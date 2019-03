'Ne naručuje se sinkopa na jukebox, kao ni dva moja raka, za mnom su se crijeva vukla, a ja sam dolazio na raspravu': Horvatinčić zgrožen što ga se 'stigmatizira kao okrutnog ubojicu'; Poznato je kada će biti donesena presuda

Završava treće suđenje po redu Tomislavu Horvatinčiću, zagrebačkom poduzetniku okrivljenom za pomorsku nesreću iz 2011. godine u primoštenskom akvatoriju.

Osam godina traje sudski proces za pomorsku nesreću u kojoj je u naletu glisera Tomislava Horvatinčića život izgubio bračni par jedriličara Francesco Salpietro i Mariella Patelli. U 11 sati počele su završne riječi optužbe i obrane, a okrivljeni Horvatinčić nakon ročišta obratio se medijima, javlja N1.

Komenirao navodne uplate na račun obitelji preminulog talijanskog para, četiri dana prije ročišta.

"To je samo normalni tijek događaja, a o kojam ja govorim ne od prije četiri dana, nego od prije osam godina kad se ova nesreća dogodila. Samo vi imate kompletnu konstrukciju u svojim medijima i svojim glavama, onako kako da se mene okrivi i osudi - a oni što stoji u spisu i u naravi o tome vi vrlo malo znate.

"Kao što ne želim licitirati o uplati, o pomaganjima koja su bila, sad su i bit će do kraja mog života, naročito prema toj djeci i drugim ljudima koji su bolesni i treba im pomoći - znači, ja ostajem na toj liniji do kraja živora, ne želim licitirati, dovoriti o svojoj pomoći i uplati. Ali želim izrazivi veliko suosjećanje i žaljenje za nesreću koja se dogodila, prema toj djeci i obitelji poginulih. Moj cilj je da se sastanem s djecom, pišem im pisma - i nadam se da će jednog dana shvatiti da Tomo nije onakav kakvim ga mediji prikazuju."

"Vidjeli ste kako konstrukcije i laži nastaju. Predstavnica DORH-a izjavi da se Tomislav Horvatinčić 16.8. kretao neprimjerenom brzinom od 26 milja na sat, a svi vještaci suprotno od nje kažu - da se kretalo primjerenom brzinom. Svi kažu primjerenom, a vi napišete u naslovu ono što je rekla predstavnica DORH-a. Zašto nikad ne prenesete ono što su rekli vještaci, što je rekla obrana?

Onda imate dalje, gospodin Frangeš koj stalno limitira financijskim sredstvima, valjda je to za njega najbitnije u životu. Vidite da je on danas rekao da sam ja praktički naručio tu sinkopu, kao da je to džuboks, da se bolesti naručuju na džuboks, jer je to meni najbolje odgovaralo.

Odvjetnik Tomislava Horvatinčića Branko Baica na sudu je ustvrdio da Horvatinčić nije htio ubiti talijanski par i da nije mogao reagirati jer je ostao bez svijesti.

"Neosporno je da je ostao bez svijesti i snimke pokazuju suzenje vratne kralježnice. Sinkopa se ne može izmisliti i ona postoji. Nije Tomo kriv što mu doktori nisu postavili dijagnozu ranije. Tek kada je do kraja odlučio to istjerati utvrđena je sinkopa."

"Da nije oštećeni poduzeo skretanje, do sudara ne bi došlo, nezahvalno je okrivljvati poginule, ali sud mora hladne glave sve sagledati", kazao je Baica i dodao da se za ovakve slučajeve eventualno sudi nehaj jer je vještačenjima "dokazano da je skretanje oštećenika krivo za sudar".

"U medijima su ga razapeli kao ubojicu i kriminalca za događaje koji se svakodnevno događaju pogotovo na cesti. Optužba je tražila doslovno njegovu glavu. Sud mora hladne glave odlučiti", odgovorio je Branko Baica iz Horvatinčićeve obrane.

