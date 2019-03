Ne smiruje se 'dvoboj' na društvenim mrežama između mlade Osječanke i nogometaša Dinama: Znaš da si kriv i da ja nisam bila jedina koja je pretrpjela ovo od tebe

Ne smiruje se "dvoboj" po društvenim mrežama između Ive Bošnjak i Iyayija Atiemwena, nogometaša Dinama zbog, kako je mlada Osječanka prijavila nasilničkog napada. Nakon što je Osječanka prijavila nogometaša policiji zbog napada, potom i na društvenim mrežama objavila cijelu priču tijekom popodneva je i nogometaš objavio svoju "poslanicu" objavivši svoje viđenje cijele situacije.

Nedugo nakon Atiemwena opet se na Instagramu javnosti obratila mlada djevojka, koja je uz prigodnu objavu i ostavila sliku na kojoj se vide modrice kao posljedica napada.

- Ovim putem se još jednom obraćam u vezi ovoga što mi se dogodilo noćas!

- Dotični gospodine Atiemwen, i ti i ja jako dobro znamo sto se dogodilo, ipak si ti nešto vise od mene “veliki igrač”,

- Dao si mi do znanja da mi prijetiš, kao što sam javno objavila i ovim putem opet te javno prozivam !

- Napisao si imaš 3 sestre i majku? E pa vidiš da sam ja na tvom mjestu ne bih im više mogla pogledati u oči jer znaš da si kriv i da ja nisam bila jedina koja je pretrpjela ovo od tebe!

- Neću šutjeti, borit ću se do kraja, ponosno uzdignute glave, ne nije mi stalo do tvog novca niti ičega od tebe ! Ne želim ništa od monstruma, ti za mene nisi čovjek nego običan monstrum! Želim samo pravdu za ovo što mi je učinjeno

Sve je ovo, vrlo emotivno, mlada djevojka podijelili s desecima tisuća svojih pratitelja.

Iz policije su na potvrdili da su bili na licu događaja i da još uvijek prikupljaju informacije, dok iz Dinama kažu da klub zasad nema komentara niti saznanja o ovom slučaju. Inače, policija nema obvezu da javi klubu o ovakvim događajima s obzirom na to da se radi o navodnim radnjama koje su dogodile u njegovo privatno vrijeme.