitog posredovanja. Optužen je tada bio i drugi splitski sudac koji je oslobođen krivnje, zatim političar i bivši saborski zastupnik Gordan Bičak te Pešutićeva prijateljica Gabrijela Soldo, koji su dobili po osam mjeseci zatvora zbog poticanja Pešutića.

Vrhovni sud je krajem 2017. godine potvrdio veći dio presude za Roberta Pešutića, ali i smanjio zatvorsku kaznu za godinu dana. Osim toga, odlučeno je da mu se za jednu točku optužnice ponovno sudi. Presudu za ostale optuženike potpuno su potvrdili.

Pešutić je bio suspendiran od listopada 2011. godine, kad je uhićen. Od tada pa do pravomoćnosti presude po zakonu je primao 50 posto plaće koja je iznosila nešto manje od 10 tisuća kuna. DSV je prvi put postupak razrješenja pokrenuo na prijedlog predsjednice suda u veljači 2018. godine, kad je sa Županijskog suda u Rijeci zaprimljena pravomoćna osuđujuća presuda protiv Pešutića. Tada nije razriješen dužnosti jer je iskoristio izvanredni pravni lijek i pokrenuo je ustavnu tužbu kojom je želio osporiti pravomoćnu presudu kojom je proglašen krivim.

Nakon što mu je Ustavni sud odbio tužbu, DSV je početkom ovog mjeseca donio odluku o njegovu razrješenju.

Prije nekoliko mjeseci Pešutić je na Županijskom sudu u Splitu zbog operacije od suca izvršenja dobio kraću odgodu izdržavanja zatvorske kazne. Na odsluženje zatvorske kazne, od koje mu je ostalo tri godine i četiri mjeseca, trebao bi otići do ljeta ove godine. Osim toga, dužan je vratiti 3000 eura zarađenih kaznenim djelom primanja mita.

'Željeli su me uništiti'

"Nisam primio nikakvo mito, niti sam ikome pogodovao, na bilo koji način. Svim mojim sudačkim i ljudskim odlukama nije nastala nikakva šteta ni za sud, ni za oštećene, niti za Republiku Hrvatsku. Motiv onih koji su me prijavili želja je da me unište, ali ima i onih koji su se spetljali s policijom da bi sebe i svoje spasili od sudskih progona", tvrdio je splitski sudac Robert Pešutić na suđenju na riječkom Županijskom sudu, a prenosi Novi list.