"Mediji prenose samo takve lažne konstrukcije, a moju obranu ne prenose. Kao da se moja bolest sinkopa može naručiti, kao i rak kostiju i kemoterapije, kao i rak želuca, za mnom su se crijeva vukla a ja sam dolazio na raspravu. Presumpcija nevinosti za mene ne postoji i ja sam odmah bio osuđen. Divim se prijašnjem i vijeću i sadašnjem i uvjeren sam da će te suditi po spisu. Doći ću na svaki način do djece, pomagat ću i dalje i želim da podijelimo tu bol, da nisam u medijima predstavljen takav i oni bi bili tu. Vidjet ćete da će oni tu vidjeti. Molim se bogu svaki dan i želim da me ljudi pamte po dobrim djelima, a ne po prometnoj nesreći. Sad me čekaju još dvije teške operacije koje nisam htio obaviti da se ne odulji proces. Uvijek ću osjećati odgovornost prema djeci što sam bio sudionik nesreće", rekao je Tomislav Horvatinčić.

"Tog 16. kolovoza 2011. godine Horvatinčić je morao dati iskaz policiji, no on se branio šutnjom i ukoliko se okrivljenik odlučio šutnjom sve ono što je prije učinio nije zakoniti dokaz. Pomorska skica ne može predstavljati dokaz i ne može se upotrebljavati. Ako se provede nezakonit dokaz to predstavlja tešku povredu sudskog postupka".

"U početku je okrivljeni govorio da su mu otkazale komande, a to je rekao svima koje je nazvao i priopćio je to medijima. Nigdje nije spominjao zdravstveno stanje, a ponajmanje sinkopu. I na raspravi smo govorili o zapanjujućem slijedu kvarova. No ta teza je s vremenom počela padati u drugi plan i nakon toga se počelo govoriti o zdravstvenim razlozima, a na kraju i sinkopi. No problem je bilo priopćenje, pa je onda godinu dana nakon nesreće odnosno nakon što se pojavila sinkopa, rekao da je on, a ne okrivljeni, poslao priopćenje. Sinkopa je odabrana jer je to bolest koji traje vrlo kratko koji nije moguće predvidjeti, koji se može dogoditi svakom i koji ne ostavlja tragove. Ta teza je zahtijevala brojna vještačenja koja su provedena, a na kraju ju se nije mogla potvrditi jer sinkopu verificirati nije moguće. Vještačenja su bila uzaludna jer su vještakinje rekle da se to nije moglo potvrditi. No tu imamo i skicu koju je okrivljeni napravio sam nepuna četiri sata nakon nesreće, a koju je potvrdio i lučki kapetan. Ta skica govori i o zdravstvenom stanju optuženika. Horvatinčić nije bio u nesvijesti jer da jest ne bi je mogao napraviti i ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima. Skica kaže da sinkope bilo nije", kazao je ranije opunomoćenik obitelji Salpietro Ognjen Frangeš, piše N1.

"Nedvojbeno je kriv za smrt dvoje jedriličara. Postojala je neizravna namjera, počinio je niz prekršaja. U žiži sezone glisirao je s 26 čvorova i nije uložio niti minimum promatranja plovidbe. Uopće nije poduzeo manevar izbjegavanja sudara nego je to učinio stradali. Mogao je vidjeti jedrilicu na temelju osmatranja", rekla je Irena Senečić iz DORH-a u završnog riječi tužiteljstva, koje traži kaznu zatvora i zabranu upravljanja svim vozilima.

Nakon ročišta Horvatinčić je ponovno optužio medije da ga žele optužiti da je kriv. Iskazao je žaljenje zbog nesreće. Cilj mu je, kaže, sastati se s djecom. 'Pišem im pisma, vjerojatno će jednom shvatiti da Tomo nije onakav kakvim ga mediji prikazuju', rekao je.

"Ne naručuje se sinkopa na jukebox", rekao je.