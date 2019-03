Doznajemo detalje uhićenja sedmorke: za likvidaciju Čabraje trebali su dobiti 40.000 eura!; Odgovorni su i za nekoliko propucavanja na području Splita i okolice posljednjih mjeseci

Djelatnici Policijskog USKOK-a splitske policije u suradnji s pripadnicima Specijalne policije uhitili su srijedu popodne sedam muškaraca koji se sumnjiče za udruživanje u zločinačku organizaciju na području Splita, a koja je odgovorna za nekoliko propucavanja na području Splita i okolice posljednjih mjeseci.

Iako je danas bilo nemoguće doći do bilo kakvih službenih informacija o uhićenju i onome za što se grupa tereti, neslužbeno smo doznali da su uhićeni D. P., R. Ž., A. V., P. V., Ž. R., S. V. i T. M. zbog sumnje da su sudjelovali u organizaciji i pripremanju napada na Jozu Čabraju (28) u Kaštel Sućurcu.

Policija uhitila Kaštelanina i Splićanina zbog sumnje da su sinoć pokušali ubiti Čabraju; Privedeno još nekoliko mladića, je li riječ o skupini odgovornoj i za druge pucnjave zadnjih mjeseci na splitskom području?

A.V., P. V. i Ž. R. uhićeni su u akciji Specijalne policije u Baškoj Vodi u srijedu poslijepodne. Specijalci su im blokirali cestu te ih uhitili tijekom vožnje u automobilu. Nisu pružali nikakav otpor, isto kao ni D. P. koji je uhićen u svojoj kući u Kaštelima.

Istražitelji sumnjaju da je D. P. bio naručitelj Čabrajina ubojstva, a da je A. V. bio glavni egzekutor, a pomogli su mu ostali iz ekipe. Prema neslužbenim informacijama navodno su za naručeno ubojstvo trebali dobiti 40.000 eura.

U Kaštelima opet propucan Jozo Čabraja: ženska osoba sms-om ga namamila na sastanak, dok ju je čekao dvojica sa skutera zapucala iz pištolja, ima tri prostrijelne rane

Ovakva sumnja, ako se pokaže istinitom, ne predstavlja nikakvo iznenađenje onima koji pomnije prate zbivanja na kaštelanskoj krim-sceni jer je, kako smo već pisali, D. P. bio jedan od mladića skupine koja je bila suprotstavljena skupini Joze Čabraje.

Također, bio je jedan od glavnih svjedoka na suđenju Čabraji za ubojstvo tada 20-godišnjeg Marina Matijaša krajem lipnja 2014. godine u Kaštel Novom. D. P. je tada bio u društvu s pokojnim Matijašem, koji je ubijen nakon fizičkog sukoba sa Čabrajom. Upravo je on, kako je kazao na sudu, bacio "macu" prema automobilu u kojem je bio Čabraja s ekipom, nakon čega je ovaj izišao iz vozila i pucao iz pištolja te pogodio Matijaša u čelo.

Kap koja je prelila čašu policijskog strpljenja, usprkos brojnim pucnjavama zadnjih mjeseci, očito je bio neuspješan pokušaj Čabrajina ubojstva. Podsjetimo, on je napadnut prije nekoliko dana oko 21 sat na parkiralištu kod ambulante u Kaštel Sućurcu.

Dok je sjedio u automobilu čekajući da dođe djevojka s kojom je dogovorio sastanak, na motociklu su se dovezla dvojica mladića, maskirana fantomkama te su ispalili nekoliko hitaca prema Čabraji.

Uhićenu grupu istražitelji povezuju s trgovinom narkoticima te, neslužbeno doznajemo, s najmanje još dva oružana napada – pucnjavom na Antu P. (28) kod trgovačkog centra Mercator, na Božić prošle godine, te propucavanjem automobila u Okrugu Gornjem krajem siječnja ove godine.

U slučaju pucnjave na Antu P. kod Mercatora, on je tada prijavio da su na njega pucala dvojica nepoznatih muškaraca, koji su se motocikom dovezli do njegova vozila u blizini trgovačkog centra. Zadobio je dvije prostrijelne rane potkoljenice. No, s obzirom na to da je u automobilu pronađena jedna čahura, otpala je njegova priča da se sam ranio, kao što je policija prvotno i pretpostavljala.

Nadalje, prije nešto više od mjesec dana policiji je prijavljeno da je "u dvorištu obiteljske kuće iz vatrenog oružja oštećeno osobno vozilo Mercedes" i da se provodi očevid i kriminalističko istraživanje. Radilo se o automobilu koji je registriran na suprugu Ivana Giljanovića, zvanog Giljo, 37-godišnjaka koji već devet mjeseci bježi pred policijskim i pravosudnim organima, nakon što je 1. svibnja u kafiću "Clo" iz pištolja pucao u Marka Bekavca (29).

Dok su u kući spavali Giljanovićeva supruga, dvoje maloljetne djece i baka, zasad nepoznati muškarac došao je do njihova dvorišta i, držeći u ruci automatsku pušku, najvjerojatnije kalašnjikov, u stražnji dio parkiranog Mercedesa ispucao cijeli rafal. Ukućani su čuli pucnjavu, no kad su izišli van, nisu primijetili ništa čudno, nego tek ujutro, kad su vidjeli da je s automobila otpala stražnja registracijska pločica.

Svi uhićeni dobro su poznati splitskom policiji, no za razliku od ostalih, A. V. je u Split doselio prije nekoliko godina iz Australije. Kako su prije desetak godina pisali australski mediji, tamo se kao 18-godišnjak našao u grupi od šest mladića kojima se sudilo za ubojstvo 20-godišnjaka i teško ranjavanje njegova prijatelja u sjevernom dijelu Melbournea, u veljači 2009. godine.

Ta je grupa tada izazvala mladića na tučnjavu šakama, no došli su naoružani noževima, mačetama i bejzbol palicama. U sukobu je 20-godišnjak udaren palicom i onda izboden nožem. Umro je u bolnici. Trojica su osuđena zbog ubojstva, no u medijskim napisima nema informacije da li je i Ante V. bio osuđen i zbog čega.

Očekuje se da će svi uhićeni, nakon ispitivanja u USKOK-u, biti privedeni sucu istrage te da će tužitelji tražiti određivanje istražnog zatvora.